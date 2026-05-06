అనంతబాబును 40 ప్రశ్నలు అడిగాం - ఒక్కదానికీ సమాధానం ఇవ్వలేదు: సీఐ చెన్నకేశవరావు

మొబైల్ ఫోన్ పాస్‌వర్డ్‌ గుర్తులేదన్నారు: సీఐ చెన్నకేశవరావు- అనంతబాబుకు బెయిల్ రద్దుచేయాలన్న పిటిషన్‌పై విచారణ రేపటికి వాయిదా- కేసు విచారణను వాయిదా వేసిన రాజమహేంద్రవరం ప్రత్యేక న్యాయస్థానం

Hearing Soon on Bail Cancellation Plea of YCP MLC Anantha Babu
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 6, 2026 at 3:30 PM IST

Hearing Soon on Bail Cancellation Plea of YCP MLC Anantha Babu: వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు పోలీసు కస్టడీ ముగిసింది. సాక్షులను బెదిరించిన కేసులో అనంతబాబును మంగళవారం అదుపులోకి తీసుకున్న సర్పవరం పోలీసులు బుధవారం మధ్యాహ్నం వరకు విచారించారు. 47 ప్రశ్నలు అడిగితే ఒక్కదానికీ సమాధానం ఇవ్వలేదని సీఐ చెన్నకేశవరావు తెలిపారు. అనంతబాబు తన మొబైల్ ఫోన్ పాస్‌వర్డ్‌ గుర్తులేదని చెప్పినట్లు సీఐ వెల్లడించారు. ఫోన్ ల్యాబ్‌కు పంపుతున్నామన్నారు. అందులో ఉన్న వివరాలుకు సంబందించి 15 రోజుల్లో సమాచారం వస్తుందని సీఐ తెలిపారు.

'సరైన పాస్‌వర్డ్ చెప్పాలని అడిగాం, పాస్‌వర్డ్ మరచిపోయానని అనంతబాబు సమాధానం చెప్పారు. అర్థరాత్రి వరకూ విచారించినా ఎలాంటి ఉపయోగం లేకుండా పోయింది. కేసుకు సంబంధించిన వ్యక్తుల గురించి అడిగినా తెలియదు, గుర్తులేదు, మర్చిపోయా అనే సమాధానాలే వచ్చాయి. అతడు ఏదీ చెప్పడానికి రెడీగా లేడు. కాబట్టి ఇప్పటి వరకు ఉన్న సమాచారం ఆధారంగానే కేసు ముందుకెళ్తుంది.' -చెన్నకేశవరావు, సీఐ

బెయిల్ రద్దు పిటిషన్‌: సాక్షుల్లో ఒకరు ఎస్సీ కావడంతో అనంతబాబుపై మరో ఎస్సీ, ఎస్టీ కేసు నమోదైందన్నారు. అపార్టుమెంట్‌ వద్ద దొరికిన డబ్బులకు తనకూ ఎటువంటి సంబంధం లేదని అనంతబాబు తెలిపారన్నారు. అనంతబాబుకు బెయిల్ రద్దు చేయాలన్న పిటిషన్‌పై విచారణ గురువారానికి వాయిదా పడింది. సుబ్రహ్మణ్యం హత్య కేసులో అనంతబాబుకు బెయిల్ రద్దు చేయాలని పోలీసులు పిటిషన్‌ వేశారు. ఈ కేసు విచారణను రాజమహేంద్రవరం ప్రత్యేక న్యాయస్థానం వాయిదా వేసింది.

డబ్బులిచ్చి, బెదిరించి: తప్పుడు సాక్ష్యం చెప్పకపోతే చంపి శవాలు మాయం చేస్తానని డ్రైవర్‌ సుబ్రహ్మణ్యం హత్య కేసు సాక్షులను ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు బెదిరించారని రిమాండ్‌ రిపోర్టులో వెల్లడైన సంగతి తెలిసిందే. సాక్షులకు డబ్బులిచ్చి తప్పుడు సాక్ష్యం చెప్పించడం ద్వారా శిక్ష నుంచి తప్పించుకోవాలని కుట్ర పన్నారని పోలీసులు రిమాండ్‌ రిపోర్టులో స్పష్టం చేశారు. అనంతబాబును అరెస్టు చేయకుంటే పారిపోయే అవకాశం ఉందని వెల్లడించిన సంగతి తెలిసిందే.

