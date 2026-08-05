శ్రీశైలానికి కొనసాగుతున్న వరద - 118 టీఎంసీలు దాటిన నీటిమట్టం
శ్రీశైలం జలాశయానికి కొనసాగుతున్న వరద ప్రవాహం - జూరాల నుంచి శ్రీశైలానికి 2.45 లక్షల క్యూసెక్కుల వరద - మరోవైపు తుంగభద్ర జలాశయానికి వరద ప్రవాహం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 5, 2026 at 1:04 PM IST|
Updated : August 5, 2026 at 3:16 PM IST
Srisailam Reservoir Flood Flow : శ్రీశైలం జలాశయానికి వరద ప్రవాహం కొనసాగుతోంది. జూరాల నుంచి శ్రీశైలానికి 2.45 లక్షల క్యూసెక్కుల వరద వస్తోంది. ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 885 అడుగులు కాగా, ప్రస్తుత నీటిమట్టం 863.90 అడుగులకు చేరింది. జలాశయం పూర్తిస్థాయి నీటి నిల్వ 215.807 టీఎంసీలు కాగా, ప్రస్తుతం 118.6216 టీఎంసీలుగా ఉంది. ఈ క్రమంలోనే అధికారులు ఎడమగట్టు జలవిద్యుత్ కేంద్రంలో విద్యుత్ ఉత్పత్తిని ప్రారంభించారు. విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేసి 4267 క్యూసెక్కుల నీటిని నాగార్జునసాగర్కు విడుదల చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా కల్వకుర్తి ఎత్తిపోతల పథకానికి 800 క్యూసెక్కుల నీటిని వదులుతున్నారు.
మరోవైపు తుంగభద్ర జలాశయానికి సైతం భారీగా వరద ప్రవాహం వస్తోంది. మంగళవారం సాయంత్రం 5 గంటల సమయానికి 1,02,698 క్యూసెక్కుల వరద వచ్చింది. ప్రస్తుతం డ్యాంలో 54.42 టీఎంసీల నీరు నిల్వ ఉంది. జలాశయానికి వరద ప్రవాహం వస్తుండటంతో సర్వత్రా హర్షం వ్యక్తమవుతోంది. ఏటా ఆగస్టు నెలలో తుంగభద్ర జలాశయంలో నీరు గరిష్టస్థాయికి చేరి, క్రస్ట్ గేట్ల నుంచి దిగువన నదిలోకి విడుదల చేసేవారు. అదే విధంగా రైతులు వరి నారు పోసుకోవడానికి కూడా జులైలోనే నీటిని విడుదల చేసేవారు.
Flood Flow to Tungabhadra Dam : ఈసారి సూపర్ ఎల్నినో ప్రభావంతో కర్ణాటకలో తీవ్ర వర్షాభావ పరిస్థితులు తలెత్తి తుంగభద్ర జలాశయానికి ప్రవాహం రాలేదు. దీంతో ఇప్పటి వరకు కేవలం 60 టీఎంసీలు మాత్రమే వచ్చింది. మరో 15 టీఎంసీల నీరు రానుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. గత 24 గంటలుగా జలాశయంలోకి లక్ష క్యూసెక్కుల మేర వరద వస్తోంది. వర్షాలు తగ్గుముఖం పట్టి రేపటి నుంచి వరద కొంత తగ్గే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈసారి తాగునీటి అవసరాలకు ఇబ్బంది లేకుండా నీరు జలాశయానికి చేరుతోందని చెబుతున్నారు.
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