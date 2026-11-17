దూసుకొస్తున్న ‘అక్వాన్' తుపాను - ఏపీలో అత్యంత భారీ వర్షాలు
Cyclone Akvan Impact in AP: అక్వాన్ తుపాను నేపథ్యంలో విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ అప్రతమైంది. ఈ క్రమంలో మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లవద్దని హెచ్చరించింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 10:43 PM IST
దక్షిణ, పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో అక్వాన్ తుపాను కొనసాగుతోంది. గడిచిన 3 గంటల్లో స్థిరంగా తుపాను కదులుతోంది. బుధవారం ఉదయానికి తీవ్ర తుపానుగా బలపడే అవకాశం ఉంది. గురువారం సాయంత్రానికి అతి తీవ్ర తుపానుగా మారే అవకాశం ఉంది.
ప్రస్తుతం చెన్నైకు 590 కిలోమీటర్లు, మచిలీపట్నానికి 650 కిలోమీటర్లు, విశాఖకు 650 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఇది కేంద్రీకృతమైంది.
శుక్రవారం మధ్యాహ్నానికి నెల్లూరు-విశాఖ మధ్య తీరం దాటే అవకాశం ఉంది. తీరం దాటేటప్పుడు 130 కి.మీ. వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. ఈ క్రమంలో మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లవద్దని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ హెచ్చరించింది. తుపాను ప్రభావంతో కోస్తాలో గురు, శుక్రవారాల్లో కొన్నిచోట్ల అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. అక్కడక్కడా భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు పేర్కొంది.
రేపు (బుధవారం) సాయంత్రం నుంచి కోస్తా తీరంలో 110 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తాయని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది. గరిష్ఠంగా 145 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. ఏమైనా సమస్యలు ఎదురైతే 95523 00009 మనమిత్ర ద్వారా చెప్పాలని సూచించింది. అదేవిధంగా విపత్తుల సంస్థ నంబర్లు 112, 1070, 18004250101ను సంప్రదించాలని చెప్పింది. ప్రాణ, ఆస్తి నష్టాలను నివారించేందుకు జాగ్రత్తలు పాటించాలని, తుపానుపై సామాజిక మాధ్యమాల్లో వచ్చే పుకార్లు నమ్మవద్దని సూచించింది.
విలువైన పత్రాలను వాటర్ప్రూఫ్ కవర్లలో భద్రపరుచుకోవాలని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ సూచించింది. వారానికి సరిపడా ఆహార పదార్థాలు, తాగునీరు సిద్ధం చేసుకోవాలని, తుపాను సమయంలో ఎలక్ట్రిక్ మెయిన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేయాలని తెలిపింది. తలుపులు, కిటికీలు గట్టిగా మూసి ఉంచాలని ప్రజలకు సూచించింది. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలివెళ్లాలని చెప్పింది. చెట్లు, హోర్డింగ్లు, విద్యుత్ స్తంభాల కింద నిలబడవద్దని హెచ్చరించింది.
అప్రమత్తమైన విద్యుత్ శాఖ : మరోవైపు ఈ క్రమంలోనే అక్వాన్ తుపాను ముప్పును ఎదుర్కొనేందుకు విద్యుత్ శాఖ అప్రమత్తమైంది. ఏపీలో ఈ నెల 19, 20 తేదీల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉండటంతో ముందస్తు చర్యలపై విద్యుత్ శాఖ మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ మేరకు స్పెషల్ చీఫ్ సెక్రటరీ విజయానంద్తో కలిసి అధికారులకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. తుపాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం కలగకుండా ముందుగానే అన్ని ఏర్పాట్లు చేయాలని స్పష్టం చేశారు.
అర్నబ్, మురసు తుపాన్లను ఎదుర్కొన్న తరహాలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని గొట్టిపాటి రవికుమార్ అధికారులకు సూచించారు. విద్యుత్ స్తంభాలు, ట్రాన్స్ఫార్మర్లు, లైన్ల పరిస్థితిని నిరంతరం పర్యవేక్షించాలన్నారు. ఎక్కడైనా సరఫరా నిలిచిపోతే వెంటనే పునరుద్ధరించేలా సిబ్బందిని సిద్ధంగా ఉంచాలని ఆదేశించారు. అత్యవసర మరమ్మతుల కోసం వాహనాలు, పరికరాలు అందుబాటులో ఉంచాలని స్పష్టం చేశారు. విద్యుత్ ప్రమాదాలు జరగకుండా ప్రజలను ముందుగానే అప్రమత్తం చేయాలని అధికారులకు సూచించారు.
ఏపీకి 'అక్వాన్' ముప్పు - విద్యుత్ అంతరాయం లేకుండా చూడాలని గొట్టిపాటి ఆదేశం