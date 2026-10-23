కొల్లూరు మండలంలో ఎడతెరిపి లేని వర్షం - నామినేషన్ అభ్యర్థులకు ఇబ్బందులు
Heavy Rain in Kollur Mandal: కొల్లూరు ఎంపీడీఓ కార్యాలయంలోకి భారీగా వర్షం నీరు చేరింది. నామినేషన్ అభ్యర్థులు వేచి ఉండే ప్రదేశంలోనూ వర్షపు నీరు నిల్వడంతో అభ్యర్థులు నీళ్లలోనే నిలబడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 3:50 PM IST
Heavy Rain in Kollur Mandal of Bapatla District: బాపట్ల జిల్లా కొల్లూరు మండలంలో శుక్రవారం ఎడతెరిపి లేకుండా భారీ వర్షం కురిసింది. ఈ వర్షంతో జనజీవనం స్తంభించింది. కొల్లూరులోని లోతట్టు ప్రాంతాల్లో రోడ్లు, గృహాల్లోకి వర్షపు నీరు చేరింది. రోడ్లపై నీరు చేరడంతో వాహనదారులు, స్థానికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
మరోవైపు కొల్లూరు ఎంపీడీఓ కార్యాలయంలోకి భారీగా వర్షం నీరు చేరింది. కార్యాలయ ఆవరణ మొత్తం నీటితో నిండిపోయింది. ప్రస్తుతం ఎంపీటీసీ నామినేషన్ల ప్రక్రియ జరుగుతున్న నేపథ్యంలో నామినేషన్ వేయడానికి వచ్చే అభ్యర్థులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. నామినేషన్ అభ్యర్థులు వేచి ఉండే ప్రదేశంలోనూ వర్షపు నీరు నిల్వడంతో అభ్యర్థులు నీళ్లలోనే నిలబడాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.
జలమయమైన నెల్లూరు: రెండురోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలకు నెల్లూరు నగరంలో రోడ్లు జలమయం అయ్యాయి. ప్రధాన కూడళ్లలో నీరు నిలిచి ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. నగరంలోని గాంధీ బొమ్మ సెంటర్, సండే మార్కెట్, వీఆర్సీ కూడలి, ఆత్మకూరు బస్టాండ్, కేవీఆర్ పెట్రోల్ బంకు కూడళ్లలో వర్షానికి భారీగా నీరు నిలిచింది. ఆక్రమణల కారణంగానే నెల్లూరు నగరంలో అనేక ప్రాంతాలు ముంపునకు గురవుతున్నాయి.
పిడుగులతో కూడిన వర్షం: రాష్ట్రంలో పలు జిల్లాలకు పిడుగులతో కూడిన వర్ష సూచన ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. నెల్లూరు, తిరుపతి, ప్రకాశం జిల్లాల్లో అక్కడక్కడా పిడుగులతో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు వెల్లడించారు. ఏలూరు, కృష్ణా, చిత్తూరు, కడప, అన్నమయ్య, సత్యసాయి జిల్లాల్లో వర్షాలు కురుస్తాయని సూచించారు.
మత్స్యకారులు వెంటనే తీరానికి: తూర్పు మధ్య- ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడింది. శనివారం నాటికి అదే ప్రాంతంలో వాయుగుండంగా రూపాంతరం చెందనుంది. ఆదివారం తీవ్ర వాయుగుండంగా బలపడి ఈ నెల 26 ఉదయానికి పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో తుపానుగా బలపడే అవకాశం ఉంది. తుపాను ఆ తర్వాత రెండు రోజుల్లో ఉత్తరాంధ్ర-దక్షిణ ఒడిశా తీరాల వైపు కదిలే సూచనలు ఉన్నాయి. అల్పపీడనం ప్రభావంతో ఏపీలో విస్తారంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ వెల్లడించింది. ప్రజలు, రైతులు ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించింది. మత్స్యకారులు వెంటనే తీరానికి తిరిగి రావాలని కోరింది.
ఏపీకి తుపాను ముప్పు - బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం, భారీ వర్షాల హెచ్చరిక
బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం - 3 రోజులపాటు భారీ వర్షాలు