లంచం ఇస్తేనే కొత్త ఆస్పత్రులకు 'అనుమతి'! - హైదరాబాద్లో జోరుగా దందా
Bribes for Hospitals Approvals :హైదరాబాద్లో కొత్త ఆసుపత్రులు, క్లినిక్లు, డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ల అనుమతులకై లంచాలు చెల్లించాల్సిన పరిస్థితి. ఇటీవల జరిగిన కొన్ని ఘటనలు దీనికి అద్దం పడుతున్నాయి.
Published : October 14, 2026 at 9:58 AM IST
Bribes for Hospitals Approvals : గ్రేటర్ హైదరాబాద్ ప్రాంతంలో కొత్త ఆస్పత్రికి అనుమతులు పొందాలంటే డబ్బు చెల్లించాల్సిందే. పెద్ద హాస్పిటల్ నుంచి నర్సింగ్ హోమ్స్, క్లినిక్ల వరకు అన్నింటినీ ప్రభావితం చేసే ఈ దందా జోరుగా సాగుతోంది. ఇటీవల రంగారెడ్డి జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ అధికారికి సంబంధించిన ఘటనే దీనికి నిదర్శనం. ఫిజియోథెరపీ ఆస్పత్రికి అనుమతి మంజూరు చేయడానికి రూ.లక్ష లంచం తీసుకుంటుండగా ఏసీబీ అధికారులు ఆ అధికారిని రెడ్ హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్నారు. గతంలో మియాపూర్లో ఒక ఆస్పత్రికి లైసెన్స్ జారీ చేయడానికి భారీగా లంచాలు తీసుకున్నారనే ఆరోపణలు కూడా ఉన్నాయి. చెల్లింపులు కనీసం రూ.5 లక్షల నుంచి మొదలవుతాయని, ఆస్పత్రిలోని పడకల సామర్థ్యం ఆధారంగా చెల్లించుకోవాల్సిన మొత్తం మారుతుందని తెలుస్తోంది.
నిఘా లేకపోవడం వల్లే
హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్ - మల్కాజిగిరి జిల్లాల్లో కొత్త హాస్పిటల్, నర్సింగ్ హోమ్స్, డయాగ్నస్టిక్ సెంటర్లు, ఫిజియోథెరపీ క్లినిక్లకు అనుమతులు, రెన్యువల్స్ పేరుతో కొంతమంది వైద్య శాఖ అధికారులు భారీగా డబ్బు వసూలు చేస్తున్నారు. రాజకీయ సిఫార్సులు, పలుకుబడితో డీఎంహెచ్వో పోస్టింగ్లు పొందుతున్నారనే విమర్శలూ ఉన్నాయి. ఈ బాధ్యతలు చేపట్టిన కేవలం రోజుల వ్యవధిలోనే అధికారులు తమ వసూళ్ల దందాను ప్రారంభిస్తారు. తనిఖీల పేరుతో చిన్నపాటి ఉల్లంఘనలు ఉన్నకేంద్రాలను సీజ్ చేసి, ఆ తర్వాత సమస్య పరిష్కారం కోసం బేరసారాలు చేస్తున్నారు.
రెండు రోజుల్లోనే తెరిచిన అనుమతిలేని క్లినిక్లు
ఇటీవల చిలకలగూడలో రెండు అనుమతులు లేని క్లినిక్లను మూసివేసినప్పటికీ, కేవలం రెండు రోజుల్లోనే అవి తిరిగి తెరుచుకున్నాయి. వైద్య ఆరోగ్య శాఖలోని కొంతమంది సిబ్బంది అండతోనే ఈ క్లినిక్లు తిరిగి కార్యకలాపాలు ప్రారంభించాయని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. గతంలో డీసీఏ అధికారులు 185 క్లినిక్లను సీజ్ చేసినప్పటికీ, ఎటువంటి జరిమానాలు విధించలేదు. వందలాది ఫిజియోథెరపీ కేంద్రాలు నడుస్తున్నప్పటికీ, కేవలం 45 కేంద్రాలకు మాత్రమే సరైన అనుమతులు ఉన్నాయి.
- ఆస్పత్రి, క్లినిక్ లేదా నర్సింగ్ హోమ్ను నిర్వహించడానికి ఎంబీబీఎస్ డిగ్రీ ఉండాలి. 'క్లినికల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ యాక్ట్' ప్రకారం వైద్యారోగ్య శాఖ నుంచి అనుమతి పొందాలి. అయితే అవసరమైన అర్హతలు లేని కేంద్రాలకు కూడా రూ.లక్షల లంచం తీసుకొని అనుమతులు జారీ చేస్తున్నారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
- హైదరాబాద్ నగరంలో వందలాది డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్లు ఉన్నప్పటికీ, కేవలం 50 కేంద్రాలు మాత్రమే వైద్య శాఖ నుంచి అనుమతులు పొందాయి. జిల్లా వైద్య ఆరోగ్య శాఖ వద్ద కేవలం 925 క్లినిక్లు మాత్రమే నమోదై ఉన్నాయి. ఈ నమోదులను ప్రతి ఐదు సంవత్సరాలకు ఒకసారి పునరుద్ధరించాలి. అయితే ఈ విషయాన్ని ఎవరూ పట్టించుకోవడం లేదు.
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