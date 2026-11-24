యలహంక ప్యాలెస్ వివాదం - దేవనహళ్లి కోర్టు విచారణ
Devanahalli Court Hearing on Yelahanka Palace Issue: యలహంక ప్యాలెస్ వివాదంలో సోమవారం దేవనహళ్లి కోర్టు విచారణ చేపట్టింది. ప్రతివాది హాజరు,అభ్యంతరాలకు సంబంధించిన వివరాలు విచారించేందుకు కేసును డిసెంబరు 19కి వాయిదా వేసింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 12:33 PM IST
వైఎస్ జగన్, షర్మిల మధ్య యలహంక ప్యాలెస్ వివాదం రోజు రోజుకూ ముదురుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో బెంగళూరులోని యలహంక ప్యాలెస్ వివాదంలో సోమవారం దేవనహళ్లి కోర్టు విచారణ చేపట్టింది. భీమిశెట్టి రమేశ్బాబు సిలికాన్ బిల్డర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ తరఫున పిటిషన్ వేశారు. ఈ ఆస్తి (యలహంక ప్యాలెస్) తమ సంస్థ లీజులో ఉందని పేర్కొంటూ, వైఎస్ షర్మిల అక్కడికి రాకుండా అడ్డుకోవాలని ఆయన దేవనహళ్లి కోర్టులో వేసిన పిటిషన్లో తెలిపారు. ఈ మేరకు పిటిషన్ దరఖాస్తు ప్రతి, అఫిడవిట్లను ప్రతివాది అయిన ఏపీసీసీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిలకు పంపాలని కోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
డిసెంబరు 19కి వాయిదా : ప్రతివాది హాజరు, అభ్యంతరాలకు సంబంధించిన వివరాలు విచారించేందుకు ఈ కేసును డిసెంబరు 19కి వాయిదా వేసింది. సోమవారం కోర్టుకు రమేశ్బాబు తరఫున న్యాయవాది సుధీర్ మేడమ్మయ్య మాత్రమే హాజరయ్యారు. షర్మిల తరఫు న్యాయవాది తదుపరి విచారణకు హాజరవుతారు.
ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు ఈ నెల 25న షర్మిల కుమార్తె వివాహ వేడుకల నేపథ్యంలో యలహంక ప్యాలెస్ వద్ద పెద్ద ఎత్తున పోలీసు బలగాలు మోహరించాయి. ఈ ప్యాలెస్ ఉన్న కట్టిగేనహళ్లి-ద్వారకానగర పరిసరాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ నంబరు బోర్డులున్న వాహనాలను పోలీసులు చెక్ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో సోమవారం ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు సోదాలు చేపట్టారు. దీంతో యలహంక న్యూటౌన్, జీకేవీకే, జక్కూరు పరిసరాల్లో రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. ఈ మార్గం గుండా ప్రయాణించే వాహనదారులు తీవ్ర అసహనానికి గురయ్యారు.
లీలా ప్యాలెస్ వద్ద భద్రత : షర్మిల కూతరు పెళ్లి యలహంక ప్యాలెస్లో చెయ్యాలని నిర్ణయించుకున్నప్పటికీ అది కుదరకపోవడంతో లీలా ప్యాలెస్లో జరిపేందుకు సన్నాహాలు జరుగుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే పాత మైసూరు రహదారిలోని లీలా ప్యాలెస్ వద్దా పోలీసు తగిన భద్రత కల్పించారు. వివాహ ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నందున షర్మిల కుటుంబ సభ్యులు ఈ హోటల్లో బస చేయడంతో వీరికి ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా చూసేందుకు భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు. పెళ్లి సందర్భంగా లీలా ప్యాలెస్కు బంధువులు తరలి వస్తున్నారు.
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