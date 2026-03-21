కడగండ్లు మిగిల్చిన వడగండ్ల వాన - ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని రైతుల విజ్ఞప్తి

కర్షకులకు కడగండ్లు మిగిల్చిన వడగండ్ల వాన - మిర్చి, పత్తి, బొప్పాయి, మామిడి, నిమ్మ పంటలకూ నష్టం - నెల్లూరు జిల్లాలో దెబ్బతిన్న వరి పైరు - ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలంటున్న బాధిత రైతులు

Farmers Crop Loss For Hailstorm Ravages
Published : March 21, 2026 at 7:51 PM IST

Farmers Crop Loss For Hailstorm Ravages in Nellore District: పుస్తెలు తాకట్టు పెట్టి, బయట అధిక వడ్డీలకు అప్పులు తెచ్చి మరీ వరి సాగు చేశారు. నాలుగు నెలలు రెక్కలు ముక్కలు చేసుకుని కష్టపడ్డారు. మరో పది రోజుల్లో ధాన్యం రాశులు ఇంట్లో ఉంటాయని సంబరపడ్డారు. పంటంతా ఇంటికి చేరితే రుణాలు తీర్చవచ్చని ఆశపడ్డారు. కానీ ఆ ఆశలపై అకాలవర్షాలు నీళ్లు చల్లాయి. నెల్లూరు జిల్లాలో 18వ తేదీ అర్ధరాత్రి అరగంట పాటు కురిసిన వడగండ్ల వాన అన్నదాతలకు చివరకు కడగండ్లు మిగిల్చింది. తిరుపతి జిల్లాలోనూ వానలు ఉద్యానపంటలకు నష్టం చేకూర్చాయి.

వడగండ్ల వానకు అతలాకుతలమైన రైతులు: నెల్లూరు జిల్లాలో వడగండ్ల వాన రైతులకు తీవ్ర నష్టాన్ని మిగిల్చింది. రబీ సీజన్‌లో జిల్లాలో అధికంగా వరి సాగు చేస్తారు. ప్రస్తుతం అనేక చోట్ల వరికోతలు సాగుతున్నాయి. ఇలాంటి తరుణంలో అనంతసాగరం మండలంలో ఉగాది రోజు కేవలం అరగంట పాటు కురిసిన వడగండ్ల వానకు వరి పైరు పూర్తిగా నేలవాలిందని అన్నదాతలు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఒక్క చిలకలమర్రి గ్రామంలోనే దాదాపుగా 450 ఎకరాల్లో పంట పూర్తిగా దెబ్బతిందని సాగుదారులు వాపోతున్నారు.

క్షేత్రస్థాయిలో అధికారుల నివేదికలు: నెల్లూరు జిల్లా అనంతసాగరం మండలంలోని పాతాళపల్లి, మంగుపల్లి, చిలకలమర్రి, గుడిగుంట, గోవిందంపల్లి ఉప్పలపాడు, కమ్మవారిపల్లి గ్రామాల్లో వరితో పాటు, పత్తి, మిర్చి, బొప్పాయి పంటలు వర్షానికి దెబ్బతిన్నాయి. అధికారుల అంచనా ప్రకారం సుమారు 2,500 ఎకరాల్లో వరి దెబ్బతింది. అనధికారికంగా మరో 500 ఎకరాల్లో వరి, 700 ఎకరాల్లో పత్తి పంటకు నష్టం వాటిల్లిందని రైతులు ఆవేదన చెందుతున్నారు. రాపూరు మండలం గోనుపల్లి, రాంకూరు గనిమినపెంట గ్రామాల్లో వంద ఎకరాల్లో మామిడి పూత, పిందె నేల రాలింది. నిమ్మ తోటల్లో పండ్లు రాలిపోయాయి. వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో పర్యటించి నివేదికలు తయారు చేస్తున్నారు.

రైతులకు ఎమ్మెల్యే భరోసా: తిరుపతి జిల్లా రైల్వేకోడూరు నియోజకవర్గంలో అకాల వర్షానికి దెబ్బతిన్న అరటి, తమలపాకు పంటలను స్థానిక ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్‌ పరిశీలించారు. పంట నష్టంపై సమగ్ర నివేదిక తయారు చేసి, తక్షణ పరిహారం అందేలా చర్యలు తీసుకుంటామని రైతులకు ఎమ్మెల్యే భరోసా ఇచ్చారు.

శ్రీకాకుళం జిల్లా ఆమదాలవలస, ఎచ్చెర్ల నియోజకవర్గాల్లో ఈదురుగాలులతో భారీ వర్షం కురిసింది. గాలికి చెట్ల కొమ్మలు విరిగి తీగలపై పడటంతో పలుచోట్ల విద్యుత్‌ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడింది.

"మరో పది రోజుల్లో ధాన్యం రాశులు ఇంట్లో ఉంటాయని ఆశించాం. పంటంతా ఇంటికి చేరితే రుణాలు తీర్చవచ్చని ఆశపడ్డాం. కానీ మా అందరి ఆశలపై ఈ వడగండ్ల వాన నీళ్లు చల్లింది. ఉగాది రోజు కేవలం అరగంట పాటు కురిసిన వడగండ్ల వానకు వరి పైరు పూర్తిగా నేలవాలింది. ఒక్క చిలకలమర్రి గ్రామంలోనే దాదాపుగా 450 ఎకరాల్లో పంట పూర్తిగా దెబ్బతింది. బ్యాంకుల్లో బంగారాన్ని తాకట్టు పెట్టి, తెలిసిన వారి వద్ద అప్పులు చేసి ఎంతో కష్టం మీద వరి పంటను సాగుచేశాం. కానీ ఇప్పుడు కనీసం ధాన్యాన్ని తీసి ఆరబెట్టే పరిస్థితి కూడా లేదు. ఏ మాత్రం పనికిరాని రీతిలో మా ధాన్యపు రాశులన్నీ తడిసిపోయాయి. దెబ్బతిన్న పంటకు పరిహారాన్ని కల్పించి ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని ఈ సందర్భంగా మేమంతా వేడుకుంటున్నాం". -బాధిత రైతులు,నెల్లూరు జిల్లా

TAGGED:

HAILSTORM RAVAGES IN ACROSS AP
FARMERS CROP LOSS FOR HAILSTORM
HAILSTORM RAVAGES EFFECT ON FARMERS
HAILSTORM RAVAGES IN NELLORE DIST
HAILSTORM RAVAGES IN NELLORE

