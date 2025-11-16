ETV Bharat / state

రెయిన్ అలర్ట్​: ఏపీలో రేపు, ఎల్లుండి పలు ప్రాంతాలకు భారీ వర్ష సూచన!

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 16, 2025 at 2:31 PM IST

Heavy Rain Forecast for Many Areas Tomorrow and Day After Tomorrow: నైరుతి బంగాళాఖాతంలో శ్రీలంక తీరంలో నిన్న (శనివారం) అల్పపీడనం ఏర్పడింది. దీనికి అనుబంధంగా ఉపరితల ఆవర్తనం కొనసాగుతోంది. వీటి ప్రభావంతో బుధవారం వరకూ తమిళనాడు, కేరళ రాష్ట్రాల్లో, సోమ, మంగళవారాల్లో ఏపీలోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ విభాగం తెలిపింది.

  • సోమవారం శ్రీపొట్టిశ్రీరాములు నెల్లూరు, అన్నమయ్య, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ పిడుగులతో కూడిన ఓ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు, ప్రకాశం, వైఎస్సార్‌ కడప జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ పేర్కొంది.
  • మంగళవారం తిరుపతి, నెల్లూరు జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ ఓ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు, ప్రకాశం, చిత్తూరు, అన్నమయ్య, శ్రీసత్యసాయి, వైఎస్సార్‌ కడప జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురవొచ్చని అంచనా వేస్తోంది.
  • అల్పపీడనం ప్రభావం కారణంగా దక్షిణ కోస్తా తీరం వెంబడి గంటకు 35 నుంచి 55 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం పేర్కొంది. సోమవారం వరకు మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లరాదని సూచించింది.
  • ఈనెల 21 నాటికి ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో మరో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. దీని ప్రభావంతో 24 నుంచి 27 వరకు రాష్ట్రంలో పలు ప్రాంతాల్లో ఓ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయి అని వాతావరణ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.

అరకులో 7 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత: రాష్ట్రంలో చలి తీవ్రత కొనసాగుతోంది. అలాగే తెలంగాణ, ఒడిశా సరిహద్దుల్లోని పలు ప్రాంతాల్లో కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే 3 నుంచి 4 డిగ్రీలు తక్కువగా నమోదు అవుతున్నాయి. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా అరకులో శుక్రవారం రాత్రి అత్యల్పంగా 7 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. అదే జిల్లాలోని డుంబ్రిగుడలో 7.6, హుకుంపేట, ముంచంగిపుట్టులో 8.9 డిగ్రీల కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అయ్యాయి.

మరోవైపు ఏపీలో చలి తీవ్రత రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. పట్టణ, గ్రామీణ ప్రాంతాలనే వ్యత్యాసం లేకుండా కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు గణనీయంగా తగ్గిపోతున్నాయి. ఈ సీజన్‌లో తొలిసారిగా కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు ‘సింగిల్‌ డిజిట్‌’కు పడిపోవడం గమనార్హం. మన్యంలో 24 గంటల్లో ఉష్ణోగ్రతలు సగానికి సగం పడిపోయాయి. ఇటీవలే అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా జి.మాడుగుల ప్రాంతంలో 7.6 డిగ్రీల కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత నమోదైన విషయం తెలిసిందే. అక్కడి ప్రజలు చలి తీవ్రతకు గజగజలాడుతున్నారు. దీనికి తోడు ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో పొగ మంచు కురుస్తుండడంతో రాకపోకలకు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి.

రానున్న రెండు వారాల్లో కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే తక్కువగా నమోదవుతాయని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తోంది. ఈ నెల 17, 18, 19 తేదీల్లో ప్రకాశం, శ్రీపొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు, తిరుపతి తదితర జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తోంది. ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో ఈనెల 20వ తేదీ తర్వాత మళ్లీ అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశముందని తెలిపింది.

