మాకే సమస్య లేదని అనుకుంటున్నారా? - యువతపై ప్రతి ముగ్గురిలో ఇద్దరికి ముప్పుదంటున్న అపోలో రిపోర్ట్
యువతలో పెరుగుతున్న జీవనశైలి వ్యాధులు - 30 సంవత్సరాల లోపు ఉన్న ప్రతి ఐదుగురిలో ఒకరు ప్రీడయాబెటిక్ - కీలక విషయాలు వెల్లడించిన అపోలో ‘హెల్త్ ఆఫ్ ది నేషన్’ నివేదిక
Published : April 8, 2026 at 6:31 PM IST
Apollo hospitals Health of The Nation Report : మారిన ఆహారపు అలవాట్లు, ఒకేచోట కూర్చుని చేసే ఉద్యోగాలు, శారీరక వ్యాయామం లేకపోవడంతో అధికశాతం మందిపై జీవనశైలి వ్యాధులు పంజా విసురుతున్నాయి. అధికబరువు, ఊబకాయం, షుగర్, హైపర్ టెన్షన్, గుండె జబ్బులు, క్యాన్సర్ లాంటి జీవనశైలి వ్యాధుల బారినపడుతున్నారు. యువతలో ప్రతిముగ్గురిలో ఇద్దరు జీవనశైలి వ్యాధుల ముప్పు ముంగిట ఉన్నారు. అపోలో హాస్పిటల్ తాజాగా విడుదల చేసిన హెల్త్ ఆఫ్ ది నేషన్ -2026 నివేదికలో పలు ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి.
అపోలో ఆసుపత్రి దేశవ్యాప్తంగా చేసిన పరీక్షల ఫలితాల ఆధారంగా హెల్త్ ఆఫ్ ది నేషన్ రిపోర్ట్-2026ను మంగళవారం ప్రపంచ ఆరోగ్య దినం సందర్భంగా ఆస్పత్రి వ్యవస్థాపక ఛైర్మన్ డా. ప్రతాప్ సి.రెడ్డి, జాయింట్ డైరెక్టర్ డా.సంగీతారెడ్డి, ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ ఛైర్పర్సన్ డాక్టర్ ప్రీతి రెడ్డిలు నివేదికను విడుదల చేశారు. ఇందులో పలు కీలక విషయాలను వెల్లడించారు. ఆ వివరాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
నివేదికలోని కీలకాంశాలు :
- 30 సంవత్సరాల లోపు ఉన్న ప్రతి ఐదుగురిలో ఒకరు ప్రీడయాబెటిక్గా ఉన్నారు.
- సగం మందికి పైగా అసాధారణ కొవ్వులు, అధిక బరువు సమస్యలున్నాయి.
- మూడింట రెండొంతుల మంది ఏదో ఒక అనారోగ్యంతో సతమతమవుతున్నారు.
- పది మందిలో 7 మంది డి-విటమిన్ లేమితో ఇబ్బంది పడుతున్నారు.
- పరిశీలించిన సగం మందిలో విటమిన్ బి12 తక్కువగా ఉంది.
- మహిళల్లో రక్తహీనత, నడుము చుట్టూ కొవ్వు పేరుకుపోవడం లాంటి సమస్యలు కనిపించాయి.
స్క్రీనింగ్ చేయించుకున్న 40 ఏళ్లు వయసు పైబడిన మహిళల్లో ప్రతి 359 మందిలో ఒకరికి ఎలాంటి లక్షణాలు బయటపడకుండానే రొమ్ము క్యాన్సర్ ఉన్నట్లుగా అధ్యయనంలో తేలింది.
49 వేల మందికి అల్ట్రాసౌండ్ పరీక్షలు నిర్వహించగా 74% మంది ఏదో ఒక దశ ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నారు. గుండెపోటు లక్షణాలు లేని వారు కరోనరీ కాల్షియం స్కోరు పరీక్ష చేయించుకోగా 45% మందిలో ప్రారంభ హృద్రోగ సమస్యలు కనిపించాయి.
తెలంగాణలోనూ అదే తీరు : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 25.5% మంది డయాబెటిస్, 27.3% అధిక రక్తపోటు(హైపర్ టెన్షన్), 22.2% రక్తహీనత, 81.2% అధిక బరువు, మరో 70.6% మంది రక్తంలో అనారోగ్య ఫ్యాట్స్తో బాధపడుతున్నారు.
ముందే అప్రమత్తం అవ్వడం మేలు : జీవనశైలి వ్యాధులు పంజా విసురుతుండటంతో ముందే అప్రమత్తం కావాలని డాక్టర్లు సూచిస్తున్నారు. 25 ఏళ్లు దాటిన తర్వాత నుంచి బీపీ, మధుమేహం లాంటి వాటిపై స్క్రీనింగ్ తప్పనిసరని సూచిస్తున్నారు. యువత మూడు నెలలకోసారి బీపీ, షుగర్, బీఎంఐలను చెక్ చేసుకోవాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.
వారంలో కనీసం 5 రోజులపాటు వ్యాయామం చేయటం మేలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. శరీరానికి చెమట పట్టేలా వేగవంతమైన నడక (బ్రిస్క్ వాక్), స్విమ్మింగ్, సైక్లింగ్, యోగా లాంటివి చేయాలి. దీనివల్ల అధిక బరువు, మధుమేహం లాంటి వాటిని నియంత్రణలో ఉంచుకోవచ్చని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.
సమయపాలన ముఖ్యం : చాలా మంది తమ గజిబిజి లైఫ్లో పడి సమయానికి నిద్రపోవడం మర్చిపోతున్నారు. అయితే, ప్రశాంతమైన నిద్రకోసం రోజూ ఒక సమయం పెట్టుకుని ఆ టైమ్కే నిద్రపోవడం, నిద్రలేచే విషయంలోనూ టైమ్మేనేజ్మెంట్ పాటించడం మేలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. తద్వారా, చక్కని ఆరోగ్యాన్ని సొంతం చేసుకోవచ్చు. రోజూ ఒకే సమయానికి నిద్రించడం, లేవటం అలవాటు చేసుకోవాలని స్లీప్ఫౌండేషన్ చెబుతోంది.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
