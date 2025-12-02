యువ 'హృదయం' ఆగుతోంది - నిద్రలేమి ప్రధాన కారణమా?
పెరుగుతున్న గుండెపోటు మరణాలు - వయసుతో సంబంధం లేకుండా గుండెపోటు - మరణించే వారిలో 35 నుంచి 55 ఏళ్లలోపు వారు అధికం
Published : December 2, 2025 at 4:52 PM IST
Increasing Heart Attack Deaths : ఇటీవల కాలంలో గుండెపోటు వయసుతో సంబంధం లేకుండా వస్తోంది. దీనికి సమయానికి చికిత్స అందకపోవడంతో ఆకస్మిక మరణాలు రోజురోజుకు పెరుగుతున్నాయి. ఇలా గుండెపోటుతో మరణిస్తున్న వారిలో ఎక్కువగా 35 నుంచి 55 ఏళ్లలోపు వారు ఉండటం మరింత ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఆ వయసు గల వారు అప్పటి వరకు ఆనందంగా ఉంటూ అంతలోనే ప్రాణాలు విడుస్తున్నారు. ఇలా యువత మరణిస్తుండటంతో ఆయా కుటుంబాలకు తీరది వేదన మిగులుతోంది. ఇటీవల గుండె పోటుతో మరణించిన ఘటనలు ఇవే.
- నస్పూర్లో నివసిస్తూ సింగరేణిలో ఫిట్టర్గా పని చేసే చింతల రవి (44) నిత్యం వ్యాయామం, నడక, చేస్తారు. ట్రెడ్ మిల్పై వాకింగ్ చేస్తుండగా గుండెపోటు రావడంతో మృతి చెందారు.
- ఆర్కే-8 కాలనీలో నివసించే బొబ్బల శ్రీనివాసరెడ్డి(41) కడుపులో మంటగా ఉందని హైదరాబాద్లో ఆసుపత్రికి వెళ్లి పరీక్షలు చేయించుకుని ఇంటికి వచ్చారు. ఛాతిలో నొప్పి వస్తోందని నవంబరు 13వ తేదీన ఒక్కసారిగా కుప్పకూలి అక్కడే మరణించారు.
- మంచిర్యాలలో నివసించే మాధవి(44) నవంబరు 10న తెల్లవారుజామున గుండెపోటుతో మరణించారు.
నిద్రలేమి, అధిక ఒత్తిడి కారణాలు : దీర్ఘకాలిక నిద్రలేమి సమస్యతో బాధపడేవారికి గుండె సంబంధిత వ్యాధులు వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉందని వివిధ అధ్యయనాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. ఇలా నిద్రలేమితో బీపీ పెరగడంతో పాటు జీర్ణక్రియ తగ్గి, అధిక బరువు, మధమేహం వంటి వ్యాధికి దారితీస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
మారిన జీవనశైలి వల్ల : ప్రస్తుతం ఉన్న ఉరుకులు పరుగుల జీవితంలో వివిధ రకాల ఆలోచనలు, పని ఒత్తిడిలో అధిక రక్తపోటుకు దారి తీస్తుంది. ఇటీవల చాలా మంది పౌష్టికాహారం తీసుకోకుండా ప్రాసెస్డ్, జంక్ ఫుడ్ తినడానికి ఎక్కువగా అలవాటు పడుతున్నారు. అవి రుచిగా ఉండటానికి మోనో సోడియం గ్లుటమేట్ (ఎంఎస్జీ)ని ఉపయోగిస్తారు. అది గుండె జబ్బులకు దారి తీస్తోంది.
చెడు అలవాట్లతో జర జాగ్రత్త : రాష్ట్రంలో 25 నుంచి 35 ఏళ్ల లోపువారు వారిలో దీర్ఘకాలికంగా ఉండే ఆరోగ్య సమస్యలు ఉండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. వీరిలో అధిక రక్తపోటు, మధుమేహం బాధితులు రోజురోజుకు పెరుగుతున్నారు. మారిన జీవనశైలి, ఆహార అలవాట్లతో రక్తంలో చక్కర, కొవ్వుల స్థాయి పెరుగుతోంది. మరి కొందరు పొగాకు ఉత్పత్తులకు, సిగరెట్ లాంటి అలవాట్లకు పాల్పడుతున్నారు. దీంతో చిన్న వయసులోనే గుండె సమస్యలు తలెత్తున్నట్లు ప్రభుత్వ వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. యువత మత్తు పదార్థాలకు, మద్యం అలవాటు చేసుకోవడం వల్ల హార్ట్ బీట్ను దెబ్బతీస్తోందని తెలిపారు.
''గుండెపోటుకు వ్యక్తిగత జీవనశైలే కారణాలుగా మారుతున్నాయి. శారీరక శ్రమ లేకపోవడం, బయటి ఆహారాన్ని ఎక్కువగా తీసుకోవడం, నిద్రలేమి, ఒత్తిడి వంటివి ప్రధాన కారణాలుగా మారుతున్నాయి. కనీసం 6 నెలలకు ఒకసారి కచ్చితంగా వైద్య పరీక్షలు చేయించుకుంటే మరణాలు తగ్గించవచ్చు. ముఖ్యంగా ఈసీజీ, 2డీ ఈకో, టీఎంటీ తప్పనిసరి. రాత్రి త్వరగా, తగినంత నిద్రపోవాలి. ప్రతి రోజు కనీసం 30 నుంచి 40 నిమిషాలపాటు వ్యాయామం చేయాలి. అలాగే బరువును అదుపులో ఉంచుకోవాలి.'' - వేణుగోపాల్రావు, గుండె వ్యాధి నిపుణులు, మంచిర్యాల
