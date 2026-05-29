వెదర్ అలర్ట్ : తెలంగాణలో నేడు, రేపు వడగాలులు - ఆ జిల్లాలపై తీవ్ర ప్రభావం
12 జిల్లాల్లో 46 డిగ్రీలపైన ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు - వడగాలులు వీస్తాయని హెచ్చరికలు జారీ చేసిన వాతావరణ శాఖ - నేడు కుమురం భీం, ఆదిలాబాద్, మంచిర్యాల జిల్లాల్లో తీవ్రమైన వడగాలులు
Published : May 29, 2026 at 8:56 AM IST
Heatwaves in Telangana : తెలంగాణలో శుక్ర, శనివారాల్లో పలు జిల్లాల్లో వడగాలులు వీస్తాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. శుక్రవారం ఆదిలాబాద్, కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, మంచిర్యాల, ఖమ్మం జిల్లాల్లో, శనివారం వీటితో పాటు నల్గొండ, సూర్యాపేట జిల్లాల్లోనూ వడగాలులు నమోదు అవుతాయని పేర్కొంది. శుక్ర, శనివారాల్లో ఉత్తర, మధ్య తెలంగాణ జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురు గాలులతో (గంటకు 40 నుంచి 50 కిలో మీటర్ల వేగంతో) కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయని సూచించింది. వచ్చే నెల మూడో తేదీ వరకు పలు జిల్లాల్లో తేలిక పాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశాలు ఉన్నట్లు వివరించింది. మరోవైపు నైరుతి రుతుపవనాల్లో స్వల్పంగా కదలికలు ప్రారంభమయ్యాయి. బంగాళాఖాతంలో ఎగువకు రుతుపవనాలు కదిలేందుకు ప్రస్తుతం పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉన్నట్లు భారత వాతావరణ శాఖ ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది.
46 డిగ్రీలకు తగ్గని ఉష్ణోగ్రతలు : గురువారం రాష్ట్రంలో ఎండలు మంటలేపాయి. బుధవారం వాతావరణం కాస్త చల్లగా అనిపించినా, ఉదయానికల్లా అంతా మారిపోయింది. 12 జిల్లాల్లో 46 డిగ్రీలు, ఆపైనే ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. అత్యధికంగా మంచిర్యాల జిల్లా తాండూర్ మండలంలో 46.4 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. వరంగల్ జిల్లా సంగెం 46.3, పెద్దపల్లి జిల్లా ముత్తారం 46.3, జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా కాటారం 46.2, ఖమ్మం జిల్లా ఏన్కూరు 46.2, కుమురం భీం జిల్లా బెజ్జూరు 46.2, నిజామాబాద్ జిల్లా బోధన్ 46.2, మహబూబాబాద్ జిల్లా గార్ల 46.1, సూర్యాపేట జిల్లా నాగారం 46.1, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా పాల్వంచ 46.1, జగిత్యాల జిల్లా యెండపల్లి 46.1, నిర్మల్ జిల్లా కేంద్రంలో (నిర్మల్ గ్రామీణ మండలం) 46 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రతలు రికార్డు స్థాయిలో నమోదయ్యాయి.
శాంతించినా తర్వాత విజృంభణే : ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాల్లో సూర్యుడు ఉగ్రరూపం దాల్చాడు. రెండు జిల్లాల్లో పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 46 డిగ్రీలు దాటి తీవ్రమైన వేడికి దారితీశాయి. బుధవారం కొంత శాంతించిన భానుడు మళ్లీ గురువారం తన విశ్వరూపాన్ని చూపించాడు. ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా మళ్లీ రెడ్ జోన్ పరిధిలోకి వెళ్లింది. రోహిణీ కార్తెలో భానుడుకి భూమి దగ్గరగా జరగటం వల్ల సూర్యకిరణాలు నేరుగా భూమిని తాకుతుండటంతో వేడి తీవ్రత అధికంగా ఉంటోంది. ఆటోమేటిక్ వెదర్ స్టేషన్లలో గురువారం సాయంత్రం 5 గంటల వరకు నమోదైన ఉష్ణోగ్రతల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
టెంపరేచర్ వివరాలు : భద్రాద్రి జిల్లాలో సీతారామపట్నం-46.10, ఏడూళ్ల బయ్యారం, మణుగూరు జీఎం ఆఫీస్-46.0, సుజాతనగర్, భద్రాచలం సబ్ కలెక్టర్ ఆఫీస్-45.80, లక్ష్మీదేవిపల్లి, దుమ్ముగూడెం-45.60, గరిమెళ్లపాడు-45.50, కరకగూడెం-45.40, టేకులపల్లి, సత్యనారాయణపురం-45.30, చుంచుపల్లి జీఎం ఆఫీస్, మణుగూరు-45.20, జూలూరుపాడు-45.10, అశ్వాపురం, కోయగూడెం-45.0, యానంబైలు-44.90, ఆళ్లపల్లి-44.30, మద్దుకూరు, ఇల్లెందు 24 ఏరియా-44.20, పెంట్లం-44.10, ములకలపల్లి-44.0, గుండాల-43.70, ఇల్లెందు, భద్రాచలం గోదావరి కరకట్ట, బూర్గంపాడు-43.60, అశ్వారావుపేట-43.40, మందలపల్లి-43.10, పాత కొత్తగూడెం-42.90, నాయుడుపేట-42.70, మల్కారం-42.60, అంకంపాలెం-42.50, నాగుపల్లిలో 42.10 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి.
ఒకవైపు తీవ్రమైన ఎండలు, మరోవైపు వడగాలుల మధ్య ప్రజలు నలిగిపోతూ ప్రతిరోజూ తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఏదైనా పనిమీద బయటకు వెళ్లటానికి జంకుతున్నారు. ఉదయం లేదంటే సాయంత్రం తమ పనుల కార్యాచరణ చూసుకుంటున్నారు. గ్రామీణ ప్రాంతాల ప్రజలు సైతం ఈ వేడిని తట్టుకోలేక ఇబ్బంది పడుతుంటే, పట్టణాలు, నగరాల్లో ఉండే వారి పరిస్థితి మరీ దారుణంగా తయారైంది.
కాల్చేసే ఎండ, వడగాలులు - రాష్ట్రమంతటా రెడ్, ఆరెంజ్ అలర్ట్
ఎండ తీవ్రతతో పిట్టల్లా రాలిపోతున్న ప్రాణాలు - జాగ్రత్తలు పాటిస్తేనే మేలు