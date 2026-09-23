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తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావం - గోదావరి జిల్లాల్లో దంచికొడుతున్న వానలు

బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావంతో గోదావరి జిల్లాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఎడతెరిపి లేని వానలతో వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి.

Heavy Rainfall Hits East Godavari
గోదావరి జిల్లాల్లో దంచికొడుతున్న వానలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 23, 2026 at 5:25 PM IST

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Updated : September 23, 2026 at 6:19 PM IST

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Heavy Rainfall Hits East Godavari : బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావంతో ఉమ్మడి గోదావరి జిల్లాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఎడతెరిపి లేని వానలతో వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి.

రాజమహేంద్రవరం నగరంలో 55 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. భారీ వర్షం కారణంగా నగరంలోని రైల్వేస్టేషన్, బస్టాండ్, శ్యామలా సెంటర్, హైటెక్ బస్టాండ్ తదితర ప్రాంతాల్లో రహదారులపై భారీగా వరద నీరు నిలిచిపోయింది. రోడ్లన్నీ చెరువులను తలపిస్తుండటంతో వాహనాల రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. ముఖ్యంగా ద్విచక్ర వాహనదారులు నీటిలో ప్రయాణించలేక తీవ్ర అవస్థలు పడ్డారు.

గోదావరి జిల్లాల్లో దంచికొడుతున్న వానలు (ETV Bharat)

గోపాలపురంలో అత్యధిక వర్షపాతం : జిల్లాలోని గోపాలపురం మండలంలో అత్యధికంగా 89 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం రికార్డైంది. దేవరపల్లి మండలంలో 75.2, నల్లజర్లలో 69, అనపర్తిలో 65.6 మిల్లీమీటర్ల వాన కురిసింది. సీతానగరం, కడియం, చాగల్లు మండలాల్లో 55 మి.మీకి పైగా వర్షం పడింది. రాయవరం, రాజమహేంద్రవరం రూరల్, రంగంపేటలో 50 మి.మీ పైగా వర్షపాతం నమోదైంది. నిడదవోలు, కపిలేశ్వరపురం, పెరవళి, మండపేట, ఉండ్రాజవరం, రాజానగరం, కోరుకొండ మండలాల్లో 36 మి.మీ వర్షం కురిసింది. తాళ్లపూడి, గోకవరం, కొవ్వూరు, బిక్కవోలులో మోస్తరు వర్షం పడుతోంది. డాక్టర్ బీఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో అమలాపురంతో సహా జిల్లా వ్యాప్తంగా జోరుగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి.

పర్యాటకులకు నో ఎంట్రీ : పోలవరం జిల్లాలోనూ పలు చోట్ల వాగులు, వంకలు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్నాయి. భారీ వర్షాల దృష్ట్యా పొల్లూరు సహా జిల్లాలోని పలు పర్యాటక ప్రాంతాల్లో జలపాతాలు ఉప్పొంగుతున్నాయి. పర్యాటకుల భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని అధికారులు ముందుస్తు చర్యలు చేపట్టారు. ఆయా జలపాతాలు, పర్యాటక ప్రాంతాలకు సందర్శకులను అనుమతించడం లేదు.

24 గంటలూ కంట్రోల్ రూమ్ : రానున్న మూడు రోజుల పాటు రంపచోడవరం డివిజన్‌ పరిధిలో భారీ వర్షాలతో పాటు పిడుగులు పడే అవకాశం ఉందని విపత్తుల నిర్వహణ శాఖ హెచ్చరించింది. ఈ నేపథ్యంలో జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు రంపచోడవరం రెవెన్యూ డివిజనల్ అధికారి (ఆర్డీవో) కార్యాలయంలో 24 గంటలూ అందుబాటులో ఉండేలా ప్రత్యేక కంట్రోల్ రూమ్‌ ఏర్పాటు చేశారు. పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించేందుకు సిబ్బందికి షిఫ్ట్‌ల వారీగా విధులు కేటాయించారు. వర్షాలు, వరదలు, పిడుగులు లేదా ఇతర అత్యవసర పరిస్థితులకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని ప్రజలు టోల్‌ఫ్రీ నెంబర్ 1800 425 2531 కు ఫోన్ చేసి తెలియజేయాలని అధికారులు సూచించారు.

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Last Updated : September 23, 2026 at 6:19 PM IST

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