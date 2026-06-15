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ఈనెల 18 నుంచి తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు : వాతావరణ శాఖ

తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఈ నెల 18 నుంచి 24 వరకు విస్తారంగా వర్షాలు - ఉత్తర, ఈశాన్య తెలంగాణ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం - రాష్ట్రమంతా విస్తరించేందుకు నాలుగైదు రోజుల సమయం

Heavy Rains Across Telangana
Heavy Rains Across Telangana (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 15, 2026 at 6:06 PM IST

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Updated : June 15, 2026 at 6:14 PM IST

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Heavy Rains Across Telangana : తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఈ నెల 18 నుంచి 24 వరకు విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తాయని హైదరాబాద్‌ వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది. ఉత్తర, ఈశాన్య తెలంగాణ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. ద్రోణి, అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని స్పష్టం చేసింది. నైరుతి రుతుపవనాలు మందకొడిగా ముందుకు సాగడం వల్ల రాష్ట్రమంతా విస్తరించేందుకు ఇంకా నాలుగైదు రోజుల సమయం పట్టే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది.

ఉత్తర భారతదేశం నుంచి ఉత్తర తెలంగాణలోకి ఇంకా వేడిగాలుల రాక కొనసాగుతుందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. దీంతో ఉత్తర తెలంగాణలో ఎండల తీవ్రతతో పాటు వేడిగాలులు వీస్తున్నట్లు చెప్పింది. ఇవాళ, రేపు ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌తో పాటు కరీంనగర్‌, పెద్ధపల్లి, నిజామాబాద్‌ జిల్లాల్లో వడగాల్పుల వీస్తాయని స్పష్టం చేసింది. క్యూములోనింబస్‌ మేఘాల వల్ల దక్షిణ, మధ్య తెలంగాణ జిల్లాల్లో వర్షాలు కురుస్తున్నాయని వెల్లడించింది.

యంత్రాంగం అప్రమత్తంగా ఉంచాలి : ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు, ఆటంకాలు ఎదురుకాకుండా ముందస్తుగానే అన్ని అవసరమైన చర్యలు చేపట్టాలని రాష్ట్ర రెవెన్యూ, విపత్తుల నిర్వహణ శాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి అధికారులను ఆదేశించారు. ప్రకృతి వైపరీత్యాలు సంభవించిన తర్వాత స్పందించడం కంటే, వాటి ప్రభావాన్ని ముందుగానే అంచనా వేసి నివారణ చర్యలు తీసుకోవడం అత్యంత కీలకమని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ముఖ్య‌మంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సూచ‌న‌ల మేర‌కు రాష్ట్ర స్థాయి నుంచి గ్రామ స్థాయి వరకు రెవెన్యూ, విపత్తుల నిర్వహణ యంత్రాంగాన్ని పూర్తి స్థాయిలో అప్రమత్తంగా ఉంచాలని మంత్రి సూచించారు. వాతావ‌ర‌ణ శాఖ హెచ్చ‌రిక‌ల నేప‌ధ్యంలో ఆయన రాష్ట్రంలోని అన్ని జిల్లాలను అప్ర‌మత్తం చేస్తూ అధికారుల‌తో స‌మీక్షించి ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

10 శాతం లోటు లోనే వర్షపాతం : నైరుతి రుతుపవనాలు ఈ నెల 8న దక్షిణ తెలంగాణలోకి ప్రవేశించి జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాను ఆవరించగా, ప్రస్తుతం హైదరాబాద్, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాల మీదుగా ఉత్తర సరిహద్దు కొనసాగుతోందని మంత్రి పొంగులేటి అన్నారు. జూన్ 14 నాటికి దక్షిణ తెలంగాణలోని అన్ని జిల్లాల్లోనూ వ్యాపించగా మధ్య తెలంగాణలోని వివిధ జిల్లాలను రుతుపవనాలు తాకాయని తెలిపారు. రాష్ట్రంలో జూన్ 1 నుంచి ఇప్పటివరకు 49.2 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదవగా, సాధారణ వర్షపాతం 54.9 మిల్లీమీటర్లతో పోలిస్తే సుమారు 10 శాతం లోటు ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు.

ముందుగానే గుర్తించి చర్యలు చేపట్టాలి : వాతావరణ శాఖ జారీ చేసే హెచ్చరికలను ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలిస్తూ జిల్లా కలెక్టర్లు, రెవెన్యూ అధికారులు, విపత్తుల నిర్వహణ శాఖ సిబ్బందితో నిరంతరం సమన్వయం కొనసాగించాలని మంత్రి స్పష్టం చేశారు. వర్షాల తీవ్రత పెరిగే అవకాశాలు ఉన్న ప్రాంతాలను ముందుగానే గుర్తించి, అవసరమైన రక్షణ చర్యలు చేపట్టాలన్నారు.

ప్రజలకు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా చర్యలు : ప్రజల ప్రాణాలు, ఆస్తుల రక్షణే ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యమని పేర్కొన్న మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాస‌రెడ్డి, ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి నాయకత్వంలోని ప్రభుత్వం ప్రజల భద్రతకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తోందన్నారు. వర్షాకాలం ముగిసే వరకు అన్ని జిల్లాల అధికారులు నిరంతర అప్రమత్తతతో పనిచేస్తూ ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా చర్యలు తీసుకోవాలని స్పష్టం చేశారు.

"భారీ వర్ష ప్రభావ ప్రాంతాలను ముందే గుర్తించి రక్షణ చర్యలు చేపట్టాలి. నైరుతి రుతుపవనాలు ఇప్పటికే చాలా జిల్లాలకు విస్తరించాయి. జూన్ 1 నుంచి ఇప్పటివరకు రాష్ట్రంలో 4.92 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదైంది. సాధారణ వర్షపాతం 5.49 సెం.మీతో పోలిస్తే 10 శాతం లోటులో ఉంది. ప్రజల ప్రాణాలు, ఆస్తుల రక్షణే ప్రభుత్వ ప్రధాన లక్ష్యం. వర్షాకాలం ముగిసే వరకు అధికారులు అప్రమత్తతతో పనిచేయాలి" - పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి, విపత్తుల నిర్వహణ శాఖ మంత్రి

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Last Updated : June 15, 2026 at 6:14 PM IST

TAGGED:

RAINS IN TELANGANA
SOUTH WEST MONSOON IN TELANGANA
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నైరుతి రుతుపవనాలు
HEAVY RAINS ACROSS TELANGANA
IMD ON SOUTHWEST MONSOON

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