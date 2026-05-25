ఈదురుగాలులకు నేలకొరిగిన చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు - అధికారులను అప్రమత్తం చేసిన మంత్రి గొట్టిపాటి
ఏపీలో భారీ వర్షం, ఈదురుగాలుల కారణంగా పలు ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం - పరిస్థితిపై తక్షణమే స్పందించిన మంత్రి గొట్టిపాటి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 25, 2026 at 3:14 PM IST
Heavy Rain with Strong Winds in Bapatla District: ఎల్నినో ప్రభావంతో వాతావరణంలో మార్పులు జరుగుతున్నాయి. రాష్ట్రమంతా భానుడి భగభగలకు మండిపోతుంటే మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. బాపట్ల జిల్లాలో తెల్లవారుజామున కురిసిన భారీ వర్షానికి కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ వృక్షాలు నేలకొరిగాయి. భారీగా వర్షం కురవడంతో లోతట్టు ప్రాంతాలన్నీ జలమయమయ్యాయి.
బాపట్ల జిల్లాలోని అమృతలూరులో ఆదివారం రాత్రి ఈదురు గాలులతో కూడిన ఆకాల వర్షం బీభత్సం సృష్టించింది. దాంతో గ్రామదేవత ఆలయ ప్రాంగణంలోని వేపచెట్టు ఈదురు గాలులకు విరిగిపోయి విద్యుత్తు లైన్లు, తెనాలి చెరుకుపల్లి అర్అం డ్ బీ రోడ్డుపై పడింది. మూడు స్తంభాలు నేలమట్టమయ్యాయి. విద్యుత్ తీగలు సైతం తెగిపోయాయి.
అస్తవ్యస్తమైన విద్యుత్ వ్యవస్థ: ఫలితంగా విద్యుత్ సరఫరాకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. చెట్టు, విద్యుత్తు స్తంభాలు రోడ్డుపై అడ్డంగా పడడంతో వాహనాల రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. గ్రామస్థులు వాహనాలను విద్యుత్తు శాఖ సిబ్బంది వేరే మార్గంలో మళ్లించారు. రహదారిపై అడ్డుగా పడిన విద్యుత్తు లైన్లు, స్తంభాలు, చెట్టును తొలగించే పనిలో నిమగ్నమయ్యారు. ఫలితంగా గ్రామంలో అంధకారం నెలకొంది.
పరిస్థితిపై ఆరా తీసిన మంత్రి గొట్టిపాటి: రాష్ట్రంలో కురిసిన భారీ వర్షం, ఈదురుగాలుల కారణంగా పలు ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడిన పరిస్థితిపై విద్యుత్ శాఖ మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ తక్షణమే స్పందించి, క్షేత్రస్థాయి అధికారులతో ఫోన్లో మాట్లాడి వివరాలు ఆరా తీశారు. గాలుల తీవ్రతకు చెట్లు, డిస్ప్లే హోర్డింగ్లు విరిగి విద్యుత్ స్తంభాలపై పడటంతోనే సరఫరా నిలిచిపోయిందని అధికారులు మంత్రికి వివరించారు.ఎక్కడికక్కడ లైన్లను క్లియర్ చేస్తూ పునరుద్ధరణ పనులను వేగవంతం చేస్తున్నట్లు వివరించారు.
సరఫరాను పునరుద్ధరించాలని స్పష్టం: వినియోగదారులకు ఇబ్బంది కలగకుండా విద్యుత్ పునరుద్ధరణ పనులను త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని అధికారులను మంత్రి గొట్టిపాటి ఆదేశించారు. ఎక్కడా ఎలాంటి ప్రమాదాలకు తావు లేకుండా, సిబ్బంది భద్రతను చూసుకుంటూ పనులు ముగించాలని సూచించారు. అధికారులు, సిబ్బంది సమన్వయంతో వ్యవహరించి వీలైనంత త్వరగా అన్ని ప్రాంతాలకు విద్యుత్ సరఫరాను పునరుద్ధరించాలని ఈ సందర్భంగా మంత్రి రవికుమార్ అధికారులకు స్పష్టం చేశారు.
కర్నూలు జిల్లాలో సైతం: కర్నూలులో వీచిన ఈదురు గాలులకు విద్యుత్ స్తంభాలు చెట్లు నేలకొరిగాయి. కర్నూలు కలెక్టర్ కార్యాలయం ఆవరణలో పలు భారీ చెట్లు కూలిపోయాయి. ఫలితంగా విద్యుత్ వ్యవస్థకు తీవ్ర అంతరాయం కలిగింది. కూలిన చెట్లు కారు, ద్విచక్ర వాహనాలపై పడ్డాయి. కలెక్టర్ కార్యాలయం ముందు ఏర్పాటు చేసిన చలివేంద్రం, చలువ పందిరి సైతం పూర్తిగా దెబ్బతిన్నాయి.
అనంతపురం జిల్లాలో ఈదురుగాలులతో భారీ వర్షాలు - జలమయమైన లోతట్టు ప్రాంతాలు