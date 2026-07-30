ఏపీపై తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావం - పలు ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్ష సూచనలు
ఛత్తీస్గఢ్, ఉత్తర ఒడిశాపై కదులుతోన్న తీవ్రవాయుగుండం - వాతావరణం నేడు మేఘావృతం అవుతుందన్న వాతావరణశాఖ - వివిధ జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 30, 2026 at 11:02 AM IST
Heavy Rain Alert for AP : ఛత్తీస్గఢ్, ఉత్తర ఒడిశాపై తీవ్రవాయుగుండం కదులుతోంది. ఇది రాబోయే 24 గంటల్లో ఛత్తీస్గఢ్ - మధ్యప్రదేశ్ మీదుగా ప్రయాణించే అవకాశం ఉందని ఏపీ రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ప్రఖర్ జైన్ తెలిపారు. దీని ప్రభావంతో ఇవాళ రాష్ట్రంలో వాతావరణం మేఘావృతమై ఉంటుందన్నారు. పలు ప్రాంతాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వెల్లడించారు.
కోస్తాంధ్ర, రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తాయని ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. పోలవరం, తూర్పుగోదావరి, ఏలూరు జిల్లాల్లో నేడు కొన్నిచోట్ల మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. శ్రీకాకుళం, పార్వతీపురం మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు, కాకినాడ, కోనసీమ, పశ్చిమ గోదావరి, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందన్నారు. మార్కాపురం, నెల్లూరు, సత్యసాయి, కడప జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు.
నీట మునిగిని ఖరీఫ్ వరి నాట్లు: వాయుగుండం ప్రభావంతో కోనసీమ జిల్లాలో మోస్తరుగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. మోస్తరు వర్షాలకే జిల్లాలో కొన్నిచోట్ల ఖరీఫ్ వరి నాట్లు ముంపు బారిన పడ్డాయి. పి.గన్నవరం, అయినవిల్లి మండలాల్లో సుమారు 200 ఎకరాల్లో ఖరీఫ్ వరి నాట్లు నీట మునిగాయి. పంట పొలాల్లో నుంచి నీరు బయటకు వెళ్లేందుకు సరైన డ్రైనేజీ వ్యవస్థ లేకపోవడంతోనే నారుమళ్లు నీట మునిగాయంటూ రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.