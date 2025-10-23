ETV Bharat / state

దక్షిణ తెలంగాణ జిల్లాల్లో 3 రోజుల పాటు భారీ వర్ష సూచన - హైదరాబాద్​లో పలు ప్రాంతాల్లో వాన

దక్షిణ తెలంగాణ జిల్లాలకు ఇవాళ, రేపు, ఎల్లుండి భారీ వర్ష సూచన - హైదరాబాద్​లో ఉదయం నుంచి పలు ప్రాంతాల్లో వాన - ఈ నెల 28న, నవంబర్ 2న అల్పపీడనాలు ఏర్పడే అవకాశం

Rains in Telangana
Rains in Telangana (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 23, 2025 at 2:17 PM IST

1 Min Read
Different Weather Conditions in Hyderabad : తమిళనాడు, కర్ణాటక సరిహద్దుల్లో ఏర్పడిన అల్పపీడన ద్రోణి ప్రభావం తెలంగాణపై పడింది. ఇది దక్షిణ అంతర్గత కర్ణాటక అంతటా పశ్చిమ-వాయువ్య దిశగా కదులుతూ తదుపరి 24 గంటల్లో మరింత బలహీనపడే అవకాశం ఉంది. ఈ కారణంగా దక్షిణ తెలంగాణలోని పలు జిల్లాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరించింది. ఇవాళ, రేపు, ఎల్లుండి భారీ వర్షాలు పడతాయని అంచనావేసింది.

ద్రోణి కారణంగా హైదరాబాద్​లో వాతావరణ పరిస్థితులు భిన్నంగా మారాయి. మేఘావృతమైన ఆకాశంతో పాటు కాసేపు ఎండ కాస్తోంది. ఇవాళ సాయంత్రం వరకు ఇదే పరిస్థితి ఉంటుందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది. ఉదయం నుంచి నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం కురుస్తోంది. దీంతో నగరవాసులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఏ సమయంలో ఎలా ఉంటుందో చెప్పలేని పరిస్థితి ఉండటంతో వాహనదారులు అయోమయంలో ఉన్నారు. పలుచోట్ల వర్షం వల్ల రోడ్లపై వర్షపు నీరు చేరి ట్రాఫిక్ నెమ్మదిగా సాగుతోంది.

దక్షిణ తెలంగాణలోని పలు జిల్లాలకు వాతావరణ కేంద్రం ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ఇవాళ ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్, ఖమ్మం జిల్లాలతో పాటు నల్గొండ, సూర్యాపేట, వికారాబాద్, సంగారెడ్డి, మెదక్, కామారెడ్డి జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందిని ప్రకటించింది. ఈ నెల 28న, నవంబర్ 2న అల్ప పీడనాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉన్నట్లు పేర్కొంది.

