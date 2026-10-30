హైదరాబాద్ను ముంచెత్తిన భారీ వర్షం - పలు ప్రాంతాల్లో ట్రాఫిక్ జామ్
Heavy Rain in Hyderabad : బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడన ప్రభావం హైదరాబాద్ నగరంపై పడింది. మధ్యాహ్నం వరకు వాతావరణం సాధారణంగానే ఉన్నా, సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి దట్టమైన మబ్బులు కమ్ముకొని, భారీవర్షం కురిసింది.
Published : October 30, 2026 at 7:13 PM IST|
Updated : October 30, 2026 at 7:29 PM IST
బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడన ప్రభావం హైదరాబాద్ నగరంపై పడింది. మధ్యాహ్నం వరకు మామూలుగానే ఉన్నా, సాయంత్రం 5 గంటల నుంచి దట్టమైన మబ్బులు కమ్ముకొని ఉరుములు, మెరుపులతో నగరమంతటా వర్షం కురిసింది. చాలారోజుల తరువాత కురిసిన ఈ వర్షం నగరవాసులను ఇబ్బందులు పెట్టింది. గాలివానకు విద్యుత్ నిలిచిపోవడంతో పాటు రహదారులపై నీరు చేరి వాహనదారులకు నరకం చూపించింది.
భాగ్యనగరంలో సాధారణంగానే సాయంత్ర వేళ ఆఫీసులు, స్కూళ్లు, కాలేజీలు వదిలే సమయం కావడంతో మామూలుగానే రోడ్లు కిక్కిరిసి ఉంటాయి. దానికి తోడు ఈదురుగాలులు, వర్షం తోడవటంతో వాహనదారుల కష్టాలు రెట్టింపయ్యాయి. ముందుగా కాప్రా పరిధిలో మొదలైన వర్షం క్షణాల్లోనే నగరమంతటా విస్తరించింది. భారీ గాలులు, ఉరుములు, మెరుపులతో చాలా ప్రాంతాల్లో నగరవాసులను భయాందోళనలకు గురి చేసింది. బహదూర్పురాలో అత్యధికంగా 8 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదైంది. మాదాపూర్లో 5.7 సెం.మీ., షేక్పేట్లో 5.5 సెం.మీ, చార్మినార్లో 4.7 సెం.మీ, జూబ్లీహిల్స్ 4.4 సెం.మీ, అత్తాపూర్ 4.3 సెం.మీ, సిఫ్నగర్లో 4 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది.
హైదరాబాద్లో పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం
శేరిలింగంపల్లి నియోజకవర్గ పరిధిలోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం కురిసింది. మియాపూర్, చందానగర్, లింగంపల్లి, గచ్చిబౌలి, మాదాపూర్, కొండాపూర్, రాయదుర్గం తదితర ప్రాంతాల్లో ఒక్కసారిగా కురిసిన వర్షానికి జనాలు, వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురయ్యారు. ఐటీ హబ్ అయిన మాదాపూర్, గచ్చిబౌలి, రాయదుర్గం పరిసర ప్రాంతాల్లో కురిసిన భారీ వర్షం వల్ల రహదారులపైకి నీరు చేరడంతో వాహనాలు చాలా నెమ్మదిగా కదులుతున్నాయి.
రహదారులపై నిలిచిన వాననీటితో ఆయా మార్గాల్లో ప్రయాణించే ఉద్యోగులు, మాదాపూర్ - హైటెక్ సిటీ - కేపీహెచ్బీ మార్గంలో మైండ్స్పేస్, ఐకియా పరిసర ప్రాంతాల్లో రద్దీ పెరిగి ట్రాఫిక్ పూర్తిగా స్తంభించింది. మాదాపూర్ సిటీ వైన్స్ సమీపంలోని ప్రధాన రహదారిపై భారీగా వరద నీరు చేరింది. రోడ్డుపై నీరు నిలవడంతో ద్విచక్ర వాహనదారులు, ముందుకు వెళ్లలేక ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. చాదర్ఘాట్, మలక్పేట, దిల్సుఖ్నగర్, ఎల్బీనగర్- ఉప్పల్, బండ్లగూడ-నాగోల్ రూట్లలో ట్రాఫిక్జామ్ ఏర్పడింది.
విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం
యూసఫ్ గూడ పరిధిలోని శ్రీకృష్ణ నగర్ కాలనీని ఎగువ నుంచి వచ్చిన వరద నీరు ముంచెత్తింది. రహదారులన్నీ కాలువలుగా మారాయి. వరద ఉద్దృతికి ఇళ్ల ముందు పార్క్ చేసిన వాహనాలు కొట్టుకుపోయాయి. సికింద్రాబాద్ పరిధిలోని బోయిన్పల్లి, తిరుమలగిరి, అల్వాల్, బేగంపేటను వర్షం ముంచెత్తింది. ప్యాట్నీ, ప్యారడైజ్, చిలకలగూడ, మారేడుపల్లి ప్రాంతాల్లో వర్షం కారణంగా పలు ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది.
మల్కాజిగిరి జోన్ కుషాయిగూడ శివసాయి నగర్ కాలనీలో భారీ శబ్దాలతో ఉరుములు, మెరుపులతో స్థానికులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. తాటి చెట్టుపై పిడుగుపడి మంటలు వ్యాపించాయి. ఇదే ఏరియాలోని కీసర, రాంపల్లి, దమ్మాయిగూడ, జవహర్నగర్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉరుములు మెరుపులతో గంటపాటు భారీ వర్షం కురిసింది. భారీ శబ్దాలతో ఉరుములు రావడంతో ప్రజలు భయాందోళనకు గురయ్యారు. వాననీటితో లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. రహదారులు వర్షపునీటితో నిండిపోయి వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు.
మేడ్చల్ జిల్లా పోచారంలో ఇన్ఫోసిస్ నూతన భవన ప్రారంభోత్సవ వేడుక మధ్యలోనే ఆపేయాల్సి వచ్చింది. ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క, రాష్ట్ర మంత్రి శ్రీధర్ బాబు భవనాన్ని ప్రారంభించిన తరువాత కార్యక్రమంలో పాలొన్నారు. ఇదే సమయంలో భారీ వర్షం కురవడంతో కార్యక్రమాన్ని మధ్యలోనే ఆపేశారు. అటు జవహర్ నగర్లో ఎంపీ ఈటల రాజేందర్ జన సంకల్ప సభను కూడా వర్షం ఇబ్బంది పెట్టింది.
అప్రమత్తమైన టీజీఎస్పీడీసీఎల్
హైదరాబాద్ నగరంలో కురుస్తున్న వర్షాల నేపథ్యంలో టీజీఎస్పీడీసీఎల్ సంస్థ అప్రమత్తమైంది. నగర పరిధిలోని మూడు సర్కిళ్లలో ప్రత్యేక కంట్రోల్ రూమ్లను ఏర్పాటు చేసినట్లు సీఎండీ జితీశ్ వీ పాటిల్ తెలిపారు. సంబంధిత అధికారులు, సిబ్బంది క్షేత్రస్థాయిలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని, ఈఆర్టీ వాహనాలు, ట్రీ కటింగ్ యంత్రాలు, ఇతర అత్యవసర పరికరాలను సిద్ధంగా ఉంచుకోవాలని అధికారులను ఆదేశించారు. విద్యుత్ ప్రమాదాలు, సరఫరా అంతరాయాలు తలెత్తకుండా ముందస్తు చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. విద్యుత్ తీగలు తెగిపడినా, చెట్లు - కొమ్మలు విద్యుత్ లైన్లపై పడినా వెంటనే విద్యుత్ శాఖకు సమాచారం అందించాలని ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు.
విద్యుత్ తీగలు, స్తంభాలను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ తాకరాదని, తెగిపడిన తీగలను లేదా విద్యుత్ లైన్లపై పడిన చెట్ల కొమ్మలను స్వయంగా తొలగించే ప్రయత్నం చేయొద్దని హెచ్చరించారు. విద్యుత్ అంతరాయాలపై వినియోగదారులు 24 గంటలూ అందుబాటులో ఉండే టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 1912, వాట్సాప్ నంబర్ 8712441912, టీజీఎస్పీడీసీఎల్ మొబైల్ యాప్, అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా ఫిర్యాదులు నమోదు చేయవచ్చని అధికారులు తెలిపారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో స్థానిక ఫ్యూజ్ ఆఫ్ కాల్ సిబ్బంది, సంబంధిత ఏఈ, ఏడీఈ, డీఈ, ఎస్ఈ, సీఈ అధికారులకు సమాచారం అందించాలని స్పష్టం చేశారు.
హైదరాబాద్లో నాలాలో పడిన జెప్టో డెలివరీ బాయ్
హైదరాబాద్లోని విఠల్రావునగర్ సమీపంలో ఓ జెప్టో డిలివరీ బాయ్ ప్రమాదవశాత్తు డ్రైనేజీలో పడిపోయాడు. భారీగా ప్రవహిస్తున్న వరదనీటిలో డెలివరీ బాయ్ అర్జున్కుమార్ బైక్తో సహా పడిపోయారు. వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు, ఎన్డీఆర్ఎఫ్ సిబ్బంది అతడిని సురక్షితంగా రక్షించారు. ప్రస్తుతం అతడు క్షేమంగా ఉన్నాడు.
ఇళ్లలోకి చేరిన వర్షపు నీరు
శుక్రవారం కురిసిన వర్షానికి అత్తాపూర్లోని తేజస్వినగర్ కాలనీలో లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ఉన్న కొన్ని ఇళ్లలోకి వర్షపు నీరు చేరింది. దీంతో స్థానికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. బకెట్లు, జగ్గుల సహాయంతో నీటిని బయటకు తోడుకున్నారు. వర్షపు నీరు ఇళ్లలోకి చేరడంతో కాలనీవాసులు అవస్థలు పడ్డారు.
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