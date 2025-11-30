విజయవాడలో పెరిగిపోతున్న వాయు కాలుష్యం - నగరానికి మొక్కలే శ్రీరామరక్ష!
విజయవాడలో కాంక్రీట్ భవనాలు తప్ప చెట్లు కనిపించని వైనం - నగరంలో వేడి, కాలుష్య తీవ్రతకు ప్రధాన కారణమిదే
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 30, 2025 at 2:54 PM IST
Heat And Pollution Levels Increasing in Vijayawada City: విజయవాడ నగరంలో ఎటు చూసినా ఎత్తైన భవనాలే. ఎక్కడ చూసినా పచ్చదనం మచ్చుకైనా లేదు. ఏటా ఉష్ణోగ్రతలే కాదు, గాలి కాలుష్యం సైతం విపరీతంగా పెరిగిపోతోంది. జనాభాకు కనీసం ఆక్సిజన్ అందించే చెట్లూ లేవు. ప్రస్తుతానికి పెద్ద సమస్య కాకపోయినప్పటికీ భవిష్యత్తులో మాత్రం తీవ్ర పరిణామాలు తప్పవనేది నిపుణుల హెచ్చరిక.
తాడేపల్లి పక్కన వడ్డేశ్వరంలోని కె.ఎల్. వర్సిటీ ప్రాంగణంలో ఎక్కడ ఏ వైపు చూసినా సరే పచ్చదనమే మనకు దర్శనమిస్తోంది. అందుకే చుట్టుపక్కల ఉండే విజయవాడ సహా మిగతా ప్రాంతాలతో పోలిస్తే కనీసం 2-3 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు ఇక్కడ తక్కువగా నమోదవుతాయి. అంతేకాకుండా గాలి కాలుష్యమూ తక్కువగానే ఉండటం గమనార్హం.
విజయవాడలో ఎన్ని చెట్లున్నాయని 2012లో నగరపాలిక లెక్కించి 1.38 లక్షలుగా ఉన్నట్లు లెక్క తేల్చింది. గత టీడీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో 2016లో చెట్లను లెక్కించి ఉన్నవే భారీగా తరిగిపోయాయని తేల్చారు. అందుకే విస్తృతంగా మొక్కలు నాటించాలని ప్రణాళికలను రూపొందించారు. నగరంలో ఏటా 20-50 వేల మొక్కలను పెంచాలనేదే ప్రధాన లక్ష్యం. ఈ ప్రక్రియ రెండేళ్లు బాగానే నడిచింది.
కాలువల వెంట వేలల్లో మొక్కలను నాటించారు. ముఖ్యంగా పాఠశాలలు, ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లోనూ విరివిగా నాటించారు. విద్యార్థులు, స్వచ్ఛంద సంస్థలకు మొక్కలను అందజేశారు. అంతేకాకుండా ఇంటికో మొక్క నాటాలని అవగాహనను అందరిలో కల్పించారు. కానీ వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో పూర్తిగా దీనిని పక్కన పెట్టేశారు.
మూడో అత్యధిక జనసాంద్రత: ప్రపంచంలోనే అత్యధిక జనసాంద్రత నగరాల జాబితాలో 2016లోనే విజయవాడ మూడో స్థానానికి చేరింది. ఒక చదరపు కిలోమీటర్కు ఢాకా (బంగ్లాదేశ్) 44,100 మంది, హైదరాబాద్ (పాకిస్థాన్) 41,200 మందితో 1, 2 స్థానాల్లో ఉండగా విజయవాడ 31,200 మందితో మూడో స్థానంలో నిలిచింది. డెమోగ్రాఫియా సంస్థ (అమెరికా) ప్రపంచంలో ఐదు లక్షల జనాభా దాటిన నగరాలపై చేసిన అధ్యయన పలు వివరాలను సేకరించింది.
విజయవాడ నగరంలో 15 లక్షల జనాభా ఉంటే కేవలం లక్ష చెట్లు మాత్రమే ఉన్నాయి. అంటే ఆక్సిజన్ కొరత ఏ స్థాయిలో ఉందో దీని ప్రకారం తేటతెల్లమవుతుంది. నగరానికి చుట్టుపక్కల అటవీ ప్రాంతాలు, కొండపై ఉండే చెట్లతో మనుగడ సాఫీగా సాగిపోతోంది.
చెట్ల పెరుగుదలకు హెలికాప్టర్తో విత్తనాలు: 1987లో జంధ్యాల శంకర్ మేయర్గా ఉన్నప్పుడు కొండలపై చెట్లు పెరగడానికి హెలికాఫ్టర్తో విత్తనాలను చల్లించారు. నేటికి చాలా చెట్లు అప్పటివే కావడం గమనార్హం. ప్రతి ఏటా 20-50 వేల మొక్కలు పెంచాలనే ప్రతిపాదనను నగరపాలిక మళ్లీ ఆరంభించాలి. విజయవాడ బెంజిసర్కిల్ పైవంతెన నిర్మాణ సమయంలో వేల చెట్లను తొలగించారు. ఆ కొరత తీర్చేలా ఇప్పుడు ఆ దిశగా అడుగులు పడాలి.
దీనికితోడు ప్రతి ఏడాది వేసవిలో నమోదయ్యే 40-45 డిగ్రీల తీవ్రమైన ఎండలకు చెట్లు లేకపోవడమే ప్రధాన కారణంగా భావించవచ్చు. బెజవాడలో ఎండ కంటే వేడి గాలుల తీవ్రత రెండు డిగ్రీలు అధికంగా ఉంటుంది. చెట్ల లేమి, గాలిలో తేమ శాతం అసమతుల్యతే కారణంగా భావించవచ్చు.
