దంచికొట్టిన వర్షం - చెరువుల్లా రోడ్లు, రైల్వేట్రాక్ కింద ఆగిపోయిన బస్సు
కృష్ణా జిల్లాలో చెరువులను తలపించిన రోడ్లు - కురిసిన భారీ వర్షానికి జలమయమైన పలు ప్రాంతాలు, ఇళ్లల్లోకి నీరు చేరడంతో ఇబ్బంది పడిన నివాసితులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 20, 2025 at 5:05 PM IST
Huge Rains in Krishna District: కృష్ణా జిల్లాలోని మచిలీపట్నం,పెడనలో ఆదివారం కురిసిన వర్షానికి రహదారులతో పాటు పల్లపు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. జనజీవనం అస్తవ్యస్తంగా మారిపోయింది. రోడ్లపై ప్రజలు రాకపోకలకు ఇబ్బందులు పడ్డారు. వాహనాలు ఆగిపోయి అవస్థలు పడ్డారు. ఇళ్లల్లోకి నీరు చేరడంతో నివాసితులు ఇబ్బందులు పడ్డారు.
విజయవాడలో శనివారం అర్ధరాత్రి నుంచి ఆదివారం ఉదయం వరకూ ఏకథాటిగా భారీ వర్షం కురిసింది. నగరంలోని బెంజిసర్కిల్, నిర్మలాకాన్వెంట్ రోడ్డు, పాలిక్లినిక్ రోడ్డు, రామవరప్పాడు కూడలి నుంచి ఎనికేపాడు వరకు రహదారులు చెరువులను తలపించాయి. రాత్రి 11 గంటల తర్వాత ప్రారంభమైన వాన తెల్లవారుజాము వరకు కురుస్తూనే ఉంది. వాహనదారులు తీవ్ర ఇక్కట్లు ఎదుర్కొన్నారు.
ప్రాంతాల వారీగా నమోదైన వర్షం: ఆదివారం ఉదయం వరకు నమోదైన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. విజయవాడ గ్రామీణ మండలంలో ఏకంగా 109.2 మిల్లీ మీటర్ల వర్షం నమోదైంది. నగరంలోని పటమట 98.2, అజిత్సింగ్నగర్ వద్ద 97.8, గాంధీనగర్, భవానీపురంలలో 97.2, జి.కొండూరు 57.8, ఎ.కొండూరు 30.4, విస్సన్నపేట వద్ద 25.6, వీరులపాడులో 22.2, రెడ్డిగూడెం దగ్గర 18.6, చందర్లపాడు 18.4, కంచికచర్ల 16.6, తిరువూరు 14.8, ఇబ్రహీంపట్నం 12.6, నందిగామ 12.4, వత్సవాయి 10.2, గంపలగూడెం 2.8, మైలవరం 2.4, జగ్గయ్యపేటలో అత్యల్పంగా 1.8 మి.మీ. మేర వర్షం పడింది.
అప్రమత్తం చేయాలని కలెక్టర్ ఆదేశాలు: రామవరప్పాడు రింగు నుంచి గుణదల సెంటర్ వరకు మోకాలి లోతున జలమయమైంది. ఆదివారం సాయంత్రం వరకూ ఇదే పరిస్థితి కొనసాగడంతో వాహనచోదకులు ఇక్కట్లు పడ్డారు. వర్షాలు, వరదలపై క్షేత్రస్థాయి అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కలెక్టర్ జి.లక్ష్మీశ సూచించారు. కలెక్టరేట్లో లభ్యమయ్యే 91549 70454 ఫోన్ నంబరుతో కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేసినట్టు తెలిపారు. కృష్ణా నది, బుడమేరు, మునేరు తదితరాల్లోని ప్రవాహాన్ని పర్యవేక్షించాలని సూచించారు. నదీ పరివాహక, లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను అప్రమత్తం చేయాలని లక్ష్మీశ పేర్కొన్నారు.
నీటిలో చిక్కుకున్న ట్రావెల్ బస్సు: పండిట్ నెహ్రూ బస్ స్టేషన్ ఇన్ గేట్ సమీపంలోని లోబ్రిడ్జి వద్ద ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు సగం వరకు వాన నీటిలో చిక్కుకుంది. ఏపీ ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ సిబ్బంది స్పందించారు. కాకినాడ నుంచి సికింద్రాబాద్ వెళ్తున్న ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సులో మొత్తం 36 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు. ఆదివారం తెల్లవారుజామున కురిసిన భారీ వర్షానికి నీటి లోతు అంచనా వేయడంలో విఫలమైన వాహన చోదకుడు బస్సును ముందుకు తీసుకెళ్లాడు. రైలు పట్టాల కింద బస్సు ఆగిపోవడంతో తక్షణమే స్పందించిన అగ్నిమాపక సిబ్బంది తాడు సాయంతో ప్రయాణికులను సురక్షితంగా ప్రయాణికులను బయటకు తీసుకురావడంతో అందరూ ఒక్కసారిగా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
రెండు రోజులపాటు భారీ వర్షాలు - విపత్తుల నిర్వహణ శాఖ హెచ్చరిక