మూసీ తొలి దశ డీపీఆర్ సిద్ధమైందన్న శ్రీధర్​ బాబు - ఇంత త్వరగా ఎలా అన్న కేటీఆర్ : శాసనసభలో వాడీవేడి చర్చ

మూసీ ప్రాజెక్టుపై శాసనసభలో అధికార, ప్రతిపక్షాల మధ్య వాదోపవాదాలు - తొలి దశ డీపీఆర్ సిద్ధమైందన్న మంత్రి శ్రీధర్​బాబు - ప్రజలను ప్రభుత్వం తప్పుదోవ పట్టిస్తోందని కేటీఆర్ ఆరోపణ

Discussion on the Musi Project in the Assembly
Published : March 18, 2026 at 1:45 PM IST

Updated : March 18, 2026 at 2:50 PM IST

Discussion on the Musi Project in the Assembly : మూసీ నది ప్రక్షాళనపై శాసనసభలో వాడీవేడి చర్చ సాగింది. బీఆర్ఎస్ సభ్యులు అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం ఇచ్చిన మంత్రి శ్రీధర్ బాబు మూసీ ప్రాజెక్టు మొదటి దశకు సంబంధించిన డీపీఆర్ సిద్ధమైందని, రూ.6,500 నుంచి రూ.7,000 కోట్లు అవుతుందని అంచనా వేసినట్లుగా పేర్కొన్నారు. సుమారు 1,435 నిర్మాణాలు ప్రభావితమయ్యే అవకాశం ఉందని, తుది ఎన్యుమరేషన్ కొనసాగుతోందని వెల్లడించారు. మూసీపై చర్చ సందర్భంగా అధికార, ప్రతిపక్షాల మధ్య వాదోపవాదాలు సాగాయి.

బఫర్​జోన్‌లో ఉన్న వారికి టీడీఆర్ ఇస్తామని, 2013 భూసేకరణ చట్టం ప్రకారం పునరావాసం కల్పిస్తామని శ్రీధర్​ బాబు స్పష్టం చేశారు. మూసీ నది ప్రక్షాళన ప్రాజెక్టుపై అసెంబ్లీలో వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది. ప్రాజెక్టుకు వ్యతిరేకం కాదని, దోపిడీకి మాత్రమే వ్యతిరేకమని బీఆర్ఎస్ తెలిపింది. ప్రజల జీవితాలు బాగు పరచాలన్న సంకల్పంతో ఒక యజ్ఞంలా దీనిని చేపడుతున్నామని, ప్రతి దానికీ అడ్డుపడటం తగదని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. బీఆర్ఎస్ తన వైఖరి మార్చుకోవాలని, సభలో పూర్తి స్థాయి చర్చకు సిద్ధమని ప్రకటించింది. ప్రభుత్వ సమాధానాలపై బీఆర్ఎస్ సభ్యులు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తూ సభ నుంచి వాకౌట్ చేశారు.

"బీఆర్‌ఎస్ హయాంలో చేసిన పనులు చిన్న వరదకే కొట్టుకుపోయాయి. మురికి కాలువగా ఉన్న జీవనది మూసీని అభివృద్ధి చేయడం తప్పా? మూసీ అభివృద్ధికి ఎందుకు అడ్డుపడుతున్నారు. మూసీ ప్రాజెక్టు తొలి దశ డీపీఆర్ తయారైంది. తొలి దశ డీపీఆర్‌ రూ.6,500 నుంచి రూ.7000 కోట్లుగా అంచనా వేశాం. తుది ఎన్యూమరేషన్ కొనసాగుతుంది. బఫర్‌జోన్‌లో ఉన్నవారికి టీడీఆర్ ఇస్తాం"- శ్రీధర్​బాబు, మంత్రి

ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారు : అనంతరం బీఆర్ఎస్​ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్​ మాట్లాడుతూ జనవరిలో డీపీఆర్ తయారీకి 18 నెలలు పడుతుందని చెప్పి, ఇప్పుడు త్వరగా పూర్తి చేశారంటే ఎలా అని ప్రశ్నించారు. పాకిస్థాన్​లో నిషేధిత సంస్థకు ప్రాజెక్టు అప్పగించారని ఆరోపించారు. ఏడీబీ రుణంపై కూడా ప్రభుత్వం ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టిస్తోందని అన్నారు. మొత్తం ప్రాజెక్టు వ్యయం విషయంలో కూడా స్పష్టత లేదని, దశలు, ఎన్ని ఇళ్లు కూలుస్తారో చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. మూసీ ప్రక్షాళనకు తమకు వ్యతిరేకత లేదని, కానీ పేదల ఇళ్లు కూల్చకుండా అభివృద్ధి చేయాలని ఎమ్మెల్యే సుధీర్ రెడ్డి అన్నారు. కేసీఆర్ హయాంలో ఇదే విధానాన్ని అనుసరించామని పేర్కొన్నారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం పేదలపై కక్షతో వ్యవహరిస్తోందని విమర్శించారు.

మూసీని జీవనదిగా మార్చడమే లక్ష్యం : మూసీ కోసం బీఆర్ఎస్ హయాంలో ప్రణాళికలు రూపొందించి, ఇప్పుడు పేదలను రెచ్చగొట్టడం సరికాదని ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ అన్నారు. బీఆర్ఎస్ హయాంలో రూ.30 కోట్లతో చేసిన ట్రాక్ దెబ్బతిందని అన్నారు. డీపీఆర్ తయారీ 2025 జనవరిలో ప్రారంభమై, 2026 ఫిబ్రవరిలో పూర్తయిందని మంత్రి శ్రీధర్ బాబు చెప్పారు. బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం 2016లో ఇచ్చిన 50 మీటర్ల బఫర్ జోన్ జీవో ప్రకారమే ముందుకెళ్తున్నామని తెలిపారు. ఏడీబీ రుణంపై త్వరలో స్పష్టత వస్తుందని, అవసరమైతే ప్రపంచ బ్యాంకు లేదా ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యంతో ప్రాజెక్టును పూర్తి చేస్తామని చెప్పారు. మూసీని జీవనదిగా మార్చడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని, ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు మెరుగుపరచడమే సంకల్పమని మంత్రి తెలిపారు. బీఆర్ఎస్ నాయకులు ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారని ఆరోపించారు.

సభ నుంచి బీఆర్ఎస్ సభ్యులు వాకౌట్ : మూసీ తీర ప్రాంత పేదల జీవన పరిస్థితులను మెరుగుపరచడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని ఉపముఖ్యమంత్రి భట్టి చెప్పారు. అదే ప్రాంతంలో అపార్ట్‌మెంట్లు కట్టి ఇళ్లు ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం భావిస్తుంటే, ఎందుకు అడ్డుపడుతున్నారని ప్రశ్నించారు. డీపీఆర్ ఉంటే సభలో ఉంచాలని డిమాండ్ చేసిన కేటీఆర్ మూసీ ప్రాజెక్టుకు వ్యతిరేకం కాదని, కానీ భారీ అవినీతికి వ్యతిరేకమని అన్నారు. ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ లో కాదు మూసీ బాధితుల, ప్రజల సమక్షంలో ప్రజెంటేషన్ పెట్టాలని మేము తాజ్ కృష్ణా కార్యక్రమానికి రాలేదని చెప్పారు. డిప్యూటీ సీఎం పేదలపై ప్రేమ వలకబోస్తున్నారని వెలుగుమట్లలో పేదల ఇండ్లు కూల్చారని ఆక్షేపించారు. మూసీని మురికి కూపంగా మార్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ అని ఆరోపించారు. మంత్రి సరైన సమాధానాలు ఇవ్వలేదని అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తూ బీఆర్ఎస్ సభ్యులు సభ నుంచి వాకౌట్ చేశారు.

