అక్కడ మాత్రమే పరిశీలించి తగిన నిర్ణయం తీసుకోవాలి - ఎస్ఈసీకి సుప్రీం ఆదేశం
YSRCP Petition on Supreme Court: పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నామినేషన్ల గడువు పెంపునకు సుప్రీంకోర్టు నిరాకరించింది. నామినేషన్ల దాఖలు గడువు పొడిగించాలన్న వైఎస్సార్సీపీ పిటిషన్పై సుప్రీంకోర్టులో విచారణ జరిపింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 1:21 PM IST
YSRCP Petition on Supreme Court : ఏపీలో పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నామినేషన్ల గడువు పెంపునకు సుప్రీంకోర్టు నిరాకరించింది. మున్సిపల్ ఎలక్షన్స్కు సంబంధించి 19 చోట్ల తమను నామినేషన్లు దాఖలు చేయకుండా అడ్డుకున్నారంటూ వైఎస్సార్సీపీ సుప్రీం గడప తొక్కింది. ఈ పిటిషన్పై విచారణ జరిపిన ధర్మాసనం కీలక ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది.
నామినేషన్ల గడువు మొత్తంగా వాయిదాకు, గడువు పొడిగింపునకు అత్యున్నత ధర్మాసనం నిరాకరించింది. నామినేషన్ల దాఖలును అడ్డుకున్నారని ఫిర్యాదు చేసిన చోటే పరిశీలించాలని, అక్కడ తగిన నిర్ణయం తీసుకోవాలని ఎస్ఈసీకి సూచించింది. ఇదే సమయంలో నామినేషన్లను అడ్డుకున్నారని ఫిర్యాదులు చేసినచోటే ఈ ఉత్తర్వులు వర్తిస్తాయని సుప్రీం స్పష్టం చేసింది.
అయితే కోర్టుల్లో కేసులు వేయడం తప్ప ఎక్కడా ఫిర్యాదులు చేయలేదని ఎస్ఈసీ కోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లింది. దీనిపై స్పందించిన న్యాయస్థానం నామినేషన్లను అడ్డుకున్నారన్న ఫిర్యాదులపై రేపటిలోగా ఎస్ఈసీ నిర్ణయం తీసుకోవాలని ఆదేశించింది. నామినేషన్లకు అవకాశం కల్పిస్తే కలెక్టర్ వద్ద కూడా దాఖలు చేసేలా పరిశీలించాలని ఆదేశించింది. అభ్యర్థుల తుది జాబితా ప్రకటన గడువును ఈనెల 25 వరకు సుప్రీంకోర్టు పొడిగించింది. కోర్టు ఆదేశాలపై తీసుకున్న చర్యలపై ఈనెల 27న రిపోర్టు ఇవ్వాలని ఎస్ఈసీని సుప్రీంకోర్టు ఆదేశించింది.
19 చోట్ల నామినేషన్లపై దృష్టి: సుప్రీం కోర్టు ఆదేశాల మేరకు 19 చోట్ల నామినేషన్లకు అనుమతినిచ్చే అవకాశముంది. కనిగిరి, దర్శి, పుంగనూరు, రాయచోటి, రాజంపేట, మైదుకూరు, ఎర్రగుంట్ల, ప్రొద్దుటూరు, పిడుగురాళ్ల, తాడిపత్రి, గురజాల, కమలాపురం, దాచేపల్లి, జమ్మలమడుగు, తిరుపతి, బద్వేల్, పులివెందుల, కడప, గుత్తి తదితర ప్రాంతాల్లో నామినేషన్లకు సంబంధించి ఫిర్యాదులు అందినట్లు సమాచారం. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల నేపథ్యంలో ఈ ప్రాంతాల్లో పరిస్థితులను పరిశీలించి ఎస్ఈసీ నిర్ణయం తీసుకోనుంది.
న్యాయనిపుణులతో ఎస్ఈసీ సమీక్ష: సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల నేపథ్యంలో విజయవాడలో రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం అధికారులు సమావేశమయ్యారు. న్యాయనిపుణులతో చర్చించి తదుపరి కార్యాచరణపై సమీక్షించారు. ఈ క్రమంలో 19 ప్రాంతాల్లో నామినేషన్ల దాఖలు సందర్భంగా జరిగిన పరిణామాలపై ఎస్ఈసీ నివేదికలు తెప్పించుకుంటోంది. కోర్టు ఆదేశాలకు అనుగుణంగా గురువారంలోగా నిర్ణయం ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.
వైఎస్సార్సీపీ తప్పుడు ప్రచారం చేస్తోంది: మరోవైపు సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలపై వైఎస్సార్సీపీ తప్పుడు ప్రచారం చేస్తోందని టీడీపీ ఆరోపిస్తోంది. 19 చోట్ల నామినేషన్ల గడువు పొడిగించినట్లు దుష్ప్రచారం చేస్తోందని పేర్కొంది. ఫిర్యాదులను పునఃపరిశీలించాలని మాత్రమే సుప్రీంకోర్టు సూచించిందని తెలిపింది. తిరిగి నామినేషన్ల స్వీకరణపై నిర్ణయాధికారాన్ని ఎస్ఈసీకే ఇచ్చిందని వివరించింది. మున్సిపల్ ఎన్నికల నిర్వహణపై సుప్రీంకోర్టు ఎలాంటి అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేయలేదని టీడీపీ పేర్కొంది.
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