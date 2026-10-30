స్థానిక ఎన్నికలకు భారీ బందోబస్తు - 36,351 మంది పోలీసులతో భద్రత
AP Local Body Elections నవంబర్ 1న జరగనున్న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసినట్లు డీజీపీ కార్యాలయం పత్రికా ప్రకటన విడుదల చేసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 10:28 PM IST
నవంబర్ 1న జరగనున్న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసినట్లు డీజీపీ కార్యాలయం పత్రికా ప్రకటన విడుదల చేసింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 4,372 ప్రాంతాల్లో 36,351 మంది పోలీసులతో ఎన్నికలకు భద్రత ఏర్పాటు చేశారు. ఎన్నికల సందర్భంగా ఎలక్షన్ కోడ్ అతిక్రమించిన కారణంగా అక్టోబర్ 15 నుంచి 29 వరకు 261 కేసులు నమోదు చేశారు.
నాన్ బెయిలబుల్ వారెంట్ల అమలు : తిరుపతిలో 61, కడప 36, అన్నమయ్య 31, అనంతనపురం 26, మార్కాపురం జిల్లాలో 22 కేసులు నమోదు చేశారు .రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 107 మంది అరెస్ట్ ,733 మందికి 35(3)బీఎన్ఎస్ఎస్ కింద నోటీసులు జారీ చేశారు. ఎటువంటి నేరాలు జరగకుండా ఉండేందుకు ముందస్తుగా 1,05,767 మందిని బైండోవర్ చేశారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పెండింగ్లో ఉన్న 2,726 నాన్ బెయిలబుల్ వారెంట్లు అమలు చేశారు. ఎన్నికల సందర్భంగా జరిపిన వాహన తనిఖీల్లో 4,91,700 రూపాయల నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నారు. సుమారు 12 లక్షల రూపాయల విలువగల 4,463 లీటర్ల మద్యం ,39 వేల రూపాయల విలువ చేసే 114 లీటర్ల నాటు సారా ,2 కోట్ల 90 లక్షల రూపాయల విలువ చేసే 496 కేజీల గంజాయి స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
పురపోరుకు ఏర్పాట్లు పూర్తి : నవంబరు 1న జరిగే పురపోరుకు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం కార్యదర్శి మల్లికార్జున తెలిపారు. ఎన్నికల ఏర్పాట్లకు సంబంధించి అన్ని జిల్లాల కలెక్టర్లు, ఎస్పీలతో సమీక్షించిన అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడారు. 100 పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు గాను 8 పూర్తి స్థాయిలో ఏకగ్రీవం కావడంతో మిగిలిన 92 స్థానాల్లో పోలింగ్కు సిబ్బంది పూర్తి స్థాయిలో సన్నద్ధంగా ఉన్నారని మల్లికార్జున వెల్లడించారు. నవంబరు 1న ఉదయం 7 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5గంటల వరకు పోలింగ్ జరుగుతుందని చెప్పారు. తుపాను, వర్షాల ఇబ్బందుల దృష్ట్యా ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ఎన్నికల నిర్వహణపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించామన్నారు. ఆయా జిల్లాల కలెక్టర్లు ఇచ్చే నివేదికలను బట్టి, అవసరమైతే నవంబరు 2న పోలింగ్ నిర్వహించేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నట్టు తెలిపారు. నవంబరు 3న ఓట్ల లెక్కింపు, ఫలితాల విడుదల కోసం పటిష్ఠ ఏర్పాట్లు చేశామన్నారు.