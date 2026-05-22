అనంతపురం జిల్లాలో ఈదురుగాలులతో భారీ వర్షాలు - జలమయమైన లోతట్టు ప్రాంతాలు
అనంతపురం జిల్లాలో ఈదురుగాలులతో కూడిన భారీ వర్షాలు - గాలివాన వల్ల నేలకొరిగిన విద్యుత్ స్తంభాలు - చెట్లను తొలగించేందుకు చర్యలు చేపట్టిన అధికారులు - వర్ష ప్రభావంతో జలమయమైన లోతట్టు ప్రాంతాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 22, 2026 at 1:12 PM IST
Heavy Rains Accompanied by Gusty Winds in Anantapur District: ఎల్నినో ప్రభావంతో వాతావరణంలో మార్పులు జరుగుతున్నాయి. రాష్ట్రమంతా భానుడి భగభగలకు మండిపోతుంటే మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. అనంతపురం నగరంలో తెల్లవారుజామున కురిసిన భారీ వర్షానికి కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ వృక్షాలు నేలకొరిగాయి. ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షం దాదాపు గంట పాటు కురవడంతో లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి.
కొన్ని ప్రాంతాల్లో మురుగు రోడ్డుపైకి చేరి వాహన రాకపోకలు స్తంభించాయి. విద్యుత్ అంతరాయం ఏర్పడటంతో విద్యుత్ అధికారులు ఉదయాన్నే ఆయా ప్రాంతాలకు చేరుకొని మరమ్మతులు చేపట్టారు. నగరపాలక సంస్థ అధికారులు కూలిన చెట్లను తొలగించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. తీవ్ర ఎండలతో ఉక్కిరి బిక్కిరి అయిన ప్రజలకు రాత్రి కురిసిన వర్షం కాస్త ఉపశమనాన్ని కలిగించింది. అయితే ఎక్కడా ప్రాణ నష్టం జరగలేదు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో చెట్లు కూలి రోడ్డుకు అడ్డంగా ఏర్పడ్డాయి.
ట్రాఫిక్కు తీవ్ర అంతరాయం: తాడపత్రిలో ఈదురుగాలులతో కూడిన భారీ వర్షం బీభత్సం సృష్టించింది. గాలులకు భారీ చెట్లు విరిగి విద్యుత్ తీగలపై పడటంతో పలుచోట్ల విద్యుత్ స్తంభాలు నేలకొరిగాయి. దీంతో పట్టణంలో విద్యుత్ అంతరాయం ఏర్పడింది. ప్రధాన రహదారైన సీబీ రోడ్డులో పుట్లూరు రోడ్డు సర్కిల్ నుంచి కొత్త మార్కెట్ వరకు చెట్లు రహదారిపై పడటంతో ట్రాఫిక్కు తీవ్ర అంతరాయం కలిగింది. పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చేందుకు పోలీసులు ట్రాఫిక్ను మళ్లించారు.
నేలకొరిగిన చెట్లను తొలగించేందుకు ఫైర్ సిబ్బంది, మున్సిపల్ సిబ్బంది రంగంలోకి దిగారు. ఫైర్ సీఐ మోహన్బాబు మాట్లాడుతూ గాలివాన కారణంగా పలుచోట్ల చెట్లు విరిగి పడటంతో ట్రాఫిక్కు అంతరాయం ఏర్పడిందని అన్నారు. ట్రాఫిక్ను మళ్లించి చెట్ల తొలగింపు పనులు చేపడుతున్నామని తెలిపారు. మరో 2 గంటల్లో ట్రాఫిక్ను పూర్తిస్థాయిలో పునరుద్ధరిస్తామని సీఐ చెప్పారు.
