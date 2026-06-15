రానున్న మూడ్రోజులు తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు - 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు!
దక్షిణ తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయన్న వాతావరణశాఖ - ఇవాళ, రేపు కొన్ని జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు - ఈనెల 18, 19, 20 తేదీల్లో రాష్ట్రంలో భారీవర్షాలు కురిసే అవకాశం
Published : June 15, 2026 at 7:37 AM IST
Heavy Rain Forecast for Telangana : తెలంగాణలో రానున్న మూడ్రోజుల పాటు భారీవర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణశాఖ ప్రకటించింది. దక్షిణ తెలంగాణ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని స్పష్టం చేసింది. ఈ నెల 18, 19, 20 తేదీల్లో రాష్ట్రంలో భారీవర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉండగా ఇవాళ, రేపు కొన్ని జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయంది. గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతల్లో మరో 3 రోజులపాటు మార్పు ఉండదన్న వాతావరణశాఖ ఇవాళ కొన్ని జిల్లాల్లో ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయని సూచించింది. పలుచోట్ల ఈదురుగాలులు 30 నుంచి 40 కిలో మీటర్ల వేగంతో వీచే అవకాశం ఉంది.
ప్రధానంగా దక్షిణ తెలంగాణ జిల్లాల్లో వర్షాలు పడతాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి, నాగర్కర్నూల్, వనపర్తి, నారాయణపేట, జోగులాంబ గద్వాల, వికారాబాద్, సంగారెడ్డి, మహబూబ్నగర్ జిల్లాలకు పసుపు రంగు (5 సెంటి మీటర్ల వరకు) హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. 15, 16, 17 తేదీల్లో ఉత్తర, మధ్య తెలంగాణ జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపింది.
కదలని నైరుతి రుతుపవనాలు : తెలంగాణలోకి ఈ నెల 8న ప్రవేశించిన నైరుతి రుతుపవనాలు తరువాత కొద్దికొద్దిగా కదిలి 11వ తేదీ నాటికి హైదరాబాద్, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం వంటి ప్రాంతాలకు మాత్రమే విస్తరించాయి. ఆ తరువాత వాటి కదలిక పూర్తిగా నెమ్మదిగా తయారైంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విస్తరించడానికి మరో నాలుగు రోజులు పట్టొచ్చని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఉమ్మడి నిజామాబాద్, ఆదిలాబాద్, కరీంనగర్ జిల్లాలను ఇంకా పవనాలు తాకనేలేదు. ఈ నేపథ్యంలో ఉత్తర తెలంగాణలో ఎండల తీవ్రత వేసవి మాదిరిగానే కొనసాగుతోంది. ఆదివారం పెద్దపల్లి జిల్లా రామగుండంలో 42.5 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత నమోదు కావడం గమనార్హం. మంచిర్యాల, జగిత్యాల, కరీంనగర్, ఆదిలాబాద్, ములుగు, హనుమకొండ, కుమురంభీం ఆసిఫాబాద్, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, కామారెడ్డి జిల్లాల్లోని అత్యధిక మండలాల్లో 40 డిగ్రీల పైన ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి.
ఆదిలాబాద్ను వణికించిన ఈదురుగాలులు : ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాను ఒక్కసారిగా ఈదురుగాలులు వణికించాయి. మంచిర్యాల జిల్లా మందమర్రి పట్టణంలో భారీ ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షం కురవడంతో ఎక్కువగా చెట్లు నేలకూలాయి. రోడ్లన్నీ జలమయమయ్యాయి. రామకృష్ణాపూర్లో కరెంటు స్తంభాలు నేలకొరిగాయి. కోటపల్లి మండలంలోని పలు గ్రామాల్లో ఇళ్ల పైకప్పు రేకులు ఎగిరిపోవడంతో ప్రజలు పలు సమస్యలు ఎదుర్కొన్నారు. చెట్లు రోడ్లపై పడిపోవడంతో రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం కలిగింది. నిర్మల్ జిల్లా సారంగాపూర్ మండలం అడెల్లి మహా పోచమ్మ ఆలయ సమీపంలో ఉన్న ఓ చెట్టు పిడుగుపాటుకు గురికాగా అక్కడ ఉన్న ఇద్దరు భక్తులు గాయాల పాలయ్యారు. ఆదిలాబాద్ జిల్లా నేరడిగొండ మండలంలోని గోవింద్పూర్ గ్రామంలో 6 విద్యుత్తు స్తంభాలు కూలిపోయాయి. ఓ ఇంటిపై కరెంట్ పోల్ విరిగిపడింది.
రాష్ట్రంలో ఆదివారం పలు జిల్లాల్లో ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిశాయి. మంచిర్యాల జిల్లా మందమర్రిలో 4.2 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదుకాగా నిర్మల్ జిల్లా సారంగాపూర్ మండలంలో 3.2, నల్గొండ జిల్లా పెద్దవూర మండలం పులిచర్లలో 3 సెంటి మీటర్ల వర్షపాతం నమోదయింది.
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