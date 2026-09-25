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కృష్ణా నదికి జలకళ - ఈ సీజన్‌లో తొలిసారిగా ప్రకాశం బ్యారేజీకి భారీ వరద

తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావంతో కురిసిన జోరు వర్షాలతో కృష్ణా నదికి జలకళ వచ్చింది. నదీ పరివాహక ప్రాంతంలో కురిసిన వర్షాలతో ఈ సీజన్‌లో తొలిసారిగా ప్రకాశం బ్యారేజీకి వరద భారీగా వస్తోంది.

ఈ సీజన్ లో తొలిసారిగా ప్రకాశం బ్యారేజీకి వరద ప్రవాహాలు
ఈ సీజన్ లో తొలిసారిగా ప్రకాశం బ్యారేజీకి వరద ప్రవాహాలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 25, 2026 at 7:42 PM IST

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Heavy floodwater to Prakasam Barrage : తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావంతో కురిసిన జోరు వర్షాలతో కృష్ణా నదికి జలకళ వచ్చింది. నదీ పరివాహక ప్రాంతంలో కురిసిన వర్షాలతో ఈ సీజన్‌లో తొలిసారిగా ప్రకాశం బ్యారేజీకి వరద భారీగా వస్తోంది. పాములేరు, వైరా, మున్నేరు, బుడమేరు పొంగిపొర్లటంతో ఆ నీరు అంతా కృష్ణా నదికి చేరుతోంది. ప్రకాశం బ్యారేజీకి సుమారు 55 వేల క్యూసెక్కుల వరద ప్రవాహం తాకింది. ఆనకట్ట వద్ద 12 అడుగుల నీటిమట్టం ఉంది. కృష్ణా డెల్టా తూర్పు ప్రధాన కాల్వకు 5,026 క్యూసెక్కులు, పశ్చిమ డెల్టా ప్రధాన కాల్వకు 2,519, గుంటూరు ఛానల్​కు 259 క్యూసెక్కులు నీరు విడుదల చేస్తున్నారు.

కృష్ణా నదికి జలకళ - ఈ సీజన్‌లో తొలిసారిగా ప్రకాశం బ్యారేజీకి భారీ వరద (ETV)

అలాగే సముద్రంలోకి 47,125 క్యూసెక్కులు మిగులు జలాలు వదిలేస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు చుక్క నీరు లేక వెలవెలబోయిన బ్యారేజీ దిగువన ప్రాంతాలు నీటితో కళకళలాడుతున్నాయి. కృష్ణా నదికి వరద నీరు రావడంతో పట్టిసీమ నుంచి గోదావరి జలాలు తరలించటం ఆపేశారు. ఈ వరద మరికొన్ని రోజులు ఉంటుందని జలవనరుల శాఖ అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.

మూడు రోజులుగా ఎడతెరిపి లేని వానలు : మరోవైపు తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావంతో గత మూడు రోజులుగా ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు ఉత్తరాంధ్ర వణికిపోతోంది. కుండపోత వానలకు తోడు ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి వస్తున్న వరద నీటితో నాగావళి, వంశధార నదులు ఉగ్రరూపం దాల్చాయి. నదులు ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తుండటంతో తీర ప్రాంత గ్రామాలు జలదిగ్బంధంలో చిక్కుకున్నాయి. వేలాది ఎకరాల్లో పంట పొలాలు నీట మునిగాయి. రోడ్లపై వరద ప్రవహిస్తుండటంతో పలు గ్రామాలకు రాకపోకలు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి. ప్రాజెక్టులకు భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరుతుండటంతో అధికారులు గేట్లు ఎత్తి కిందికి నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు.

30 వేల క్యూసెక్కులు దిగువకు విడుదల : విజయనగరం జిల్లా వంగర మండలంలోని మడ్డువలస రిజర్వాయర్‌కు వరద పోటెత్తింది. వేగావతి, సువర్ణముఖి నదుల ద్వారా జలాశయానికి ఏకంగా 28,000 క్యూసెక్కుల వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది. ప్రస్తుతం రిజర్వాయర్‌లో 64.40 మీటర్ల మేర నీరు నిల్వ ఉన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. వరద ఉద్ధృతి పెరుగుతుండటంతో ప్రాజెక్టు 7 ప్రధాన గేట్లను ఎత్తివేశారు. సుమారు 30 వేల క్యూసెక్కుల వరద నీటిని నేరుగా నాగావళి నదిలోకి దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. దీంతో నదీ పరీవాహక ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.

బిక్కుబిక్కుమంటున్న గ్రామస్థులు : ఎగువ నుంచి వస్తున్న వరదకు తోడు తోటపల్లి, మడ్డువలస జలాశయాల నుంచి భారీగా నీటిని నాగావళి నదిలోకి విడిచిపెడుతున్నారు. దీంతో నది ఒక్కసారిగా ఉగ్రరూపం దాల్చింది. విజయనగరం జిల్లా సంతకవిటి మండలం రంగారాయపురం ఆనకట్ట వద్ద నాగావళి ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. ఇక్కడ 80 వేల క్యూసెక్కులకు పైగా వరద నీరు వెళ్తోంది. నది ఉప్పొంగడంతో శ్రీకాకుళం జిల్లా పాలకొండ మండలంలోని అన్నవరం, గోపాలపురం, యరకరాయపురం గ్రామాలు పూర్తిగా ముంపునకు గురయ్యాయి. ఇళ్లలోకి వరద నీరు చేరడంతో గ్రామస్థులు బిక్కుబిక్కుమంటూ గడుపుతున్నారు.

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