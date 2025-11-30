విటమిన్ 'డి'లోపిస్తే ఇన్ని అనారోగ్య సమస్యలా? - వైద్యులు చెబుతున్న పరిష్కారమిదే!
అధికశాతం మందిలో విటమిన్ 'డి' లోపం - దీనివల్ల తలెత్తే సమస్యలు, తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై వైద్యుల సూచనలు ఇవే
Published : November 30, 2025 at 4:15 PM IST
Vitamin D Deficiency Causes, Precautions : ఒకప్పుడు ఆరుబయట చాలా ప్రశాంతంగా, సూర్య కిరణాలు తగిలేలా కాసేపైనా అందరూ పని చేసేవాళ్లు. కానీ ఇప్పుడంతా ఏసీ రూములు, వెలుతురు రాని గోడల వల్ల సూర్యరశ్మి మనల్ని చేరట్లేదు. ఫలితంగా ఎన్నోరకాల అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి. మరీ ముఖ్యంగా శరీరానికి అవసరమైన విటమిన్ డి లోపం అనేది చాలామందిని వేధిస్తోంది. విటమిన్ డి లోపాన్ని ఏవిధంగా అధిగమించాలో, విటమిన్ డి లోపం వల్ల తలెత్తే సమస్యలు ఏంటో ఇక్కడ వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మచ్చుకు కొన్ని :
- ఓ ప్రభుత్వ ఉద్యోగి అనారోగ్య సమస్యలతో డాక్టర్ వద్దకు వెళ్లగా డి విటమిన్ పరీక్ష చేయించారు. అతనికి 5 యూనిట్ల లోపే ఉంది. ఇల్లు, ఆఫీసు తప్ప ఆరుబయట గడపని ఆయనకు మందులు రాయడంతో పాటు సూర్యరశ్మి తగిలే విధంగా చూసుకోమని చెప్పడంతో కొన్ని నెలల తరవాత పరిస్థితి కాస్త మెరుగైంది.
- ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు దుకాణంలోనే కూర్చునే కరీంనగర్కు చెందిన 45 ఏళ్ల వ్యాపారి ఎముకల నొప్పితో వైద్యుడి వద్దకు వెళ్లగా విటమిన్ డి లోపం ఉందని చెప్పి తగిన చికిత్సను అందించారు. తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలను వివరించారు.
మారుతున్న జీవనశైలి కారణంగా వస్తున్న అనారోగ్య సమస్యలపై పై రెండు ఉదాహరణలతో అర్థం చేసుకోవచ్చు. రాత్రి ఆలస్యంగా నిద్రించడం ఉదయం పొద్దుపోయాక మేల్కోవడం. ఆఫీసు లేదంటే వ్యాపారానికి వెళ్లడం. ఆరుబయట గడిపే సమయం తగ్గడం విటమిన్ ‘డి’ లోపాన్ని తెస్తోందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. సెంటర్ ఫర్ డిసీజ్ కంట్రోల్ అండ్ ప్రివెన్షన్ సంస్థ 2020 సర్వే ప్రకారం పట్టణ ప్రాంతాల్లో 70 శాతం, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 20 శాతం విటమిన్ ‘డి’ లోపంతో ఉన్నట్లుగా గుర్తించారు.
విటమిన్ 'డి' లోపం వల్ల కలిగే ఇబ్బందులు :
- ఎముకలు గుళ్లబారడంతో పాటు అరుగుదల పెరుగుతుంది
- వెన్నుపూసలో సమస్య తలెత్తి వంగిపోవడం మొదలవుతుంది
- రోగనిరోధకశక్తి తగ్గుతుంది.
- ఎముకలు, వెన్ను, కండరాల్లో నొప్పులు
ఈ విధంగా చేస్తే మేలు :
రోజుకు కనీసం 15 నిమిషాలైనా సూర్యరశ్మి తగిలేలా చూసుకోవాలి. వేసవిలో మినహాయిస్తే మిగతా సీజన్లలో ఉదయం 10 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 3 గంటల సమయంలో సూర్య కిరణాలు తగిలేలా చూసుకోవాలి.
"మానవ శరీరంలో ‘డి’ విటమిన్ ఉత్పత్తి కావడానికి మందులనేవి తాత్కాలికమే. అవి కూడా వైద్యుని సూచన మేరకే వాడాలి. కానీ సహజ సిద్ధంగా లభించే సూర్యరశ్మిలో రోజుకు కొంత సమయం ఉన్నట్లయితే డి విటమిన్ ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఎముకల పటుత్వం కూడా పెరుగుతుంది. కండరాల క్షీణత తగ్గుతుంది. అనేక రకాల వైరస్ల నుంచి కాపాడుతుంది. కాల్షియం అధికంగా ఉండే ఆహారం తీసుకుంటున్నప్పటికీ శరీరంలో సరిపడా డి విటమిన్ లేకుంటే ఫలితం ఉండదు"- రాజు, ఎముకల వైద్య నిపుణులు, ఖని ప్రభుత్వ ఆస్పత్రి
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
