ETV Bharat / state

జీవచ్చవంలా పెద్ద కుమారుడు, పక్షవాతంతో చిన్న కుమారుడు - దాతల సాయం కోసం అర్థిస్తున్న తల్లి

చిన్న యవసులోనే తల్లిని, నాలుగేళ్ల క్రితం భర్తను కోల్పోయిన మంగమ్మ - జీవచ్చవంలా మారిన పెద్ద కుమారుడు అనిల్‌ - పక్షవాతంతో బాధపడుతున్న చిన్న కుమారుడు - మానవతావాదుల సాయం కోసం అర్థిస్తున్న మంగమ్మ

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 29, 2026 at 12:49 PM IST

|

Updated : March 29, 2026 at 12:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Mother Waiting For Help Hyderabad : చిన్న వయస్సులోనే తల్లిని కోల్పోయిందామె. భర్తైనా తోడుగా ఉంటాడనుకుంటే ఆయన కూడా ఆమెను ఒంటరి చేసి వెళ్లిపోయాడు. ఉన్న ఇద్దరు కుమారుల కోసమైనా బతుకుదామనుకుంటే వారు కూడా అనారోగ్యంతో కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు. పనికి వెళ్తే తప్ప రోజు గడవదు. పెద్ద కుమారుడి చేతులు, కాళ్లు చచ్చుపడిపోగా, చిన్న కుమారుడు పక్షవాతంతో బాధపడుతున్నాడు. ఇద్దరు పిల్లలతో పాటు తానూ అనారోగ్యంతో పుట్టేడు కష్టాలు అనుభవిస్తోందా తల్లి!! తోటి వారి సాయం కోసం ఎంతో ఆశతో ఎదురుచూస్తోన్న తల్లీబిడ్డలపై మానవీయ కథనం.

కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటూ : ఈ తల్లి పేరు మంగమ్మ. ఇద్దరు కుమారులతో హైదరాబాద్‌ రామంతాపూర్​లో ఓ అద్దె ఇంట్లో నివాసం ఉంటోంది. పెద్ద కుమారుడు 17 ఏళ్ల అనిల్ చిన్నప్పడు అందంగా, చూడముచ్చటగా ఉండేవాడు. రెండో తరగతి వరకు ఆరోగ్యంగానే ఉన్న అనిల్‌ ఏడేళ్ల వయస్సులో డెంగీ జ్వరం, మూర్ఛతో 45 రోజులు కోమాలోకి వెళ్లాడు. నాటి నుంచి మంగమ్మ అనిల్‌కు సపర్యలూ చేస్తూ కంటికి రెప్పలా కాపాడుకుంటూ వస్తోంది. కూలీ నాలీ చేసుకుంటూ కుటుంబాన్ని నెట్టుకొస్తోంది. రెండో కుమారుడు 15 ఏళ్ల ప్రశాంత్ ఛాతీలో నొప్పి, ఆయాసం, నరాల బలహీనతతో బడి మానేశాడు. వైద్యులకు చూపిస్తే పెద్ద కుమారుడిలానే చిన్నోడి పరిస్థితి ఉందన్నారని మంగమ్మ వాపోయారు.

పూర్తిగా ఇంటికే పరిమితం : మంగమ్మకు సైతం శ్వాస ఆడకపోవడం, గుండెలో మంట వంటి జబ్బులతో బాధపడుతోంది. పిల్లలతో పాటు తన అనారోగ్య పరిస్థితులతో రెండు నెలలుగా పూర్తిగా ఇంటికే పరిమితమయ్యారు మంగమ్మ. దీంతో ఇంటి అద్దె కట్టలేక, పూటగడవని స్థితిలో ఇరుగు, పొరుగు వారిపై ఆధారపడి దీనావస్థలో బతుకీడుస్తున్నారు. భర్త గుండె సమస్యలతో చనిపోగా, పిల్లల భారమంతా మంగమ్మపైనే పడింది. తోడుగా భర్త లేకపోగా, పిల్లల అనారోగ్యంతో తల్లి మంగమ్మ కన్నీరు మున్నీరు అవుతున్నారు.

"నా భర్త చనిపోయారు. పెద్ద కుమారుడికి అనారోగ్య సమస్యతో మంచాన ఉన్నాడు. పది సంవత్సరాలుగా ఆనేక ఆసుపత్రులు తిప్పినా ప్రయోజనం లేదు. కొద్ది రోజుల క్రితమే నా భర్తకు గుండెపోటు వచ్చింది. పరిస్థితులు అనుకూలించక చిన్నబ్బాయికీ చదువు మాన్పించేశాను. నేను పనికి వెళ్లాలన్నా వీరిని విడిచి వెళ్లలేకున్నాను. భర్త, తోడపుట్టిన వారు ఎవరూ లేక ఒంటరిగా మిగిలాను" - మంగమ్మ, అనిల్ తల్లి

పిల్లలకు తిండిపెట్టలేని కటిక పేదరికం : కదలని, మెదలని పెద్ద కుమారుడు ఓ వైపు, అనారోగ్యంతో చదువు మానేసిన చిన్న బిడ్డ మరోవైపు. ఇద్దరు పిల్లలకు తిండిపెట్టలేక కటిక పేదరికం అనుభవిస్తున్న మంగమ్మ ఉండటానికి ఓ గూడునిచ్చి ఆర్థికంగా ఆదుకోవాలని ప్రభుత్వాన్ని వేడుకుంటోంది.

"పని కోసం బయటికి వెళితే పిల్లలను చూసుకోవడానికి కూడా దిక్కెవరూ లేరు. పిల్లల వైద్యానికి బయటకు వెళ్లేందుకు కూడా డబ్బులేదు. ఉండటానికి సొంతిల్లు లేదు. ఇంటి అద్దెనూ చెల్లించలేకపోతున్నాను. ఇరుగు పొరుగు సాయం చేస్తేనే పిల్లలకు తిండి పెడుతున్నా. లేదంటే నీళ్లు తాగి బతకాల్సిన పరిస్థితి. దాతలు కరుణించి సాయం చేయండి" - మంగమ్మ, అనిల్ తల్లి

అమ్మకు కూడా ఆరోగ్యం సహకరించడం లేదు : కష్టపడతూ తననూ, అన్నయ్యను చూసుకుంటున్న అమ్మకు కూడా ఆరోగ్యం సహకరించడం లేదని చిన్న కుమారుడు ప్రశాంత్‌ ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నాడు. ఎవరైనా సాయం చేస్తే వారిని చూసుకుంటానని బాగా చదవుకుంటానని వేడుకుంటున్నాడు.

"మా అమ్మ, అన్న అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్నారు. ఈ పరిస్థితుల్లో నా చదువును మధ్యలోనే ఆపేయాల్సి వచ్చింది. నాక్కూడా ఫిట్స్​ వస్తుంది. ఇల్లు గడవటానికే ఇబ్బందిగా ఉంది. మాకు ఎవరైనా ఆర్థిక సాయం చేస్తేనే తప్ప ఈ పరిస్థితి నుంచి బయటపడలేము. నేను కూడా చదువుకోగలుగుతాను. దాతలు మాపై దయ ఉంచి సాయం చేయాల్సిందిగా వేడుకుంటున్నాను" - ప్రశాంత్, చిన్న కుమారుడు

సాయం కోసం ఎదురు చూపు : భర్త చనిపోవడం, పుట్టిన ఇద్దరు పిల్లలు అనారోగ్యం పాలవడంతో మంగమ్మ కష్టాలు అన్నీ ఇన్నీ కావు. సాయం చేసే చేతులు లేక కుమిలిపోతున్న ఆమె మనవతావాదులు ఎవరైనా సాయం చేయాలని వేడుకుంటున్నారు.

TAGGED:

MOTHER WANT HELP FROM DONORS
MOTHER WAITING FOR HELP
POOR FAMILY SEEKING FOR HELP HYD
ఆర్థిక సాయం కోసం ఎదురుచూపు
MOTHER WAITING FOR HELP HYDERABAD

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.