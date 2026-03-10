ETV Bharat / state

మార్చిలోనే మండుతున్న ఎండలు - ఈ స్వీయ జాగ్రత్తలు పాటించాలంటున్న వైద్యులు

ఎండలతో మండుతున్న ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌ జిల్లా - మొన్నటి వరకు కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలతో సతమతం - నేడు ఎండ తీవ్రతతో బెంబేలు - ముందు జాగ్రత్తలు పాటించాలని వైద్యుల సూచన

Summer Effect In Adilabad
Summer Effect In Adilabad (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 10, 2026 at 8:21 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Summer Effect in Adilabad : ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌ జిల్లా ఎండలతో మండుతోంది. వర్షాకాలంలో భారీ వరదలతో అతలాకుతలమైతే నిన్న, మొన్నటి వరకు కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలతో సతమతమైంది. ఇప్పుడు మార్చిలోనే ఎండల తీవ్రతతో జనం బెంబేలెత్తిపోతున్నారు. ఉదయం నుంచే రోడ్లపై ఎండ తీవ్రత స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.

ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌ జిల్లాలో ఎండాకాలం ఆరంభంలోనే వేడి తీవ్రతతో పాటు ఉక్కపోత భయపెట్టిస్తోంది. మార్చి నెల రెండోవారం ఆరంభంలోనే ఇలా ఉంటే ఏప్రిల్‌, మే నెలల పరిస్థితి ఏంటనే ఆందోళనలో జనం ఉన్నారు. మంచిర్యాల జిల్లా కోల్‌బెల్ట్‌తో పాటు మహారాష్ట్రకు ఆనుకొని ఉన్న ఆదిలాబాద్‌, కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్‌ జిల్లాలోని మైదాన ప్రాంతం నుంచి వస్తున్న వేడి గాలుల తీవ్రత క్రమంగా పెరుగుతోంది. మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల నుంచి సాయంత్రం వరకు జనం బయటకు రావటానికే భయపడే పరిస్థితి నెలకొంది. రెక్కల కష్టంపై ఆధారపడే సామాన్యులపై ఎండల ప్రభావం ప్రత్యక్ష ప్రభావం చూపిస్తోంది. వడదెబ్బ నుంచి ఉపశమనం కలిగించేలా ప్రభుత్వాసుపత్రుల్లో సరైన వసతులు కల్పించాలనే సూచన స్థానికుల నుంచి వినిపిస్తోంది.

"ఎండ ఎక్కువగా ఉండటంతో పని చేసుకోవడానికి కష్టంగా మారుతుంది. దీనివల్ల త్వరగా అలసిపోతున్నారు. ఎక్కువగా చమట పడుతుంది. వేసవి ప్రారంభంలోనే ఇలా ఉంటే మే నెలలో ఎలా ఉంటుందో ఊహిస్తేనే భయంకరంగా ఉంది. ఆదిలాబాద్​లో ఎండ, వర్షం, చలి అన్నీ ఎక్కువగానే నమోదవుతున్నాయి. ఆరు బయట పనులు నిర్వహించే వారికి వడదెబ్బ తగిలే అవకాశాలెక్కువ. ప్రభుత్వం ఇందుకు తగిన చర్యలు తీసుకోవాలి." - స్థానికులు

ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్నందున తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. చిన్నారులు, వృద్ధుల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరిస్తున్నారు. అధిక వేడిమిలో తిరిగితే వడ దెబ్బకు గురవుతారని, సకాలంలో లక్షణాలు గుర్తించి నివారణ చర్యలు తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.

వడదెబ్బను గుర్తించే లక్షణాలివే : సాధారణ శరీర ఉష్ణోగ్రత 37 డిగ్రీలు. ఇది వేసవి సమయంలో కొంత వరకు సాధారణంగా ఉంటుందని రిమ్స్‌ ప్రొఫెసర్‌ డాక్టర్‌ సందీప్‌ తెలిపారు. ఈ ఉష్ణోగ్రత పెరిగితే మనకు వడదెబ్బ తగిలే ప్రమాదం ఉందని చెప్పారు. ఉష్ణోగ్రత 40 డిగ్రీలకు పెరిగిన సందర్భాల్లో శరీరంలో కండరాల నొప్పులు, కళ్లు తిరగడం, నీరసంగా అనిపించడం లాంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయన్నారు. దీని తీవ్రత కాస్త పెరిగితే తలనొప్పి రావడం, బాగా అలసిపోవడం, వాంతులు అనిపించడం, అధికంగా చెమట రావడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయని చెప్పారు. ఇంకాస్త వేడి పెరిగితే వడదెబ్బ తగలవచ్చని అన్నారు. అయితే దీనికి తక్షణమే చికిత్స చేయకపోతే ప్రాణానికే ప్రమాదం అని హెచ్చరించారు.

వేసవిలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు : సాధారణంగా మధ్యాహ్నం 12 నుంచి సాయంత్రం 4 వరకు ఇలా వడదెబ్బ తగిలే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయని డా.సందీప్‌ తెలిపారు. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఆ సమయాల్లో బయటకు వెళ్లకపోవడమే మేలు అని సూచించారు. అత్యవసరంగా బయటకు వెళితే కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. లైట్​ కలర్​, కాటన్​ దుస్తులు ధరించాలన్నారు. నీరు అధికంగా తాగాలని చెప్పారు. ఎండలో నడిచే సమయాల్లో క్యాప్​, గొడుగు వంటివి వినియోగించాలని పేర్కొన్నారు.

"సాధారణంగా మధ్యాహ్నం 12 నుంచి సాయంత్రం 4 వరకు వడ దెబ్బ తగిలే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఆ సమయాల్లో బయటకు వెళ్లకపోవడమే మేలు. అత్యవసరంగా బయటకు వెళితే కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. లైట్​ కలర్​, కాటన్​ దుస్తులు ధరించాలి. నీరు అధికంగా తాగాలి. క్యాప్​, గొడుగు వంటివి వినియోగించాలి."- డాక్టర్‌ సందీప్‌, రిమ్స్‌ ప్రొఫెసర్‌

స్వీయ జాగ్రత్తలు పాటించడం మేలు : ఉమ్మడి జిల్లాలో తాజాగా 39 డిగ్రీల వరకు నమోదవుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు ఏప్రిల్‌, మే వరకు 45 డిగ్రీలు దాటి నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. ప్రమాదం తలెత్తకముందే ఎవరికి వారు స్వీయ జాగ్రత్తలు పాటించడం మేలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.

వడదెబ్బతో మరణిస్తే రూ.4 లక్షల పరిహారం - దరఖాస్తు చేయాలంటే ఇవి కంపల్సరీ

ఈ వేసవిలో భానుడి భగభగలు - వడగాల్పుల ముప్పు : ఆ 3 జిల్లాలకు ఐఎండీ హెచ్చరికలు

TAGGED:

SUN STROKE PRECAUTIONS BY EXPERTS
SUN STROKE PRECAUTIONS TELUGU
SUMMER HEAT STARTED IN ADILABAD
ఆదిలాబాద్​లో ఎండ తీవ్రత
SUMMER EFFECT IN ADILABAD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.