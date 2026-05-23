ఏపీలో కొనసాగుతున్న ఎండ తీవ్రత - కృష్ణా జిల్లాలో అత్యధికంగా 45.8 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదు
రాష్ట్రంలో కొనసాగుతున్న ఎండల ప్రభావం - 13 జిల్లాలోని 95 మండలాల్లో 42 డిగ్రీలకు పైగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదు -ఆదివారం పలు ప్రాంతాల్లో 45 నుంచి 46 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 23, 2026 at 6:31 PM IST
Summer Effect in Andhra Pradesh : రాష్ట్రంలో ఎండల ప్రభావం కొనసాగుతోంది. రెండ్రోజుల క్రితంతో పోల్చి చూస్తే తీవ్రత తగ్గినప్పటికీ, ఇవాళ (శనివారం) కూడా పలు జిల్లాల్లో గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. కృష్ణా జిల్లా కానుమోలులో అత్యధికంగా 45.8 డిగ్రీలు, అనకాపల్లి జిల్లా మాకవరపాలెంలో 45.5 డిగ్రీలు చొప్పున నమోదైంది. 13 జిల్లాలోని 95 మండలాల్లో 42 డిగ్రీలకు పైగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. రేపు (ఆదివారం) ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో 45 నుంచి 46 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ అధికారులు తెలిపారు.
అలాగే రేపు మార్కాపురం, ప్రకాశం, నెల్లూరు జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో 45-46 డిగ్రీల వరకు, మన్యం, అల్లూరి, పోలవరం, కాకినాడ, అనకాపల్లి, కోనసీమ, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, తిరుపతి జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో 42-44 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ అధికారులు తెలిపారు.
ఒక్కరోజే 21 మంది మృతి : వడదెబ్బ ప్రభావంతో నిన్న(శుక్రవారం) ఒక్కరోజే రాష్ట్రంలోని వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో 21 మంది మరణించారు. విజయవాడలోనే 10 మంది మృతి చెందారు. వడదెబ్బ వల్లే వీరిలో చాలామంది చనిపోయి ఉంటారని భావిస్తున్నారు. వీరిలో రెండు మృతదేహాలు సాధారణ పౌరులవి కావడంతో వాటిని గుర్తించారు. మిగతా ఎనిమిది మంది గుర్తు తెలియని యాచకులని తెలిసింది.
గత రెండు రోజుల నుంచి రాష్ట్రం అగ్ని గుండంలా మారింది. అయితే నిన్న(శుక్రవారం) మాత్రం కాసింత ఊరట కలిగించింది. ఒక్కసారిగా నాలుగు డిగ్రీలకు పైగా ఉష్ణోగ్రత తగ్గింది. అయినప్పటికీ ఉక్కపోతతో మాత్రం ప్రజలు ఇబ్బందులు పడ్డారు. పశ్చిమగోదావరి జిల్లా తణుకులోనైతే దాదాపు 44.8 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. ఇక అనకాపల్లి జిల్లా దేవరాపల్లి, ఎన్టీఆర్ జిల్లా తొర్రగుడిపాడులో 44.7 డిగ్రీలుగా నమోదైంది. 15 జిల్లాల పరిధిలోని 67 మండలాల్లోని 42 డిగ్రీలకు పైగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. ఎండల తీవ్రతను చూస్తే బుధవారం వరకు ఉండొచ్చని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ ఈ సందర్భంగా వెల్లడించింది.
వాతావరణంలో అనూహ్యమైన మార్పులు: ప్రధానంగా అధిక ఉష్ణోగ్రతల కారణంగా వాతావరణంలో పలు మార్పులు వచ్చి అకాల వర్షాలు కురిస్తే దాని ప్రభావం కొద్ది సమయమే ఉంటుంది. మళ్లీ ఎండ తీవ్రత పెరిగినట్లయితే తేమగాలి వాతావరణంలో మిళితమై ఉక్కపోత ఎక్కువగా ఉంటుంది. అదే విధంగా ఎల్నినో ప్రభావం మూలంగా ఈ సంవత్సరం వర్షాలు తక్కువగానే ఉండే పరిస్థితులుండటం గమనార్హం.
తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు: ఎండల తీవ్రత దృష్ట్యా ఉదయం 10 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల మధ్యన అత్యవసరమైతేనే గానీ బయటకు వెళ్లకపోవడం ఉత్తమం. ఎండదెబ్బ తగిలినా నిస్సత్తువ అనిపించినా కొన్ని రోజుల తర్వాత దాని ప్రభావం శ్వాసకోశ, మూత్రపిండాల సమస్యతో బయటపడే అవకాశాలున్నాయని నిపుణులంటున్నారు. ప్రతి ఒక్కరు ఈ అధిక ఉష్ణోగ్రతల వేళ తగిన జాగ్రత్తలు పాటించాల్సి ఉందని సూచిస్తున్నారు.
భానుడి ప్ర'తాపానికి' అల్లాడుతున్న జనాలు