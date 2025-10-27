'అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకు రావొద్దు' - రేపు విజయవాడకు భారీ వర్ష సూచన
'మెుంథా' తుపాను నేపథ్యంలో రేపు విజయవాడలో భారీ వర్షాలు - ఏకంగా 16 సెం.మీ వర్షపాతానికి పైగా నమోదయ్యే అవకాశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 27, 2025 at 7:46 PM IST
Heavy Rains in Vijayawada : మొంథా తుఫాను ప్రభావంతో రేపు (మంగళవారం) విజయవాడలో 162 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంటుందన్న వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలతో వీఎంసీ అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. అత్యవసరమైతే తప్ప నగర ప్రజలు ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావద్దని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. దుకాణాలు, వాణిజ్య సముదాయాలు తెరవవద్దని అధికారులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. మెడికల్ షాపులు, కూరగాయలు, పాల విక్రయ దుకాణాలు తెరుచుకోవచ్చని అధికారులు తెలిపారు.
మంగళవారం రోడ్లపై రాకపోకలు తగ్గించుకోవాలని ప్రజలకు అధికారులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. వాకింగ్కి, పార్కులకి ప్రజలు వెళ్లొద్దని సూచించారు. ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టరేట్, వీఎంసీ ప్రధాన కార్యాలయాల్లో కంట్రోల్ రూములు ఏర్పాటు చేశారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఎన్టీఆర్ జిల్లా కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ రూమ్: 9154970454, వీఎంసీ కంట్రోల్ రూము: 0866 2424172, 0866 2422515, 0866 2427485 ఫోన్ నెంబర్లకు సంప్రదించాలని తెలిపారు.
మొంథా తుపాన్ నేపథ్యంలో విజయవాడ నగర పాలక సంస్థ అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. నగరంలోని లోతట్టు ప్రాంతాలకు వరద, ముంపు సమస్య, కొండ చెరియలు విరిగిపడే అవకాశం ఉంటుందన్న అంచనాలతో పునరావాస కేంద్రాలను సైతం సిద్ధం చేశారు. ముంపు సమస్య లేకుండా నీటిని తోడేందుకు ట్యాంకర్లు, జేసీబీలను ఏర్పాటు చేశారు.
తరుముకొస్తున్న తుపాను గండం : మరోవైపు రాష్ట్రంలో 'మొంథా' తుపాను గండం తరుముకొస్తోంది. నైరుతి, ఆగ్నేయ మధ్య బంగాళాఖాతంలో కేంద్రీకృతమైన మొంథా తుపాను గడిచిన 6 గంటల్లో గంటకు 17 కిలోమీటర్ల వేగంతో దూసుకొస్తోంది. విశాఖకు 560 కిలోమీటర్ల దూరంలో, కాకినాడకు 530 కిలోమీటర్ల దూరంలో పయనిస్తోంది. చెన్నైకు 480 కిలోమీటర్ల దూరంలో తుపాను కేంద్రీకృతమై ఉంది. పశ్చిమ వాయవ్యంగా కదులుతూ రేపు ఉదయానికి తీవ్ర తుపానుగా మారే అవకాశముంది. రేపు రాత్రికి కాకినాడ సమీపంలో తీరం దాటే అవకాశముందని వాతావరణశాఖ అంచనా వేస్తోంది. మచిలీపట్నం-కళింగపట్నం మధ్య కాకినాడ సమీపంలో తీరం దాటే అవకాశం ఉందంటున్నారు. తీరం దాటే సమయంలో తీరం వెంబడి గంటకు 90 నుంచి 110 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తాయని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
తుపాను ప్రభావంతో కాకినాడ పరిసర సముద్రంలో మీటరు ఎత్తున సముద్ర అలలు ఎగసిపడతాయని అంచనా వేస్తున్నారు. తుపాను కారణంగా రేపు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షం, ఒకట్రెండుచోట్ల అత్యంత భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణశాఖ అధికారులు సూచిస్తున్నారు. తుపాను తీరం దగ్గరకు వచ్చే కొద్దీ మరింత ప్రభావం ఉంటుందని వాతావారణ విభాగం అధికారులు చెప్తున్నారు.
8 జిల్లాలకు ఆకస్మిక వరదల ముప్పు : మరోవైపు వచ్చే 24 గంటల్లో 8 జిల్లాలకు ఆకస్మిక వరదల ముప్పు పొంచి ఉన్నట్లు వాతావరణశాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ఉమ్మడి జిల్లాలు విశాఖపట్నం, విజయనగరం, ప్రకాశం, శ్రీ పొట్టిశ్రీరాములు నెల్లూరు, అనంతపురం, చిత్తూరు, కడప జిల్లాల్లో ఆకస్మిక వరదలు సంభవించే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలిపింది.
అలసత్వం వహించేవారిపై కఠిన చర్యలు : తుపాను వేళ ఎలాంటి ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం వాటిల్లకుండా ప్రజల్ని రక్షించడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని సీఎం చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. విధుల్లో అలసత్వం వహించేవారిపై కఠిన చర్యలు ఉంటాయని హెచ్చరించారు. అలాగే తుపాను పరిస్థితులు, చేపట్టాల్సిన సహాయక చర్యలపై RTGS కేంద్రంలో మంత్రి లోకేశ్, హోం మంత్రి అనితతో సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష నిర్వహించారు. సమాచార పంపిణీ వ్యవస్థకు అంతరాయం కలగకుండా చూసుకోవాలని ఆదేశించారు. కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థను బలోపేతం చేసుకునేందుకు శాటిలైట్ ఫోన్లు వినియోగించాలని సూచించారు.
ఇందుకు మొబైల్ టవర్లను ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేయాలని సూచించారు. తుపాను ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండే 2,707 గ్రామ, వార్డు సచివాలయాల పరిధిలో ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. 110 మండలాల్లోని సచివాలయాల్లో 3 వేల 211 జనరేటర్లను పవర్ బ్యాకప్ కోసం వినియోగించాలని నిర్దేశించారు. సముద్ర తీరంలోని ప్రజల్ని పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించాలన్నారు. కరవును ఎదుర్కొన్నట్లే తుపాన్లను ఎదుర్కొనేందుకూ పక్కా ప్రణాళికలు రూపొందించి అమలు జరపాలని సీఎం స్పష్టం చేశారు.
తుపాను ఎఫెక్ట్ - తీర ప్రాంత ప్రజలు పునరావాస కేంద్రాలకు తరలింపు
అత్యవసర వైద్య సేవలు అందించేందుకు సిబ్బంది అందుబాటులో ఉండాలి: సీఎం చంద్రబాబు