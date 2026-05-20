తెలంగాణలో పెరిగిన ఉష్ణోగ్రతలు - వేడిగాలులతో అల్లాడుతున్న ప్రజలు

పెరిగిన ఉష్ణోగ్రతలతో రాష్ట్రం ఉక్కిరిబిక్కిరి - వేడిగాలులతో అల్లాడుతున్న ఉత్తర తెలంగాణ - నీరు, మజ్జిగ ఎక్కువగా తాగాలంటున్న నిపుణులు

HEATWAVE CONDITIONS IN TELANGANA
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 20, 2026 at 8:42 AM IST

Heatwave Conditions Across The Telangana : తీవ్రమైన ఎండలతో తెలంగాణ రాష్ట్రం అల్లాడుతోంది. గాలిలో తేమశాతం పడిపోవడంతో ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కన్నా అధికంగా నమోదు అవుతున్నాయి. దీంతో ఎండ వేడిని జనం తట్టుకోలేకపోతున్నారు. గతేడాది మే 19న రాష్ట్రంలో అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత 41.9 డిగ్రీలు ఉంటే నిన్న మంగళవారం 45.9 డిగ్రీల సెల్సియస్‌ నమోదవడం గమనార్హం. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 12 జిల్లాల్లో 45 డిగ్రీలపైన ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. దీనికితోడు కొద్దిరోజులుగా ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లో తీవ్రస్థాయిలో వడగాలులు వీస్తున్నాయి. కామారెడ్డి, జగిత్యాల, ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, నిర్మల్, సిద్దిపేట జిల్లాల్లోని 19 మండలాల్లో వడగాలులు నమోదు కాగా సిద్దిపేట జిల్లాలోని ములుగు మండలంలో తీవ్రమైన వడగాలులు వీచాయి. గతేడాదితో పోల్చితే తెలంగాణలో నాలుగు డిగ్రీలపైన ఉష్ణోగ్రతలు అధికంగా నమోదవుతున్నాయి.

తేమ తగ్గడంతోనే అధికంగా వేడి : గాలిలో తేమశాతం తగ్గిపోవడంతో వేడి తీవ్రస్థాయిలో ఉంటోంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 50 శాతంలోపే గాలిలో తేమ ఉండటంతో రాత్రిళ్లు చల్లని గాలులు అస్సలు వీయడం లేదు. తేమ తగ్గడం మూలంగా తీవ్రమైన ఉబ్బరీతతో జనం ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్నారు. హైదరాబాద్‌ మహానగరం పరిధిలో కాలుష్యం అధికంగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో వేడి తీవ్రత మరింత ఎక్కువగా ఉంటోంది. ఉదయం 11 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 3.30 గంటల వరకు ఎండ తాకిడి తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడుతోంది. ఆరుబయట పనిచేసే కార్మికులపై ఈ ప్రభావం అధికంగా పడుతుందని వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇప్పటివరకు రాష్ట్రంలో నమోదైన వడదెబ్బ కేసుల్లో మధ్యతరగతి, కార్మికులు, పేద ప్రజలే ఎక్కువగా ఉన్నారు. ప్రయాణం చేసేవారు, రేకులషెడ్లు, మైదాన ప్రాంతాల్లో నివసించేవారు ఎక్కువగా వడదెబ్బకు లోనయ్యే ప్రమాదం ఉందని పేర్కొంటున్నారు. ఎండబారి నుంచి తప్పించుకోవడానికి, జాగ్రత్తగా ఉండటానికి విపత్తుల నిర్వహణ, వాతావరణ శాఖలు పలు సూచనలు జారీచేశాయి.

ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి

  • మధ్యాహ్నం 12 నుంచి 3 గంటల మధ్య బయటకు వెళ్లకుండా జాగ్రత్త తీసుకోవాలి.
  • మధ్యాహ్నం సమయంలో అధికంగా శారీరాన్ని శ్రమ పెట్టోద్దు.
  • టీ, కాఫీ, ఆల్కహాల్‌తో పాటు కార్బొనేటెడ్‌ ద్రావణాలకు వీలైనంత దూరంగా ఉండాలి.
  • వేపుళ్లు, ఉప్పు, కారం ఎక్కువుండే వంటకాలను తీసుకోవడం తగ్గించుకోవాలి.
  • దాహం వేయకున్నా తగినంత నీరు తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి. మజ్జిగ, చలువ చేసే ద్రావణాలు సైతం ఆరోగ్యానికి మేలే.
  • గాలి ఆడని ప్రాంతాల్లో చిన్నపిల్లలు, పెంపుడు జంతువులను ఎలా పడితే అలా వదలవద్దు.
  • డోర్లు వేసి ఉన్న కార్లు, వాహనాల విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలి.
  • వడదెబ్బకు గురైన వ్యక్తిని చల్లని వస్త్రంతో తుడిచి వెంటనే ఆస్పత్రికి తరలించాలి.

వడదెబ్బతో ముగ్గురి మృతి : రాష్ట్రంలో మంగళవారం ముగ్గురు వడదెబ్బకు గురై మృతిచెందిన వేర్వేరు ఘటనలు చోటుచేసుకున్నాయి. సిరిసిల్ల మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని పెద్దూరుకు చెందిన రవి(49), నిర్మల్‌ జిల్లా భైంసాలోని గణేశ్‌నగర్‌కు చెందిన లక్ష్మీబాయి(65), ఆదిలాబాద్‌ జిల్లా ఉట్నూరులోని శాంతినగర్‌కు చెందిన కిరణ్‌ కుమార్‌(38) మరణించారు.

