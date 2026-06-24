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సీఐ నాగరాజుకు జులై 8 వరకు రిమాండ్ - నెల్లూరు జైలుకు తరలింపు

సాయికృష్ణ అదృశ్యం కేసు విచారణను సీబీఐకి అప్పగించాలని కోరుతూ దాఖలైన పిల్‌పై నేడు (బుధవారం) హైకోర్టులో విచారణ - సీఐ నాగరాజుపై పెట్టిన కేసు రిమాండ్‌ రిపోర్టును కోర్టుకు సమర్పించిన సిట్‌

Hearing On Pil Seeking Transfer of Sai Krishna Case to CBI Postponed
Hearing On Pil Seeking Transfer of Sai Krishna Case to CBI Postponed (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 24, 2026 at 1:37 PM IST

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Hearing On Pil Seeking Transfer of Sai Krishna Case to CBI Postponed: సాయికృష్ణ అదృశ్యం కేసు విచారణను సీబీఐకి అప్పగించాలని కోరుతూ దాఖలైన పిల్‌పై నేడు (బుధవారం) హైకోర్టులో విచారణ జరిగింది. కేసు దర్యాప్తు చేసేందుకు పోలీసు ఉన్నతాధికారులతో సిట్ ఏర్పాటు చేశామని ఏజీ తెలిపారు. దర్యాప్తు సక్రమంగా సాగేందుకు అన్ని చర్యలు తీసుకున్నామని వివరించారు. ఇప్పటికే కేసులో నిందితుడిగా ఉన్న సీఐ నాగరాజును అరెస్ట్ చేశామని, ఈ రోజు కోర్టు ముందు హాజరుపరుస్తామని తెలిపారు. ఏం చేస్తారో వేచి చూద్దామని ధర్మాసనం వ్యాఖ్యానించింది. తదుపరి విచారణ జులై 6కి వాయిదా పడింది.

రిమాండ్‌ రిపోర్టు: సీఐ నాగరాజుపై పెట్టిన కేసు రిమాండ్‌ రిపోర్టును సిట్​ కోర్టుకు సమర్పించింది. సీసీ ఫుటేజీలను ఉద్దేశపూర్వకంగా డిలిట్‌ చేశారని రిపోర్టులో పేర్కొంది. గతనెల 6-8 మధ్య సాయికృష్ణను పీఎస్‌లో చూసినట్లు ఎస్‌ఐ చెప్పారని, సాయికృష్ణపై పాత కేసులు, నాన్‌బెయిలబుల్‌ వారెంట్లు పెండింగ్‌లో ఉన్నాయని రిమాండ్‌ రిపోర్టులో పేర్కొంది.

న్యాయమూర్తి ఎదుట హాజరు పరిచేందుకు పోలీసులు కోర్టుకు తరలించారు. పోలీసులు సీఐ నాగరాజును కమాండ్ కంట్రోల్ రూం నుంచి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. కోర్టుకు తరలించడానికి ముందు విజయవాడ మాజీ సీఐ నాగరాజుకు వైద్య పరీక్షలు చేశారు. వైద్య పరీక్షల అనంతరం నాగరాజును పోలీసులు కోర్టులో హాజరుపరిచారు.

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SAI KRISHNA CASE
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