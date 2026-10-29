తుపాను దెబ్బకు అంబేద్కర్ కోనసీమలో 10 వేల విద్యుత్ స్తంభాలు ధ్వంసం
అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో తుపాను కారణంగా విద్యుత్ శాఖకు భారీ నష్టం ఏర్పడింది రెండు రోజులుగా విద్యుత్ సరఫరా లేకపోవడంతో ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 11:42 AM IST
Heavy Power Damage In Ambedkar Konaseema Due To Cyclone : అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో తుపాను కారణంగా విద్యుత్ శాఖకు భారీ నష్టం ఏర్పడింది రెండు రోజులుగా విద్యుత్ సరఫరా లేకపోవడంతో ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. తుపాను కారణంగా సుమారు పదివేల విద్యుత్ స్తంభాలు ధ్వంసమయ్యాయి. శరవేగంగా విద్యుత్తును పునరుద్ధరించే పనులు కొనసాగుతున్నాయి. 2000 మంది సిబ్బందిని ఇతర జిల్లాల నుంచి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ విద్యుత్ పునరుద్ధరణ పనులు యుద్ధ ప్రాతిపదికను చేస్తున్నారు. ఈ రాత్రికి మండల కేంద్రాలకు విద్యుత్ సరఫరా పునరుద్ధరించే విధంగా పనులు జరుగుతున్నాయి.
దెబ్బతిన్న బోట్లు : కోనసీమ జిల్లాలోని ఓడలరేవు, అంతర్వేది తీరాల్లో లంగరు వేసిన 450 ఫైబర్ బోట్లు గాలులకు ఒకదానికొకటి ఢీకొట్టుకొని దెబ్బతిన్నాయి. వలలన్నీ చిందరవందరయ్యాయి. సుమారు రూ.12 కోట్ల నష్టం వాట్లింది. కోనసీమ కళావిహీనంగా మారింది. రోడ్ల పొడవునా పడిపోయిన వృక్షాలు, వేలాడుతున్న విద్యుత్తు తీగలు, విరిగిన స్తంభాలు, తోటల్లో నేలకొరిగిన కొబ్బరి చెట్లు కనిపించాయి. కొబ్బరిచెట్ల మొవ్వు (పైభాగం) మెలితిరగడంతో అవి కోలుకోవడానికి కొన్నేళ్లు పట్టనుంది. జిల్లాలో 46,500 కొబ్బరిచెట్లు దెబ్బతినగా, 8వేల హెక్టార్లలో అరటి నేలపాలైంది.
బోట్లలో పునరావాస కేంద్రాలకు : కాకినాడ జిల్లా ఉప్పాడ తీరంలో బీచ్రోడ్డు మొత్తం ఊచకోతకు గురైంది. వాకలపూడి నుంచి ఉప్పాడ వరకు సుమారు 12 కి.మీ రోడ్డు మొత్తం ధ్వంసమైంది. స్థానికులను అర్ధరాత్రి బోట్లలో పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించారు. 62 పునరావాస కేంద్రాల్లో 11 వేల మందికి పైగా బాధితులకు ఆశ్రయం కల్పించి, భోజన వసతి కల్పించారు. 49వేల హెక్టార్లలో వరిపైరు నేలకొరిగింది. గాలుల ధాటికి 230 మెకనైజ్డ్ బోట్లు దెబ్బతిన్నాయి. 430 వలలు కొట్టుకుపోయాయి. కాకినాడ యాంకరేజ్ పోర్టుకు చెందిన నాలుగు బార్జీల లంగర్లు తెగిపోయి సముద్రంలోకి వెళ్లిపోయాయి.
ఓ మోస్తరు వర్షాలు : కోస్తాంధ్రలోని పలు ప్రాంతాల్లో గురువారం తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు, ఉరుములతో కూడిన జల్లులు పడే అవకాశం ఉంది. ఒకటి, రెండుచోట్ల భారీవర్షాలు కురవనున్నాయి. గంటకు 50 నుంచి 60 కి.మీ. వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. రాయలసీమలోనూ రానున్న రెండు రోజులు తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురవనున్నాయి.
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