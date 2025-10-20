ETV Bharat / state

రెయిన్ అలర్ట్ - నేటి నుంచే ఏపీకి భారీ వర్ష సూచన!

ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో కొనసాగుతున్న ఉపరితల ఆవర్తనం - మంగళవారం నాటికి అల్పపీడనంగా బలపడి, ఆ తర్వాత వాయుగుండంగా మారే అవకాశం

Heavy Rain Forecast For AP From Today
Heavy Rain Forecast For AP From Today (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 20, 2025 at 10:25 AM IST

Heavy Rain Forecast For The State From Today : ఏపీలో రానున్న నాలుగు రోజుల తర్వాత దక్షిణ మధ్య, పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ ఆదివారం ఒక ప్రకటనలో పేర్కొంది. ప్రస్తుతం ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతోందని, ఇది మంగళవారం నాటికి అల్పపీడనంగా బలపడి, ఆ తర్వాత వాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.

అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు: ఈ ప్రభావంతో నాలుగు రోజుల పాటు రాష్ట్రంలో అక్కడక్కడ భారీ వర్షాలు పడొచ్చని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది. ఈ నెల 20న బాపట్ల, ప్రకాశం, శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు, చిత్తూరు, తిరుపతి, 21న పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు, కృష్ణా, ప్రకాశం, శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు, చిత్తూరు, తిరుపతి, 22న బాపట్ల, ప్రకాశం, శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో ఓ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు, 23న డాక్టర్‌ బీఆర్‌ అంబేడ్కర్‌ కోనసీమ, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, కృష్ణా, బాపట్ల, ప్రకాశం, శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు, శ్రీకాకుళం, విశాఖ, అనకాపల్లి, కాకినాడ, ఏలూరు, గుంటూరు, వైఎస్సార్‌ కడప, అన్నమయ్య, చిత్తూరు జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ ఓ మోస్తరు నుంచి భారీ వానలు కురవొచ్చని తెలిపింది.

మేఘాల మూడ్‌ మారుతోంది - భిన్నంగా నైరుతి సీజన్‌ తీరుతెన్నులు

AP Weather Update: ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంపై ఉపరితల ఆవర్తనం విస్తరించిందని, దీని ప్రభావం కారణంగా మంగళవారం నాటికి అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ప్రఖర్ జైన్ తెలియజేశారు. ఈ వాతావరణ పరిస్థితుల ప్రభావంతో రాబోయే రోజుల్లో రాష్ట్రంలో పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ అధికారులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, ప్రస్తుతం ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతం మీద ఉపరితల ఆవర్తనం విస్తరించిందని అన్నారు. ఇది మంగళవారం నాటికి ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని చెప్పారు. ఇది తదుపరి 48 గంటల్లో పశ్చిమ - వాయవ్య దిశగా కదులుతూ దక్షిణ మధ్య బంగాళాఖాతం, పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతం ప్రాంతాల్లో వాయుగుండంగా బలపడే అవకాశం ఉందని వారు వివరించారు. దీంతో రాష్ట్రంలో బుధవారం నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ హెచ్చరించింది.

మంగళవారం నాటికి అల్పపీడనం: విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ అంచనా ప్రకారం, ప్రస్తుతం ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో ఉన్న ఉపరితల ఆవర్తనం మంగళవారం నాటికి అల్పపీడనంగా మారనుంది. రాబోయే 24 గంటల్లో అది వాయుగుండంగా బలపడే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. ఈ వాయుగుండం పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతం దిశగా కదిలే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.

దీంతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా బుధవారం నుంచి భారీవర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. ఉరుములు, మెరుపులు, పిడుగులు పడే అవకాశం ఉన్నందున ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, అవసరమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని సూచించారు.

ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం! - బుధవారం నుంచి భారీ వర్షాలు

