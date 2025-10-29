ETV Bharat / state

రాగల 24 గంటల్లో అత్యంత భారీ వర్షాలు! - 16 జిల్లాలకు ఆకస్మిక వరదల ముప్పు

మొంథా తుపాను ప్రభావంతో తెలంగాణలోని పలు జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచన - పలు జిల్లాలకు రెడ్​, ఆరెంజ్​, ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ చేసిన వాతావరణ కేంద్రం

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 29, 2025 at 12:54 PM IST

Heavy Rain Forecast for Several Districts in Telangana : మొంథా తుపాను ప్రభావంతో తెలంగాణ వ్యాప్తంగా జోరు వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలోని 16 జిల్లాలకు ఆకస్మిక వరదల ముప్పు పొంచి ఉందని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. రాగల 24 గంటల్లో పలు జిల్లాల్లో భారీ, అత్యంత భారీ వర్షాలకు అవకాశం ఉందని పేర్కొంది.

ఈ మేరకు హనుమకొండ, వరంగల్​, మహబూబాబాద్​, ఆదిలాబాద్​, నిర్మల్​, మంచిర్యాల, జగిత్యాల, రాజన్న సిరిసిల్ల, పెద్దపల్లి, కరీంనగర్​, సిద్దిపేట, యాదాద్రి, భూపాలపల్లి, సూర్యాపేట, ఆసిఫాబాద్​, నిజామాబాద్​, కామారెడ్డి, మెదక్​, రంగారెడ్డి, నల్గొండ, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ భారీ వర్ష సూచన ఉందని తెలిపింది. వీటిలో హనుమకొండ, వరంగల్​, మహబూబాబాద్​ జిల్లాలకు రెడ్​ అలర్ట్​ జారీ చేయగా, పలు జిల్లాలకు ఆరెంజ్​ హెచ్చరికలను జారీ చేసింది. ఇంకా మరికొన్ని జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. పలు జిల్లాల్లోని విద్యాసంస్థలకు సెలవులు కూడా ప్రకటించారు.

రాగల 24 గంటల్లో అత్యంత భారీ వర్షాలు! - 16 జిల్లాలకు ఆకస్మిక వరదల ముప్పు (ETV)

వర్షాలపై మంత్రి పొంగులేటి సమీక్ష : తెలంగాణపై మొంథా తుపాను ప్రభావం నేపథ్యంలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలపై రెవెన్యూ, విపత్తుల నిర్వహణ అధికారులతో మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి సమీక్ష నిర్వహించారు. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో రాష్ట్రంలో వివిధ జిల్లాల్లో పరిస్థితి గురించి మంత్రి ఆరా తీశారు. భారీ వర్షాల వల్ల జన జీవనానికి ఆటంకాలు లేకుండా తక్షణ చర్యలు చేపట్టాలని అధికారులను ఆదేశించారు.

లోతట్టు ప్రాంతాలు, వరద ముప్పు ప్రాంతాల్లో చేపట్టవలసిన రక్షణకు సంబంధించిన చర్యల గురించి మంత్రి పొంగులేటి కీలకమైన ఆదేశాలిచ్చారు. భారీ వర్షాల వల్ల ఎలాంటి ఆస్తి నష్టం, ప్రాణ నష్టం జరగకుండా ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలన్నారు. రాగల 24 గంటల్లో ఉమ్మడి వరంగల్​, ఆదిలాబాద్​, నిర్మల్​, నిజామాబాద్​, జగిత్యాల, కామారెడ్డి, సిద్దిపేట జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని అధికారులకు తెలిపారు. అలాగే యాదాద్రి భువనగిరి, మెదక్​, మేడ్చల్​, పెద్దపల్లి జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయన్న వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో రెవెన్యూ యంత్రాంగం పూర్తిస్థాయిలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఆదేశించారు. విద్యుత్, పంచాయతీరాజ్​, ఆర్​ అండ్​ బీ తదితర విభాగాలతో రెవెన్యూ యంత్రాంగం సమన్వయం చేసుకోవాలని సూచించారు.

పాఠశాలలో చిక్కుకున్న 500 మంది విద్యార్థులు : నల్గొండ జిల్లా దేవకొండ మండలంలో భారీ వర్షం కురిసింది. ఈ భారీ వర్షానికి దేవరకొండ మండలం కొమ్మపల్లి గురుకుల పాఠశాల జల దిగ్బంధంలో చిక్కుకుంది. పాఠశాలకు సమీపంలో వాగు ఉండటంతో వరద నీరు చుట్టుముట్టింది. కొమ్మపల్లి గురుకుల పాఠశాలలో 500 మంది విద్యార్థులు ఉంటున్నారు. పాఠశాలను వరద నీరు చుట్టుముట్టడంతో విద్యార్థులు భయపడ్డారు. కొమ్మపల్లి గురుకుల పాఠశాలను కలెక్టర్​ ఇలా త్రిపాఠి సందర్శించారు. విద్యార్థులను సురక్షిత ప్రాంతానికి చేర్చాలని కలెక్టర్​ ఆదేశించారు. కొమ్మపల్లి గురుకుల పాఠశాలకు ఎస్పీ శరత్​, ఏఎస్పీ మౌనిక చేరుకుని పర్యవేక్షించారు. విద్యార్థులను సురక్షిత ప్రాంతానికి తరలించేందుకు అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు. తాడు సహాయంతో విద్యార్థులను బయటకు తీసుకువచ్చారు.

