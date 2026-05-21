ఠారెత్తిస్తున్న ఎండలు - పిడుగురాళ్లలో 47.6 డిగ్రీలు - మరో 4 రోజులపాటు ఇదే పరిస్థితి

రాష్ట్రమంతటా ఠారెత్తిస్తున్న ఎండలు - పిడుగురాళ్లలో 47.6 డిగ్రీల అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత నమోదు - 11 జిల్లాల్లో 45 డిగ్రీలకుపైగా రికార్డు - రానున్న నాలుగు రోజులపాటు ఇదే పరిస్థితి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 21, 2026 at 9:51 AM IST
Heatwaves and Temperatures Increasing in AP: రాష్ట్రంలో రోజురోజుకీ ఎండలు ఠారెత్తిస్తున్నాయి. ఆకాశం నుంచి నిప్పులు కురిసినట్లుగా ఎండలు హడలెత్తిస్తున్నాయి. ఈ పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు, తీవ్రమైన ఉక్కపోతతో ప్రజలు నరకం చూస్తున్నారు. అదే విధంగా రానున్న 4 రోజులపాటు ఇలానే ఉంటుందని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ హెచ్చరించింది. ప్రజలు అత్యవసరం అయితే ఇళ్ల నుంచిబయటకు రావొద్దని సూచించింది.
ఈ క్రమంలో ఎండలు భారీగా పెరుగుతున్నందున ప్రజలు పలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ సూచించింది. ఈ వేసవిలో ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో భారీగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు అవుతున్నాయి. నిన్న (బుధవారం) పల్నాడు జిల్లాలోని పిడుగురాళ్లలో ఏకంగా 47.6 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. ఈ వేసవిలో ఇదే అత్యధికం. అలానే 11 జిల్లాల్లో 45 డిగ్రీలకు పైగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. 18 జిల్లాల పరిధిలోని 204 మండలాల్లో 43 డిగ్రీలకుపైగా ఉష్ణోగ్రతలు రికార్డు అయ్యాయి.
వడదెబ్బతో ఇద్దరు మృతి: ఎన్టీఆర్ జిల్లా జగ్గయ్యపేట మండలంలో గీత కార్మికుడు దార్ల కృష్ణ (50) వడదెబ్బతో మృతి చెందాడు. అదే విధంగా కృష్ణా జిల్లాలోని వణుకూరుకు చెందిన రైతు కూనపరెడ్డి రామకృష్ణ (53) పొలంలో వడదెబ్బ తగిలి చనిపోయినట్లు రైతులు తెలిపారు.
300 మండలాల్లో వడగాలులు: అలానే ఈ రోజు రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో ఈ రోజు 45 నుంచి 47 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ వెల్లడించింది. 74 మండలాల్లో తీవ్ర వడగాలులు, 232 మండలాల్లో వడగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. పార్వతీపురం మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు, పోలవరం, అనకాపల్లి, కాకినాడ, డాక్టర్ బీఆర్. అంబేడ్కర్ కోనసీమ, తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమగోదావరి, ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు, ప్రకాశం జిల్లాల్లో 47 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు పెరగొచ్చని విజయనగరం, మార్కాపురం జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో 44 నుంచి 45 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. శ్రీకాకుళం, విశాఖ, పొట్టిశ్రీరాములు నెల్లూరు, నంద్యాల, అనంతపురం, శ్రీ సత్యసాయి, వైఎస్సార్ కడప, తిరుపతి జిల్లాల్లో 40 నుంచి 43 డిగ్రీల వరకు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని శుక్ర, శనివారాల్లోనూ ఉష్ణోగ్రతలు భారీగా పెరగొచ్చని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ హెచ్చరించింది.
ప్రజలను అప్రమత్తం చేయండి: ఎండల తీవ్రత రోజురోజుకీ పెరుగుతున్నందున అంతా అప్రమత్తం కావాలని వైద్యారోగ్య శాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ సూచించారు. సచివాలయంలో వైద్యారోగ్య శాఖ ఉన్నతాధికారులతో నిర్వహించిన సమీక్షలో మంత్రి మాట్లాడారు. వడదెబ్బ బాధితులకు వైద్య సేవలు అందించేందుకు ఆయుష్మాన్ ఆరోగ్య మందిరాల నుంచి బోధనాసుపత్రుల వరకు అన్ని వైద్యశాలలూ సన్నద్ధం కావాలని ఆదేశించారు. అవేర్ ద్వారా రానున్న నాలుగైదు రోజుల్లో ఎండల తీవ్రతపై అంచనాకు వచ్చి జిల్లాల్లో ప్రజలను అప్రమత్తం చేయాలని ఆదేశించారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మార్చి 1 నుంచి మే 19 వరకు 325 వడదెబ్బ అనుమానిత కేసులు నమోదయ్యాయని ఆరోగ్య శాఖ కార్యదర్శి సౌరభ్గౌర్ తెలిపారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1.44 కోట్ల ఓఆర్ఎస్ ప్యాకెట్లు సిద్ధంగా ఉంచామని అన్నారు.
