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హైదరాబాద్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం - విద్యుత్ సరఫరాలో అంతరాయం

రాజధాని నగరంలో పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం - పలు చోట్ల ఈదురుగాలుల కారణంగా విద్యుత్ సరఫరాలో అంతరాయం - ఇబ్బందులు పడుతున్న వాహనదారులు

Heavy Rains In Hyderabad
Heavy Rains In Hyderabad (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 9, 2026 at 5:15 PM IST

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Heavy Rains In Hyderabad : హైదరాబాద్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం కురుస్తోంది. నగరంలోని కూకట్‌పల్లి, కేపీహెచ్‌బీ, బాచుపల్లి, ప్రగతినగర్, మియాపూర్, చందానగర్, ముషీరాబాద్‌, చంపాపేట్, కర్మన్‌ఘాట్, సరూర్‌నగర్‌, సైదాబాద్‌, కోఠి, సుల్తాన్‌బజార్, అబిడ్స్, బషీర్‌బాగ్‌లో, నాంపల్లి, నారాయణగూడ, హిమాయత్‌నగర్‌, హైదర్‌గూడ, లక్డీకపూల్, ట్యాంక్‌బండ్ ప్రాంతాల్లో వర్షం కురుస్తోంది.

ఈప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు : మాదాపూర్, కొండాపూర్‌, రాయదుర్గం, రాజేంద్రనగర్, హైదర్‌గూడ, లంగర్‌హౌస్‌, కార్వాన్, మెహదీపట్నం, ముషీరాబాద్, ఆర్టీసీ క్రాస్‌రోడ్, చిక్కడపల్లిలో వాన పడుతోంది. బాగ్‌లింగంపల్లి, గాంధీనగర్, బోలక్‌పూర్‌, కవాడిగూడ, రామ్‌నగర్, విద్యానగర్ ప్రాంతాల్లో వర్షం కురుస్తోంది.

ఈదురుగాలులకు నేలకొరిగిన చెట్లు : సికింద్రాబాద్, బోయిన్‌పల్లి, తిరుమలగిరి, అల్వాల్, గచ్చిబౌలి, లింగంపల్లి, హైటెక్‌సిటీలో భారీ వర్షం కురుస్తోంది.బొల్లారం, ప్యాట్నీ, ప్యారడైజ్, మారేడుపల్లి, చిలకలగూడ, జేబీఎస్, బేగంపేట్ ప్రాంతాలలో భారీ వర్షం పడుతోంది. ఈ భారీ వర్షాల కారణంగా హైదర్‌గూడలో ఓ భారీ వృక్షం నెలకొరిగి ట్రాఫిక్‌కు అంతరాయం కలిగింది. రామ్‌నగర్ వీఎస్టీ రోడ్డులో మరో చెట్టు నేలకొరిగింది. ముషీరాబాద్‌లో ఈదురుగాలులకు విద్యుత్ సరఫరాలో అంతరాయం ఏర్పడింది.

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