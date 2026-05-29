వర్షం, గాలులతో విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం - సమస్యలుంటే 1912ను సంప్రదించండి: మంత్రి గొట్టిపాటి
రాత్రి నుంచి పలు చోట్ల ఈదురు గాలులు భారీ వర్షాలు - పలుప్రాంతాల్లో తలెత్తుతున్న విద్యుత్ సమస్యలు - ఉమ్మడి కృష్ణా, ప్రకాశం, బాపట్ల జిల్లాల్లో విద్యుత్ పునరుద్ధరణకు ఆలస్యం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 29, 2026 at 1:30 PM IST
Power Cut Due To Rains : రాష్ట్రంలో కొద్ది రోజులుగా వాతావరణ సరళిలో మార్పులు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. రాష్ట్రమంతా మండుటెండలతో అల్లాడుతుండగా, ఇతర ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. పలు జిల్లాల్లో రాత్రిపూట ఈదురు గాలులతో కూడిన భారీ వర్షాల కారణంగా ప్రాంతాల్లో పెద్ద చెట్లు, హోర్డింగులు, విద్యుత్ తీగలు కూలిపోయాయి. ఫలితంగా ఈ భారీ వర్షాల వల్ల లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. వర్షం, బలమైన గాలుల సంయుక్త ప్రభావం వల్ల రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలు ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడిందని విద్యుత్ శాఖ మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ తెలిపారు.
విద్యుత్ సరఫరా పునరుద్ధరణకు కొంత ఆలస్యం : గురువారం రాత్రి ఈదురు గాలులతో కూడిన అకాల వర్షాలు ప్రాంతమంతటా బీభత్సం సృష్టించాయి. ఫలితంగా ఉమ్మడి కృష్ణా, ప్రకాశం, బాపట్ల జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడింది. దీంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురయ్యారు. ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితుల కారణంగా కొన్ని ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరా పునరుద్ధరణ ఆలస్యం అవుతోందని అంగీకరించారు. భారీ వర్షాలు, బలమైన గాలుల కారణంగా రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడింది.
క్షేత్రస్థాయి అధికారులతో మంత్రి గొట్టిపాటి మాట్లాడి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. గాలుల తీవ్రతను తట్టుకోలేక చెట్లు, డిస్ప్లే హోర్డింగ్లు విరిగి విద్యుత్ స్తంభాలపై పడటంతో విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడిందని అధికారులు మంత్రికి వివరించారు. అయితే మధ్యాహ్నానికల్లా విద్యుత్ సరఫరాను పూర్తిగా పునరుద్ధరించాలని ఆయన అధికారులకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. పునరుద్ధరణ పనుల పురోగతిని నిశితంగా పర్యవేక్షించాలని, ప్రతి నిర్దిష్ట పనికి పట్టే సమయాన్ని గమనించాలని ఆయన అధికారులను ఆదేశించారు.
సహాయం కోసం టోల్-ఫ్రీ నంబర్ను సంప్రదించవచ్చు : విద్యుత్ ప్రమాదాల బారిన పడకుండా ప్రజలను కాపాడటానికి ప్రజా భద్రతా సలహాలను జారీ చేయాలని కూడా మంత్రి ఆదేశించారు. ఏవైనా సమస్యలను నివేదించడానికి లేదా సహాయం కోరడానికి ప్రజలు 1912 టోల్-ఫ్రీ నంబర్ను సంప్రదించవచ్చని ఆయన తెలియజేశారు. విజయవాడలో తెగిపడిన విద్యుత్ తీగను తాకి విద్యుదాఘాతానికి గురై మరణించిన హోంగార్డు మృతి పట్ల మంత్రి గొట్టిపాటి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని, విచారాన్ని వ్యక్తం చేశారు. హోంగార్డు కుటుంబానికి ప్రభుత్వం అన్ని విధాలా అండగా ఉంటుందని ఆయన హామీ ఇచ్చారు.
ఒకటి రెండు గ్రామాలు మినహా పూర్తిగా పునరుద్దరణ : చివరగా తగినంత మంది సిబ్బంది అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలు, బలమైన గాలుల కారణంగా కొన్ని ప్రాంతాల్లో పునరుద్ధరణ పనులకు ఆటంకం కలుగుతోందని ఆయన పేర్కొన్నారు. బలమైన గాలులు వర్షాల కారణంగా విద్యుత్ ఫీడర్లు తెగిపడటంతో సాంకేతిక సమస్యలు తలెత్తాయని మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ తెలిపారు. ఒకటి, రెండు గ్రామాలు మినహా, రెండు గోదావరి జిల్లాల వ్యాప్తంగా విద్యుత్ సరఫరా పూర్తిగా పునరుద్ధరించామని అధికారులు మంత్రికి తెలియజేశారు. మిగిలిన ప్రాంతాల్లో కూడా మధ్యాహ్నానికి విద్యుత్ను పునరుద్ధరిస్తామని అధికారులు తెలిపారు.
ఈదురుగాలులకు నేలకొరిగిన చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు - అధికారులను అప్రమత్తం చేసిన మంత్రి గొట్టిపాటి
"నో వెహికల్ డే" - మండుటెండలో 10 కి.మీ సైకిల్ తొక్కిన మంత్రి నిమ్మల