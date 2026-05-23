ఎండ బీభత్సం - ఒక్కరోజే 21 మంది మృతి

భగభగ మండుతున్న భానుడు - నిప్పుల కొలిమిగా ఏపీ - విజయవాడలోనే 10 మంది మృతి - యాచకులే ఎక్కువ

Heatwave 21 Deaths in Single Day (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 23, 2026 at 7:37 AM IST

Heatwave 21 Deaths in Single Day: రాష్ట్రాన్ని ఎండలు దహించి వేస్తున్నాయి. శుక్రవారం ఒక్కరోజే వడదెబ్బకు 21 మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. విజయవాడ నగరంలోనే పది మంది మృతి చెందడం కలకలం రేపింది. మృతుల్లో ఎక్కువమంది గుర్తు తెలియని యాచకులే.

భానుడి భగభగలకు రాష్ట్రం ఉక్కిరిబిక్కిరవుతోంది. శుక్రవారం ఒక్కరోజే వడదెబ్బ బారినపడి 21 మంది వివిధ జిల్లాల్లో మృతి చెందారు. విజయవాడలోనే పది మంది చనిపోవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.

విజయవాడలో పది మంది: నగరంలో మృతుల్లో ఇద్దరిని మాత్రమే గుర్తించారు. మిగతా ఎనిమిది మంది గుర్తుతెలియని యాచకులుగా పోలీసులు తెలిపారు. సీతారాంపురం చాపరాలవారి వీధిలో అపస్మారక స్థితిలో పడి ఉన్న వ్యక్తిని ఆసుపత్రికి తరలించగా మృతి చెందాడు. అజిత్‌సింగ్‌నగర్‌ రైల్వేగేటు వద్ద 40 ఏళ్ల వ్యక్తి, రాఘవయ్య పార్కు సమీపంలో 50 ఏళ్ల వ్యక్తి చనిపోయారు.

హనుమాన్‌పేట జైలు వద్ద 65 ఏళ్ల వ్యక్తి, బీసెంట్‌రోడ్డు ఎల్‌ఐసీ కార్యాలయం వద్ద మరో 65 ఏళ్ల వ్యక్తి ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందారు. రథం సెంటర్, కాళేశ్వరరావు మార్కెట్, గాంధీ పార్కు వద్ద ముగ్గురు యాచకులు కన్నుమూశారు. కస్తూరిబాయిపేటకు చెందిన దావులూరి రామారావు(57), గుణదలకు చెందిన నిమ్మగడ్డ శరత్‌బాబు(45) నిర్మలా కాన్వెంట్‌ జంక్షన్‌ వద్ద స్పృహ కోల్పోయి పడిపోయారు. ఆసుపత్రికి తరలించేలోపే మృతి చెందినట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారు.

ఇతర జిల్లాల్లో 11 మంది: ఏలూరు జిల్లాలో ముగ్గురు, పశ్చిమగోదావరిలో ఒకరు వడదెబ్బతో మృతి చెందారు. పెదవేగి మండలం జగన్నాథపురానికి చెందిన రాచప్రోలు డేవిడ్‌రాజు(64), ఉంగుటూరు మండలం నారాయణపురానికి చెందిన శేషమ్మ(40), చాట్రాయికి చెందిన సూరవరపు రాణి(65) చనిపోయారు. పాలకొల్లు మండలం పూలపల్లిలో ఒడిశాకు చెందిన రాంపురి పింటు(28) మృతి చెందాడు.

కాకినాడ జిల్లాలో ముగ్గురు చనిపోయారు. సర్పవరం పంచాయతీ కార్మికుడు గుర్రం అప్పన్న(37), చెందుర్తికి చెందిన పిల్లి రమణ(55), పిఠాపురంకు చెందిన కె.అప్పారావు(40) వడదెబ్బకు బలయ్యారు.

పల్నాడు జిల్లా నరసరావుపేటలో ఇద్దరు గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు మృతి చెందారు. మార్కెట్‌ సెంటర్‌లో 60 ఏళ్ల వృద్ధుడు, చిత్రాలయ సెంటర్‌లో 25-30 ఏళ్ల యువకుడు ఎండ వేడికి చనిపోయారు. వినుకొండ నియోజకవర్గం ఈపూరులో వెలినేని నరసింహారావు(69), అనకాపల్లి జిల్లా చోడవరం మండలం గోవాడలో అట్టా లక్ష్మి వడదెబ్బతో కన్నుమూశారు.

