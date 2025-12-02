అన్నా - ఈ ఒక్కసారి నాకు ఒదిలెయ్యరాదే! - పంచాయతీ పోరులో బుజ్జగింపుల పర్వం
సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో బుజ్జగింపులు - పోటీ తీవ్రతను తగ్గించేందుకు అభ్యర్థుల యత్నాలు - రూ.50 వేల నుంచి రూ.5 లక్షల వరకు ఇచ్చేందుకు సిద్ధపడుతున్న అభ్యర్థులు
Published : December 2, 2025 at 10:12 AM IST
Heavy Competition for Sarpanch Post : పంచాయతీ ఎన్నికల్లో సర్పంచ్ నామినేషన్ల ఉప సంహరణ పర్వం ప్రస్తుతం ఆసక్తి కలిగిస్తోంది. ఊరూరా నాటకీయ పరిణామాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. తొలి విడతలో 4,231 పంచాయతీల సర్పంచి పదవులకు 22,330 మంది తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోనున్నారు. సగటున ఐదుగురు చొప్పున నామినేషన్లు దాఖలు చేశారు. దీంతో వీలైనంత మంది పోటీదారులను తప్పించేందుకు కొందరు తీవ్ర ప్రయత్నాల్లో నిమగ్నమై ఉన్నారు. 1,500లోపు ఓట్లున్న చోట కూడా ఐదారుగురు బరిలో ఉంటే గెలుపోటములు తారుమారు అవుతాయనే ఉద్దేశంతో బుజ్జగింపుల పర్వం ఊపందుకుంది.
- అన్నా! ఇవి చేతులు కాదే, కాళ్లనుకో!! ఈ ఒక్కసారీ నేను సర్పంచి అయ్యేటట్లు చూడన్నా. నువ్వొక్కడివి తప్పుకొంటే చాలే. మంచి మెజారిటీతో నేను గెలుస్తా. మిగతావారు అసలు నాకు పోటీయే కాదు. - పెద్దపల్లి జిల్లాలో ఐదుగురు బరిలో ఉన్న గ్రామపంచాయతీలో ఓ పోటీదారు చేసిన అభ్యర్థన
- అరే తమ్మీ! మన పార్టీ వాళ్లే ఇద్దరూ పోటీలో ఉంటే ఓట్లు చీలిపోతాయి. మీ ఇద్దరూ తీవ్రంగా నష్టపోతారు. మీకంటే ఎక్కువగా ప్రత్యర్థే లాభపడతాడు. నువ్వే పెద్ద మనసు చేసుకుని నామినేషన్ విత్డ్రా చేసుకో! - మెదక్ జిల్లాలో ఓ అభ్యర్థికి భారత రాష్ట్ర సమితి ముఖ్య నాయకుడి సూచన
- మీ ఇద్దరూ నాకిష్టమే. కానీ, ఎదుటి పార్టీ మద్దతిస్తున్న వ్యక్తి ఆర్థికంగా చాలా బలంగా ఉన్నాడు. ఆయన్ని తట్టుకోవడం నీ వల్ల మాత్రం కాదు. ఈ సారికి మనోడికే సపోర్ట్ చేయ్. కచ్చితంగా గెలుస్తాడు. వచ్చే ఎంపీటీసీ ఎలక్షన్లప్పుడు ఆయన నీకు సహకరిస్తడు. - వరంగల్ జిల్లాలో అధికార పార్టీ ఓ నేత సలహా
నేడు, రేపు నామినేషన్ల ఉపసంహరణలకు అవకాశం : మొదటి విడత సర్పంచ్ అభ్యర్థుల నామినేషన్ల దాఖలు ప్రక్రియ నవంబరు 29తో ముగిసింది. ఉప సంహరణకు 2, 3వ తేదీల్లో అవకాశం ఉంది. బుధవారం మధ్యాహ్నం 3 గంటల్లోపు పోటీ నుంచి వైదొలగవచ్చు. దీంతో ఒకే పార్టీ మద్దతుతో నామినేషన్లు వేసిన వారిలో చాలా మంది ఒకరినొకరు వీలైనంత వరకు బతిమాలుకుంటున్నారు. స్వతంత్రంగా పోటీలో ఉన్నవారిని తప్పుకోవాలని తీవ్రంగా ఒత్తిడి చేస్తున్నారు. సామాజిక సమీకరణాల ఆధారంగా ఎక్కువ ఓట్లున్న వర్గానికి చెందిన అభ్యర్థి పోటీలో ఉండేలా జాగ్రత్త పడుతున్నారు. ప్రత్యేకంగా బుజ్జగింపుల కోసం కొందరు నాయకులకు మూడు ప్రధాన పార్టీల ముఖ్య నేతలు బాధ్యతలు అప్పజెబుతున్నారు.
బంధువులు, సన్నిహితులతో చెప్పిస్తూ : నామినేషన్లు వేశాక కొంతమంది అభ్యర్థులు ఫోన్లు స్విచ్చాఫ్ చేశారు. బరిలో నుంచి తప్పుకొనేలా వారిని ఒప్పించేందుకు వారెక్కడున్నారో ఎలాగోలా తెలుసుకుని ప్రధాన పోటీదారులు రహస్యంగా కలుస్తున్నారు. వారి బంధువులు, సన్నిహితుల నుంచి కూడా పోటీలో ఉండవద్దని చెప్పిస్తున్నారు. ప్రతి ఓటూ కీలకమైందని భావిస్తుండటంతో వీలైనంత వరకు ఎక్కువ మంది పోటీలో ఉండకుండా చూడాలని ప్రధాన పార్టీల మద్దతుదారులు చూస్తున్నారు. ఇందుకు కొందరు పంచాయతీ స్థాయి, నామినేషన్ వేసిన వారి పలుకుబడిని తెలుసుకుని రూ.50 వేల నుంచి రూ.5 లక్షల వరకు ఇస్తూ పోటీ నుంచి విరమించేలా పకడ్బందీ వ్యూహాలు అమలు చేస్తున్నారు.
