మంత్రి ఆనంపైకి దూసుకొచ్చిన వైఎస్సార్సీపీ సభ్యులు - మండలిలో గందరగోళం
శ్రీవారి లడ్డూ అంశంపై శాసనమండలిలో వాగ్వాదం - మంత్రి ఆనం పైకి దూసుకొచ్చిన వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ మాధవరావు - మంత్రుల జోక్యంతో సర్దుమణిగిన ఇరువర్గాల మధ్య ఘర్షణ
Published : March 4, 2026 at 4:50 PM IST|
Updated : March 4, 2026 at 5:08 PM IST
Heated Confronation in Legislative Council : తిరుమల లడ్డూ కల్తీ వ్యవహారం పై దేవాదాయ శాఖ మంత్రి ఆనం రామనారాయణరెడ్డి ప్రకటన ఇచ్చే సమయంలో వైఎస్సార్సీపీ సభ్యులు దురుసుగా ప్రవర్తించారు. వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ మాధవరావు మంత్రి ఆనం రామనారాయణరెడ్డి పైకి దూసుకొచ్చారు.
ఎమ్మెల్సీ మాధవరావుకు మద్దతుగా ఇతర వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీలు సైతం ఆనం వైపు కదిలారు. కోపంతో ఊగిపోయిన మంత్రి ఆనం రామనారాయణరెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ ఎమ్మెల్సీ మాధవరావుకు ఎదురెళ్లారు. దాంతో ఎమ్మెల్సీలు బృందాలుగా ఏర్పడి ఎదురెదురుగా దూసుకెళ్లారు. చివరకు మంత్రులు జోక్యం చేసుకుని ఇరువర్గాలకు సర్ది చెప్పారు.
అసలేం జరిగిందంటే?: తిరుమల ప్రసాదం కల్తీపై శాసనమండలిలో ప్రకటనకు సంబంధించిన కరపత్రాలను ప్రభుత్వం సభ్యులకు పంపిణీ చేసింది. కల్తీపై సమగ్ర వివరాలతో కూడిన 20 పేజీల ప్రకటన పంపిణీ చేశారు. లడ్డూ చారిత్రక నేపథ్యం, ప్రామాణిక పదార్థాలు, పోటు-మిరాసీ వ్యవస్థ అంశాలను ప్రకటనలో వివరించారు. 2014-19 మధ్య టెండర్ నిబంధనలు 2020లో నిబంధనల సడలింపు సవివరంగా వివరించారు.
అంతేకాకుండా మారిన టెండర్ నివేదికలో మార్పులను ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. నాటి అదనపు ఈవో ధర్మారెడ్డి, ఈవో అనీల్ కుమార్ సింఘాల్ సిఫార్సులపై అప్పటి ఛైర్మన్ వైవీ సుబ్బారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో నిబంధనల సడలింపును అప్పటి బోర్డు ఆమోదించిందని ప్రభుత్వం తెలిపింది. నెయ్యి కల్తీ గుర్తింపు, ల్యాబ్ నివేదికలను వివరించారు. నివేదిక ఆధారంగా ప్రసాదం కల్తీ జరిగిందని కేసు నమోదు చేసి సమగ్ర విచారణకు ఆదేశించినట్టు ప్రభుత్వం వెల్లడించింది.
ఛార్జ్ షీట్ దాఖలు, చట్టపరమైన చర్యలు ప్రకటనలో వివరించారు. 2020లో టీటీడీ ఛైర్మన్ సుబ్బారెడ్డి పీఏ చిన్నప్పన్న కల్తీ నెయ్యి సరఫరాదారులను బెదిరించి, అంగీకరీంచని వారిని తనిఖీల పేరుతో లొంగదీసుకుని 4.69 కోట్లు లంచం రూపంలో తీసుకున్నట్లు విచారణలో రుజువైందని ప్రభుత్వం ఈ సందర్భంగా తెలిపింది. మొత్తం 36 మంది నిందితుల్లో భోలేబాబా ఉద్యోగులు ఆశిశ్ రోహిలా, మహేశ్ కుమార్ రోహిలా, బత్తుల సురేంద్రనాథ్ నేరాన్ని అంగీకరించారని వెల్లడించారు.
వీరితోపాటు విజయభాస్కర్రెడ్డి అనే డెయిరీ నిపుణుడు సైతం తప్పుడు సలహాలు ఇచ్చి రూ. 75 లక్షల ఆర్ధిక లబ్ది పొందినట్లు తెలిపారు. దాంతో ఏకసభ్య కమిటీ సిఫార్సులు వ్యస్థాగత సంస్కరణలు పై ఇచ్చే నివేదిక ఆధారంగా తదనంతర చర్యలు తీసుకుంటామని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.
వైఎస్సార్సీపీ సభ్యుల దురుసు ప్రవర్తన: శాసనమండలిలో బుధవారం తిరుమల లడ్డూ ప్రసాదంపై చర్చ కొనసాగింది. అయితే ఈ క్రమంలో దేవాదాయ శాఖ మంత్రి ఆనం రామనారాయణరెడ్డి ప్రకటన ఇచ్చే సమయంలో వైఎస్సార్సీపీ సభ్యులు తమ విచక్షణను కోల్పోయి ప్రవర్తించారు. సభా మర్యాదలను అతిక్రమించి వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ మాధవరావు ఆనంపైకి దూసుకొచ్చారు. దీనికితోడు మద్దతుగా ఇతర వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీలు వచ్చారు. ఆనం సైతం ఏ మాత్రం వెనకడుగు వేయకుండా సభ్యులవైపు వెళ్లగా మంత్రులు జోక్యం చేసుకుని వాగ్వాదాన్ని నిలువరించారు.
