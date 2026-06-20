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ఇంకా విస్తరించని నైరుతి రుతుపవనాలు - 429 మండలాల్లో తీవ్ర లోటు వర్షపాతం

ఇప్పటికీ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విస్తరించని నైరుతి రుతుపవనాలు - 25 జిల్లాల్లోని 429 మండలాల్లో లోటు వర్షపాతం - 17 జిల్లాల్లోని 59 మండలాల్లో తీవ్రమైన వడగాలులు

Heatwaves In Telangana
Heatwaves In Telangana (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 20, 2026 at 11:29 AM IST

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Heatwaves In Telangana : మృగశిర కార్తె చివరి దశకు చేరుకుంటున్నప్పటికీ వానలు ముసురుకోవడం లేదు. వర్షం కోసం ఎదురు చూస్తున్న రైతుల ఆశలన్నీ అడియాశలైపోతున్నాయి. వానలు లేక రైతులు దిక్కుతోచని స్థితిలో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. నైరుతి రుతుపవనాలు విస్తరించకపోవడం, ఆశించినంత వర్షాలు కురవకపోవడంతో వాతావరణ పరిస్థితులు కఠినంగా మారుతున్నాయి. జూన్​ 19 నాటికి 28 శాతం లోటు వర్షపాతం కొనసాగుతోంది. ఈ నెల 8న నైరుతి రుతు పవనాలు రాష్ట్రాన్ని తాకినా, పది రోజులుగా ఆశించినంత ముందుకు కదలడం లేదు. జులై మినహా వర్షాకాలంలో మెరుగైన పరిస్థితులు కష్టమేనని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

అప్పుడు అలా - ఇప్పుడు ఇలా : రాష్ట్రంలో తీవ్రమైన లోటు వర్షపాతం కొనసాగుతోంది. సాధారణంగా వానలు ఆలస్యమైనా, జూన్​ రెండో వారం ముగిసేసరికి పరిస్థితి సాధారణ స్థాయికి చేరుకుంటుంది. 2015, 2021ల్లోనూ నైరుతి రుతుపవనాలు ముందుగానే పలకరించినప్పటికీ వానలు ఆలస్యమయ్యాయి. ఈ సంవత్సరం 25 జిల్లాల్లో లోటు వర్షపాతంతో భిన్న పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి. జూన్ 19 వరకు సాధారణ వర్షపాతం 76.3 మి.మీ. నమోదు కావాల్సి ఉండగా, 54.6 మి.మీ. మాత్రమే నమోదైంది.

ఆశించినంత అందుబాటులో లేని వర్షపాతం : రాష్ట్రంలోని 11 జిల్లాలో తీవ్రమైన లోటు ఉంది. అత్యధికంగా పెద్దపల్లి జిల్లాలో 74 శాతం లోటు ఉంది. ఈ జిల్లాలో 19 వరకు 91.5 మి.మీ. వర్షం కురవాలి కానీ, 23.6 మి.మీ. మాత్రమే కురిసింది. అలాగే వరంగల్ (70 శాతం), హనుమకొండ (70), సిద్దిపేట (64), నిర్మల్ (63), ఆదిలాబాద్​ (63), యాదాద్రి భువనగిరి (62), నిజామాబాద్​ (56), మహబూబాబాద్​ (55), జగిత్యాల (55), మంచిర్యాల (50) జిల్లాల్లో తీవ్రమైన లోటు ఉంది. నాగర్​కర్నూల్​, మహబూబ్​నగర్​, వికారాబాద్​, నారాయణపేట, ఖమ్మం, సూర్యాపేట, హైదరాబాద్​ జిల్లాల్లో ఓ మోస్తరు వర్షాలు మాత్రమే కురిశాయి.

జులైలో మాత్రమే ఆశాజనకం : వానాకాలంలో 20 శాతం లోటు తప్పదని వాతావరణ నిపుణులు చెబుతున్నారు. సగటున జూన్​లో 130.3 మి.మీ, జులైలో 227.4, ఆగస్టులో 215.8, సెప్టెంబర్​లో 167.1 మి.మీ. వర్షం కురవాలి. ఎల్​నినో ప్రభావం వల్ల ఈ దఫా వర్షాలు తగ్గుతాయని అంచనా వేస్తున్నారు. తెలంగాణలో జులైలో వానలు కొంతవరకు బాగానే ఉంటాయి. ఆగస్టు, సెప్టెంబర్​లలో మాత్రం లోటు ఏర్పడుతుందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. నిర్మల్​, ఆదిలాబాద్, మంచిర్యాల, నాగర్ ​కర్నూల్​, ఆసిఫాబాద్​ పరిసర ప్రాంతాల్లో 30 శాతం లోటు నమోదు కావచ్చని అధికారులు పేర్కొంటున్నారు.

సాధారణం కంటే ఎక్కువగా నమోదవుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు : మరోవైపు అసాధారణంగా నమోదవుతున్న ఉష్ణోగ్రతలతో వేడి, ఉక్కపోతల వల్ల శుక్రవారం జనం అల్లాడిపోయారు. రాష్ట్రమంతటా సాధారణంగా నమోదు కావాల్సిన ఉష్ణోగ్రతలు 6 నుంచి 7 డిగ్రీలు ఎక్కువగా నమోదయ్యాయి. ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా రామగుండంలో 34.9 డిగ్రీల సెల్సియస్​ నమోదు కావాలి కానీ 7 డిగ్రీలు పెరిగి 41.9 డిగ్రీలు నమోదైంది. నిజామాబాద్ జిల్లాలో 7 డిగ్రీలు పెరిగి 41.3, మెదక్​లో 6.6 డిగ్రీలు పెరిగి 40, హనుమకొండలో 6.6 డిగ్రీలు పెరిగి 41 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. రాష్ట్రంలోని మరో 116 మండలాల్లో వడగాలులు వీచాయి. అత్యధికంగా మంచిర్యాల, నిర్మల్ జిల్లాలో 10 మండలాలు, పెద్దపల్లిలో 9, హైదరాబాద్, కామారెడ్డి జిల్లాల్లో 8 మండలాల్లో వీచాయి. మహబూబ్​నగర్​లో సాధారణం కంటే 5.3, ఖమ్మంలో 4.5, హైదరాబాద్​లో 4.2 డిగ్రీల అధికంగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి.

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2 రోజుల్లో రాష్ట్రమంతటా విస్తరించనున్న రుతుపవనాలు - నేడు, రేపు ఆ జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచన

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HEATWAVES EFFECTS ON STATE
తెలంగాణపై వడగాల్పుల ప్రభావం
HEATWAVES IN TELANGANA

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