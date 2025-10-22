ETV Bharat / state

తెలంగాణలో నాలుగు రోజులు పాటు వానలే వానలు! - పలు జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ

తెలంగాణపై అల్పపీడన ప్రభావం - నాలుగు రోజులు ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షాలు - ఈ నెల 24,25 తేదీల్లో దక్షిణ తెలంగాణ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 22, 2025 at 8:40 PM IST

Heavy Rain Alert To Telangana : అగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం ఇవాళ తీవ్ర అల్పపీడనంగా బలపడినట్లు హైదరాబాద్​ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. అల్పపీడన ప్రభావంతో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నాలుగు రోజుల పాటు ఉరుములు మెరుపులు, ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణశాఖ అధికారి ధర్మరాజు వెల్లడించారు. ఈ నెల 24, 25 తేదీల్లో దక్షిణ తెలంగాణ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని ఆయన తెలిపారు.

ఆ జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచన : బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడన ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో పలుచోట్ల వర్షాలు పడుతున్నాయని వాతావరణశాఖ వెల్లడించింది. పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం కేంద్రీకృతమై ఉందని తెలిపింది. రాగల 12 గంటల్లో ఇది మరింత బలపడి వాయిగుండంగా మారే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది. దీని ప్రభావం దక్షిణ తెలంగాణ జిల్లాల్లోని నాగర్ కర్నూల్, వనపర్తి, జోగులాంబ గద్వాల్, నారాయణపేట్ జిల్లాలపై ఉంటుందని వివరించింది.

ఆ రెండు రోజులు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం : ఇవాళ, రేపు దక్షిణ తెలంగాణ జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసినప్పటికీ 24 తేదీన ఉమ్మడి మహబూబ్​నగర్, వికారాబాద్, సంగారెడ్డి ప్రాంతాల్లో భారీ వర్ష సూచన ఉండే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ అధికారి ధర్మరాజు తెలిపారు. 24, 25 తేదీల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే నేపథ్యంలో పలు జిల్లాలకు పసుపు రంగు హెచ్చరికలు జారీ చేశామని అన్నారు. నైరుతి రుతుపవనాలు విరమణ సమయంలో ఈశాన్యగాలుల రాష్ట్రంలో ప్రవేశిస్తుంటాయని తెలిపారు. ఇవి పూర్తిస్తాయిలో విస్తరిస్తున్నాయని అన్నారు. అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్​లో తుపానులు ఎక్కువగా ఏర్పడే అవకాశాలుంటాయని చెప్పారు. ప్రస్తుతం బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనంగా కొనసాగుతున్న ప్రాంతం గుర్తింపదగ్గ అల్పపీడనంగాను తరువాత రాగల 12 రోజుల్లో వాయుగుండంగా మారే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయని అన్నారు.

రాష్ట్రంలో చలితీవ్రత పెరిగే అవకాశం : ప్రస్తుతం చలి తీవ్రత క్రమేపీ పెరుగుతోందని ఐఎండీ తెలిపింది. నవంబర్​ రెండో వారం నుంచి చలి తీవ్రత గణనీయంగా పెరిగే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది. ప్రస్తుతం పొడిబారిన వాతావరణంతో పాటు ఎండతీవ్రత కూడా కొనసాగుతోందని చెప్పింది. స్థానికంగా ఏర్పడే క్యూములోనింబస్ మేఘం వల్ల మధ్యలో వర్షాలు కురుస్తున్నాయని వివరించింది. చలి తీవ్రత సాధారణంగా ఉత్తర తెలంగాణలో కనిపిస్తుందని ఐఎండీ అధికారి తెలిపారు. ఈ ఏడాది దక్షిణాది జిల్లాల్లో అధిక వర్షపాతం నమోదవ్వడాన్ని పరిశీలించవచ్చని అన్నారు. చలి తీవ్రత కూడా ఉత్తర భాగంలోనే అధికంగా ఉంటుందని వివరించారు.

"అల్పపీడన ప్రభావంతో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నాలుగు రోజుల పాటు ఉరుములు మెరుపులు, ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయి. ఈ నెల 24, 25 తేదీల్లో దక్షిణ తెలంగాణ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయి. 24 తేదీన ఉమ్మడి మహబూబ్​నగర్, వికారాబాద్, సంగారెడ్డి ప్రాంతాల్లో భారీ వర్ష సూచన ఉండే అవకాశం ఉంది. భారీ వర్షాలు కురిసే నేపథ్యంలో పలు జిల్లాలకు పసుపు రంగు హెచ్చరికలు జారీ చేశాం. అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్​లో తుపానులు ఎక్కువగా ఏర్పడే అవకాశాలుంటాయి."- ధర్మరాజు, వాతావరణశాఖ అధికారి

మరో మూడు రోజులు ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షాలు

