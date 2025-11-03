పిల్లలు మారాం చేస్తున్నారని ఇది కొనిస్తున్నారా? - ఆరోగ్య సమస్యలు రావచ్చు!
జంక్ ఫుడ్ తినడం వల్ల పిల్లలకు ఆరోగ్య సమస్యలు - పరిణామాలు భయంకరంగా ఉంటాయంటున్న డాక్టర్లు - చిన్న పిల్లలకు పోషకాలు సరిగా అందించాలని సూచన
Published : November 3, 2025 at 7:05 PM IST
Health Problems Arise in Children due to Eating Junk Food : నిజామాబాద్ జిల్లా కేంద్రానికి చెందిన ఆరు సంవత్సరాల వేదాన్ష్వర్ధన్కు రోజూ ఉదయం దుకాణంలో తండ్రి శ్రీధర్ చిరుతిండి ప్యాకెట్ కొనిచ్చి పాఠశాలకు పంపుతారు. మళ్లీ సాయంత్రం 4 గంటలకు మరో చిరు తిండి ప్యాకెట్ కొని ఇంటికి తీసుకువస్తారు. నిత్యం ఇలాంటి ఆహార పదార్థాలు తినడం ద్వారా ఆ వేదాన్ష్వర్ధన్కు తరచూ జ్వరం వచ్చేది. పరీక్షలు చేసి ఆ బాలుడికి రక్తంలో ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నట్లు డాక్టర్లు నిర్ధారించారు.
కామారెడ్డికి చెందిన బాలిక సాన్విక నిత్యం పాఠశాలకు వెళ్లే ముందు నూనెతో తయారు చేసిన చిప్స్ను కొనుగోలు చేస్తుంది. విరామ టైంలో ఆ చిప్స్ను తింటుంది. ఇటీవల ఆ బాలిక అనారోగ్యానికి లోనయ్యింది. వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించిన డాక్టర్లు బాలికకు కామెర్లతో పాటు రక్తంలో ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నట్లు వివరించారు.
పరిణామాలు భయంకరంగా ఉంటాయి : చిన్న పిల్లలు మారాం చేయగానే పేరెంట్స్ జంక్ ఫుడ్ కొని ఇవ్వడం ప్రస్తుత కాలంలో అలవాటుగా మారిపోయింది. ఇలా తినడం పిల్లలు వ్యసనంలా మార్చుకున్నారు. కొంత కాలం వరకు ఇది బాగానే ఉంటుంది. కానీ లోలోపల సమస్య అధికమై ఒక్కసారిగా తీవ్ర అనారోగ్యానికి దారి తీస్తోంది. ఇటీవల కాలంలో పిల్లల్లో ఇన్ఫెక్షన్ రేటు బాగా పెరుగిపోయింది. జంక్ ఫుడ్ పిల్లల ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపుతుందని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నారు. ఫ్యాటీ లివర్ వ్యాధి నుంచి మెటబాలిక్ డిజార్డర్స్ వరకు పరిణామాలు భయంకరంగా ఉంటాయని వారు అంటున్నారు.
2 నెలల్లో 3,150 రక్తం ఇన్ఫెక్షన్ కేసులు : ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లాలో వైద్యశాఖ వద్ద నమోదైన వివరాల ప్రకారం గత 2 నెలల్లో రక్తం ఇన్ఫెక్షన్ కేసులు 3,150 వెలుగు చూశాయి. కాలేయ సంబంధ సమస్యతో 2,895 మంది ఆసుపత్రుల్లో జాయిన్ అయ్యారు. ఎక్కువగా నూనెలో వేయించిన పదార్థాలు పిల్లల జీవక్రియ ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపుతాయని డాక్టర్లు అంటున్నారు. ఊబకాయం, ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్, టైప్-2 మధుమేహం వంటి సమస్యలు చిన్న వయసులోనే కనిపిస్తాయని చెప్పారు. జంక్ ఫుడ్లో కొవ్వు పదార్థాలు, చక్కెర అధికంగా ఉంటాయి. ఇది నాన్ ఆల్కహాలిక్ ఫ్యాటీ లివర్ వ్యాధి పెరుగుదలకు కారణం అవుతుందని తెలిపారు. కాలేయం జీవక్రియ ప్రక్రియలను ప్రభావితం చేస్తుందని, పిల్లలు ఎక్కువగా జంక్ ఫుడ్ తినడం ద్వారా పెరిగే క్రమంలో ఊబకాయం బారిన పడతారని అన్నారు. కాలేయ సిర్రోసిస్, క్యాన్సర్ వంటి దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో బాధపడతారని వివరించారు.
చిన్న పిల్లలకు పోషకాలు సరిగా అందాలి : రుగుతున్న చిన్న పిల్లలకు కావాల్సిన ఖనిజాలు, విటమిన్లు, సూక్ష్మ పోషకాలు అందకపోతే భవిష్యత్లో ఇబ్బందిపడే అవకాశం ఉందని వైద్యులు అంటున్నారు. పండ్లు, తృణధాన్యాలు, లీన్ ప్రొటీన్, కూరగాయలు, కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్స్ వంటి ఆహార పదార్థాలను పిల్లలకు ఇవ్వాలని సూచనలు చేస్తున్నారు. ఇవి శరీర నిర్మాణానికి తోడ్పాటును ఇస్తాయని తెలిపారు.
కల్తీతో ముప్పే
"చిన్న పిల్లలు నాణ్యత లేని ఆహార పదార్థాలను తినడం ద్వారా వారి ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. కల్తీ నూనెతో పిండి వంటలు తయారు చేస్తుంటారు. మార్కెట్లో అనేక పదార్థాలను నాణ్యతా ప్రమాణాలకు భిన్నంగా తయారు చేస్తున్నారు. పోషకాహార పదార్థాలను పిల్లలకు ఇస్తే ఎదిగే క్రమంలో ఇబ్బందులు తలెత్తే అవకాశం ఉండదు."- డాక్టర్. విజయ్రాజ్, పిల్లల వైద్య నిపుణుడు, కామారెడ్డి
