ETV Bharat / state

ద్రవ్యవినిమయ బిల్లుపై మండలిలో వాడీవేడీగా చర్చ - కాగ్‌ రిపోర్టుపై నేతల మధ్య మాటలయుద్ధం

అధికార విపక్షనేతల మధ్య వాగ్వాదం, ఆందోళనలతో చివరి రోజున దద్దరిల్లిన శాసన మండలి - విపక్ష సభ్యులు చేసిన ఆరోపణలను ధీటుగా తిప్పికొట్టింది అధికార పక్షం - నిరసనల మధ్యే బిల్లుకు ఆమోదం

Debate_Between_Leaders_in_Council
Debate_Between_Leaders_in_Council (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 6, 2026 at 10:26 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Heated Debate Between Ruling and Opposition Leaders: అధికార విపక్షనేతల మధ్య వాగ్వాదం, ఆందోళనలతో చివరి రోజున శాసన మండలి దద్దరిల్లింది. పలు అంశాలపై నేతల మాటల యుద్దం జరిగింది. విపక్ష సభ్యులు చేసిన ఆరోపణలకు అధికార పక్షం ధీటుగా తిప్పికొట్టింది. ద్రవ్యవినియమ బిల్లు ఆమోదం సందర్భంగా విపక్ష నేత బొత్స మంత్రుల మధ్య సంవాదం చోటు చేసుకోగా విపక్షం నిరసనల మధ్యే బిల్లుకు ఆమోదం పొందింది. తిరుమల ప్రసాదం కల్తీపై స్టేట్​మెంట్​ను కొనసాగించిన మంత్రి ఆనం గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం చేసిన ఘోరమైన తప్పులను సభా వేదికగా ఆధారాలతో సహా ఎత్తి చూపారు. జగన్ సహా వైఎస్సార్సీపీ సభ్యుల తీరుపై తీవ్ర స్థాయిలో ఆనం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

ద్రవ్యవినిమయ బిల్లు 2026ను శాసన మండలి ఆమోదించింది. బిల్లును మండలిలో ప్రవేశపెట్టిన ఆర్ధిక శాఖ మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ ఉద్దేశాన్ని వివరించారు. అనంతరం చర్చను చేపట్టిన ఛైర్మన్ అధికార విపక్ష సభ్యుల అభిప్రాయాలు కోరారు. తొలుత మాట్లాడిన వైఎస్సార్సీపీ సభ్యుడు మొండితోక అరుణ్ కుమార్ బడ్జెట్​లో కేటాయింపులపై అసంతప్తి వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్ర అప్పుల వివరాలను బడ్జెట్ నివేదికలో పొందుపరచలేదన్నారు. ద్రవ్యవినియమ బిల్లును టీడీపీ ఎమ్మెల్సీ వేపాడ చిరంజీవిరావు సమర్థించారు. సూపర్ సిక్స్ హామీల అమలుకు బడ్జెట్​లో కేటాయింపులు జరిపారని, నైపుణ్యాభివృద్ది, ఉద్యోగఉపాధి కల్పనకు బడ్జెట్​లో అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇచ్చారన్నారు. బిల్లుకు మద్దతిస్తున్నట్లు తెలిపారు.

బిల్లులో కేటాయింపులపై అసంతృప్తి: అనంతరం మాట్లాడిన విపక్ష నేత బొత్స ద్రవ్యవినిమయ బిల్లులో కేటాయింపులపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. బడ్జెట్ అంకెల గారడిగా ఉందని విపక్ష నేత బొత్స ఆదాయానికి, ఖర్చులకు పొంతన లేకుండా బడ్జెట్ తయారు చేశారన్నారు. సొంత ఆదాయార్జనలో రాష్ట్రం 22 వ స్థానంలో ఉందని కాగ్ రిపోర్టు తెలిపిందని ఆరోపించారు. బొత్స ఆరోపణలపై మంత్రులు అభ్యంతరం తెలిపారు. సభను తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నారని ఆధారాలు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేసిన మంత్రి పయ్యావుల దీనికి సంబంధించి పేపర్లు తమకు పంపితే చూస్తామని పట్టు బట్టారు. కాగ్ రిపోర్టులో ఎక్కడ ఉందో బొత్స స్పష్టంగా చెప్పాలని మంత్రి ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి సైతం కోరారు.

పీఎంఫసల్ బీమా యోజనకు బడ్డెట్ లో కేవలం రూ.254 కోట్లే పెట్టారన్న బొత్స ఎన్​ఆర్​ఈజీఎస్​కు బడ్జెట్​లో కేవలం రూ.8,500 కోట్లు మాత్రమే పెట్టారన్నారు. సూపర్ సిక్స్ ఫథకాలకు సరిపడా నిధులు బడ్జెట్​లో కేటాయించలేదన్నారు. పంటలకు గిట్టుబాటు ధరలకు ధరల స్థిరీకరణ నిధి కేటాయింపులు లేవని, మార్క్​ఫెడ్ నుంచి ఒక బస్తా పంట కొనుగోలుచేయలేదన్నారు. బొత్స వ్యాఖ్యలను మంత్రి గొట్టిపాటి రవి ఖండించారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో గిట్టుబాటు ధర కల్పనకు ఎంత బడ్జెట్ పెట్టారు ఖర్చు పెట్టారో చర్చకు సిధ్దమన్నారు. మంత్రులు, సహా విపక్ష నేత బొత్స మద్య మాటల యుద్దం నడిచింది.

అస్వస్తతకు గురైన బొత్స: ప్రసంగం కొనసాగుతుండగానే బొత్స అస్వస్తతకు గురి కావడంతో మండలిని కాసేపు వాయిదా వేశారు. ఆనంతరం బిల్లుపై స్పష్టత ఇచ్చిన ఆర్ధికాశాఖ మంత్రి పయ్యావుల బడ్జెట్​లో కేటాయింపులు, ప్రాధాన్యతలను వివరించారు. అదే సందర్భంలో గత ప్రభుత్వ తప్పిదాలను ఎలా సరిచేస్తున్నారో వివరించారు. అనంతరం ద్రవ్యవినిమయ బిల్లు-2026ను ఆమోదిస్తున్నట్లు మండలి ఛైర్మన్ ప్రకటించారు. అనంతరం వేట్లపాలెంలో జరిగిన అగ్నిప్రమాదంపై హోం మంత్రి అనిత స్టేట్​మెంట్ ఇచ్చారు. ప్రమాదానికి కారణాలు, ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యలపై ప్రకటన చేశారు. దుర్ఘటనపై విచారం వ్యక్తం చేసిన అనిత ఈ తరహా ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా చర్యలు తీసుకున్నట్లు వివరించారు. నిర్లక్ష్యం వహించిన నలుగురు అధికారులను ప్రభుత్వం సస్పెండ్ చేసిందని బాధితులకు పరిహారం ఇవ్వడం సహా భరోసా కల్పించేలా చర్యలు తీసుకున్నట్లు తెలిపారు.

అనంతరం టీటీడీ పవిత్ర లడ్డూ ప్రసాదం తయారీలో కల్తీ నెయ్యి వినియోగంపై మండలిలో మంత్రి ఆనం స్టేట్​మెంట్​ను కొనసాగించేందుకు ఛైర్మన్ అనుమతించారు. వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో లడ్డూ కల్తీకి కారణాలు వివరించిన ఆనం కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక తీసుకున్న చర్యలను వివరించారు. ఈ సందర్భంగా వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో జరిగిన ఘోరమైన తప్పులు, చేసిన పాపాలను ఎండగట్టారు. గత ప్రభుత్వ హయాంలో పవిత్రమైన లడ్డూ కల్తీ చేసి కోట్లాది మంది హిందువుల మనోభావాలు దెబ్బతీశారన్న మంత్రి ఆనం 2020లో నెయ్యి సేకరణకు పాటించే నిబంధనలు మార్చేశారని ధ్వజమెత్తారు.

వైఎస్సార్సీపీ సభ్యులు క్షమాపణలు చెప్పాలి: వైవీ సుబ్బారెడ్డి, కరుణాకర్ రెడ్డి, చెవిరెడ్డి, ఏఈవో ధర్మారెడ్డి కలసి గ్యాంగ్​గా తయారై 2020 నుంచి 2024 వరకు కల్తీ నెయ్యిని యథేచ్ఛగా కొనసాగించారని ధ్వజమెత్తారు. తిరుమలలో ఏడు కొండలు కాదు రెండు కొండలే అని 2005 సెప్టెంబర్ 16 న జీవో విడుదల చేశారని అప్పట్నుంచే హిందూ మత విధ్వంసం ప్రారంభమైందన్నారు. నెయ్యి కల్తీ జరిగినట్లు తేలినా 2022-24 వరకు ఒక్క ట్యాంకర్​నూ పరీక్ష చేయకుండా పంపి కల్తీ నెయ్యితో ప్రసాదాలు తయారు చేశారని ఆక్షేపించారు. క్రిస్టియన్ మతస్తులు తిరుమలలో దర్శనానికి వెళ్తే దేవుడిపై నమ్మకం ఉందని డిక్లరేషన్ చేయాలని, తాను సంతకం చేయనని వైఎస్ జగన్ తిరస్కరించారని గుర్తు చేశారు. హిందువులకు జగన్ సహా వైఎస్సార్సీపీ సభ్యులు క్షమాపణలు చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ రోజు కార్యకలాపాలన్నీ పూర్తి కావడంతో శాసన మండలిని నిరవధిక వాయిదా వేస్తున్నట్లు మండలి ఛైర్మన్ కొయ్యె మోషేను రాజు ప్రకటించారు.

కూటమి ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం - 13 ఏళ్ల లోపు పిల్లలకు సోషల్ మీడియా నిషేధం

పోలవరం ప్రాజెక్టు వచ్చే ఏడాది జూన్​ నాటికి జాతికి అంకితం: సీఎం చంద్రబాబు

TAGGED:

AP LEGISLATIVE COUNCIL MEETINGS
DEBATE IN LEGISLATIVE COUNCIL
AP LEGISLATIVE COUNCIL DEBATE
ఏపీ శాసనమండలి సమావేశాలు
DEBATE BETWEEN LEADERS IN COUNCIL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.