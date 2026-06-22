తెలంగాణ రాష్ట్రానికి గుడ్న్యూస్ - రాగల ఐదురోజులు భారీ వర్ష సూచన
నైరుతి రుతుపవనాలు, ద్రోణి ప్రభావంతో పలు జిల్లాలో వర్షాలు కురుస్తాయన్న ఐఎండీ - ఇవాళ నిజామాబాద్, జగిత్యాల, సిరిసిల్ల జిల్లాల్లో భారీ వర్ష సూచన - రేపటి వరకు పూర్తిస్థాయిలో విస్తరించనున్న నైరుతి రుతుపవనాలు
Published : June 22, 2026 at 2:59 PM IST
IMD Issues Heavy Rain Alert To Telangana State : నైరుతి రుతుపవనాలు, ద్రోణి ప్రభావం కారణంగా రాష్ట్రంలో ఐదు రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణశాఖ వెల్లడించింది. ఇవాళ నిజామాబాద్, జగిత్యాల, రాజన్న సిరిసిల్ల, పెద్దపల్లి, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, మహబూబ్నగర్, మహబూబాబాద్, నాగర్కర్నూల్ జిల్లాలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ప్రకటించింది. ఈ మేరకు ఈ జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
రేపు ఆ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు : రేపు జగిత్యాల, రాజన్న సిరిసిల్ల, కామారెడ్డి, మెదక్, నల్గొండ, సూర్యాపేట జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచన ఉందని వాతావరణశాఖ అధికారులు వెల్లడించారు. క్యుములోనింబస్ మేఘాల వల్ల ఇవాళ నిజామాబాద్, పెద్దపల్లి, జగిత్యాల, కరీంనగర్, జగిత్యాల జిల్లాల్లో ఉరుములు మెరుపులు వడగండ్లతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. ఈ మేరకు ఈ జిల్లాలకు ఆరెంజ్ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది.
ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా మినహా రాష్ట్రమంతా నైరుతి రుతుపవనాలు విస్తరించాయి. రేపటి వరకు పూర్తి స్థాయిలో నైరుతి రుతుపవనాలు విస్తరించనున్నాయి. ఇవాళ రాత్రి హైదరాబాద్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది.