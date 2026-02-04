ETV Bharat / state

క్యాన్సర్ మహమ్మారిపై పోరాటం చేసేందుకు అందరూ ముందుకు రావాలి : మంత్రి సత్యకుమార్

ఏపీలో క్యాన్సర్ కేసుల నియంత్రణ - మెరుగైన వైద్యసేవలకు చర్యలు తీసుకుంటున్నామని వెల్లడించిన మంత్రి సత్యకుమార్, ప్రాణాంతకంగా మారిన మహమ్మారిపై పోరాటం చేసేందుకు అందరూ కలిసి రావాలని మంత్రి పిలుపు

Minister Satyakumar on Cancer Cases
Minister Satyakumar onCancer Cases (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 4, 2026 at 12:30 PM IST

3 Min Read
Minister Satyakumar on Cancer Cases in AP: రాష్ట్రంలో క్యాన్సర్ కేసుల నియంత్రణ, వైద్యసేవలు మెరుగుపరిచేందుకు అవసరమైన అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నామని రాష్ట్ర వైద్య,ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ వెల్లడించారు. ప్రాణాంతకంగా మారిన క్యాన్సర్ మహమ్మారిపై పోరాటం చేసేందుకు అందరూ కలిసి రావాలని మంత్రి పిలుపునిచ్చారు. ముందస్తు జాగ్రత్తలు, ప్రాథమిక పరిశీలన ద్వారా క్యాన్సర్ వ్యాధులను ప్రారంభ దశలోనే అరికట్టవచ్చునని పేర్కొన్నారు.

క్యాన్సర్ బాధితులకు వైద్యం: ఫిబ్రవరి 4న క్యాన్సర్ డే పురస్కరించుకొని రాష్ట్రంలో ఉన్న కేసులు, కూటమి ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న చర్యలు, ప్రాథమిక పరీక్షలు, గుర్తించిన అంశాలు, తీసుకోబోతున్న చర్యలను మంత్రి సత్యకుమార్ వివరించారు. రాష్ట్రంలో 2007-2008 నుంచి 2025-26 జనవరి 24వరకు క్యాన్సర్ తో బాధపడుతున్న 6 లక్షల 32 వేల 426 మందికి ఎన్టీఆర్ వైద్యసేవ ట్రస్టు ద్వారా ఉచితంగా అందించిన వ్యయం 4,751.82 కోట్లకు చేరుకుందని తెలిపారు. 2024-25 ఆర్ధిక సంవత్సరంలో 675.66 కోట్లను క్యాన్సర్ పీడితులకు వైద్యాన్ని అందించేందుకు ఖర్చు పెట్టినట్లు చెప్పారు. 2025-26 లో జనవరి 24 వరకు 585.22 కోట్లు ఖర్చు పెట్టినట్లు పేర్కొన్నారు.

క్యాన్సర్ వ్యాధుల పట్ల ప్రజలకు వివిధ రూపాల్లో అవగాహన కల్పిస్తూనే ఎన్సీడీ-4.0 ద్వారా బ్రెస్ట్, సర్వైకల్, ఓరల్ క్యాన్సర్ లక్షణాలు కలిగిన వారిని ప్రాథమిక స్థాయిలోనే గుర్తించే ప్రక్రియను కొనసాగిస్తున్నామని మంత్రి తెలిపారు. 'పాలియేటివ్ కేర్' కింద దీర్ఘకాలిక వ్యాధిగ్రస్తులకు ముఖ్యంగా క్యాన్సర్ పీడితులకు ఎలాంటి వైద్యాన్ని అందించాలన్న దానిపై శిక్షణ కార్యక్రమాలు ప్రారంభించామని మంత్రి సత్యకుమార్ పేర్కొన్నారు.

మరింత సమాచారం: నానాటికీ పెరుగుతున్న క్యాన్సర్‌ కేసులతో పాటు, పీడితులపై పడుతున్న ఆర్థిక భారాన్ని తగ్గించేందుకు సీఎం చంద్రబాబు ఇప్పటికే చర్యలు చేపట్టారు. ప్రముఖ క్యాన్సర్‌ వైద్య నిపుణులు డాక్టర్‌ నోరి దత్తాత్రేయుడిని ప్రభుత్వ సలహాదారుగా నియమించి ఈ వ్యాధి కట్టడి దిశగా కార్యాచరణ చేపట్టారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా క్యాన్సర్‌ కేసులను గుర్తించేందుకు ప్రత్యేకంగా అసాంక్రమిక వ్యాధుల (ఎన్‌సీడీ) 4.0 సర్వే చేపడుతున్న ప్రభుత్వం దేశంలోనే తొలిసారిగా క్యాన్సర్‌ అట్లాస్‌ను రూపొందించినట్లు సంబంధిత అధికారులు తెలుపుతున్నారు. జిల్లాలవారీ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా ఈ మహమ్మారిపై సమరానికి అడుగులు వేస్తోంది.

అట్లాస్‌ ద్వారా సమగ్ర కార్యాచరణ: క్యాన్సర్‌ను నోటిఫై వ్యాధిగా ప్రకటించిన ఏపీ ప్రభుత్వం తాజాగా రూపొందించిన అట్లాస్‌ ద్వారా పరిస్థితితులను ఎక్కడికక్కడ చక్కదిద్దేందుకు ప్రయత్నాలు ముమ్మరం చేసింది. ఇందుకు ప్రాధాన్య అంశాలు నిర్దేశించుకుంది. అవే ప్రజలకు ఆరోగ్యంపై అవగాహన పెంచేందుకు ఆరోగ్య విద్యకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం. క్యాన్సర్‌ భయాలు తొలగించడం, అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం. వ్యాధి రాకుండా ముందు జాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టడం. ప్రమాదస్థాయిలో ఉన్నవారిని గుర్తించేందుకు స్క్రీనింగ్‌ పరీక్షలు చెయ్యడం ద్వారా వ్యాధిని ప్రాథమిక దశలో గుర్తించడం. తక్కువ ఖర్చుతో, సులువుగా అందుబాటులో ఉండే వైద్యం. దీర్ఘకాలిక రోగులకు జీవన ప్రమాణాలు మెరుగుపరిచే చర్యలు చేపట్టింది. ఎన్టీఆర్‌ వైద్య సేవ పథకం ద్వారా నగదు రహిత సేవలు అందించనున్నట్లు సంబంధిత అధికారులు వివరిస్తున్నారు.

ప్రమాద ఘంటికలు: క్యాన్సర్‌ అట్లాస్‌లో పేర్కొన్న గణాంకాల ప్రకారం రాష్ట్రంలో అన్ని జిల్లాల్లోనూ ఈ వ్యాధి పీడితులు ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో క్యాన్సర్​ వ్యాధి చాపకింద నీరులా వ్యాపిస్తోంది. అత్యధికంగా 8,101 కేసులు కాకినాడ జిల్లాలో ఉన్నాయి. అత్యల్పంగా 1,495 కేసులు అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది. పీడితుల్లో మహిళలు ఎక్కువగా ఉన్నారని, 50-59 ఏళ్ల వయసు వారు అధికంగా ఈ వ్యాధి బారిన పడుతున్నారని గణాంకాల్లో బయటపడింది.

అవసరం లేకుండానే ఎక్స్​రేలు, స్కానింగ్​లు: మంత్రి సత్యకుమార్‌

క్యాన్సర్‌ అట్లాస్‌ సిద్ధం- మన రాష్ట్రంలోనే అత్యాధునిక వైద్యం!

