పురుగుమందులు పిచికారీ చేస్తున్నారా? - అయితే ఈ గుర్తులు కచ్చితంగా తెలియాల్సిందే!
వివిధ రంగుల్లో పురుగుమందులు అందుబాటులో - విషపూరితమైన మందులను గుర్తించే విధానం ఇదే! - పిచికారీ సమయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇవే! - అప్రమత్తంగా ఉండాలంటున్న నిపుణులు
Published : July 19, 2026 at 4:56 PM IST|
Updated : July 19, 2026 at 5:04 PM IST
Usage Of Pesticides And Precautions : తొలకరి చిరుజల్లు పడిందే ఆలస్యం, రైతులంతా దుక్కిదున్ని సాగు ప్రారంభించారు. అయితే గత కొన్ని రోజులుగా ఎడతెరపి లేకుండా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దీంతో రైతులు పంటలకు పట్టిన తెగుళ్లు, వ్యాధులను అరికట్టడానికి రకరకాల పురుగు మందులను పిచికారీ చేస్తారు. అయితే ఈ ఉత్పత్తుల్లో చాలావరకు ప్రమాదకరమైనవి ఉంటాయి. వీటిని పిచికారీ చేస్తున్న సమయంలో రైతులు అనారోగ్య బారిన పడి ప్రాణాలు పోగొట్టుకుంటున్నారు. అయితే మందుల డబ్బాలపై ఉండే గుర్తుల ఆధారంగా అవి ప్రమాదకరమా కాదా అని తెలుసుకొనేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.
చిహ్నాల ఆధారంగా గుర్తింపు : సాధారణంగా కెమికల్ డబ్బాలపై లేదా ప్యాకెట్లపై ఉన్న రంగులతో హానికరమైన రసాయనాలను గుర్తించవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. డబ్బాలపై అవగాహన కోసం అనేక సూచికలు ఉంటాయ, వాటి ద్వారా జాగ్రత్తలు తీసుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు.
ఆకుపచ్చ రంగు : ఈ రంగులో ఉన్న మందులు తక్కువ స్థాయిలో ప్రమాదకరంగా ఉంటాయి. ప్రాణానికి ముప్పు కూడా తక్కువ. అయినా వీటిని పిచికారీ చేసే సమయంలో మిగతా పురుగు మందుల మాదిరిగానే జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.
నీలం రంగు: ఈ రకమైన పురుగుల మందులు మధ్యస్థ స్థాయిలో విషపూరితమైనవి. వీటి డబ్బాలపై లేదా సంచులపై డెంజర్ అని రాసి ఉంటుంది. ప్రధానంగా వీటిని చిన్నపిల్లలు, పెంపుడు జంతువులకు దూరంగా ఉంచాలి.
ఎరుపు రంగు : ఈ ఎరుపు రంగు డబ్బాలపై పుర్రె గుర్తులు అలాగే క్రాస్ లైన్లు సూచించే చిహ్నాలు ఉంటాయి. అంటే దీని అర్థం ఆ మందులు అత్యంత ప్రమాదమైనవని అర్థం. ఈ మందులను పిరికారీ చేసే సమయంలో అలసత్వం ప్రదర్శిస్తే, తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉంటుంది. మరణం సంభవించే ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది.
పసుపు రంగు : పసుపు రంగుతో ఉండే పురుగు మందులు అత్యంత విషపూరితమైనవని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. సాధారణంగా ఈ డబ్బాలు లేదా ప్యాకెట్లపై పాయిజన్ అని ఉంటుంది. దీనిని పీల్చటం లేదా చర్మానికి తగిలినా తీవ్రమైన అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి.
పిచికారీ సమయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు :
- ఈ మందులను పిచికారీ చేసేటప్పుడు తప్పనిసరిగా చేతులకు గ్లౌస్లు, అలాగే కళ్లద్దాలు ధరించాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
- వాడిన తర్వాత ఆ డబ్బాలు లేదా ప్యాకెట్లను ధ్వంసం చేసి భూమిలో పాతిపెట్టాలి.
- పురుగుల మందులు నిత్యావసర వస్తువులు లేదా ఇతర సామగ్రితో కలిపి ఉంచకూడదని సూచిస్తున్నారు.
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