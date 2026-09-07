మారిన ఆహారపు అలవాట్లు - బరువు పెరుగుతోన్న జనాలు - మహిళలే అధికం
ఆహారపు అలవాట్లలో మార్పుల వల్ల ఊబకాయం సమస్య - రక్తపోటు, మధుమేహం సమస్యల బారిన పడుతున్న ప్రజలు - ఉండాల్సిన బరువు కంటే అధిక బరువు - జాతీయ సంక్షేమ ఆరోగ్య సర్వే-6లో వెల్లడి
Published : September 7, 2026 at 11:29 AM IST
Health Problems With Excess Weight : మానసిక ఒత్తిడి, శారీరక శ్రమ లేకపోవడం, మారుతున్న జీవనశైలి కారణంగా ప్రజలు అధిక రక్తపోటు, మధుమేహం వంటి సమస్యల బారిన పడుతున్నారు. మద్యం, పొగాకు వినియోగం పెరగడం ఈ సమస్యలను మరింత తీవ్రతరం చేస్తోంది. ఆహారపు అలవాట్లలో మార్పుల వల్ల ఊబకాయం బాధితులు పెరుగుతున్నారు. చాలా మంది ఆరోగ్యకరమైన పరిమితి కంటే ఎక్కువ బరువును కలిగి ఉన్నారు. కేంద్ర ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ 'జాతీయ కుటుంబ ఆరోగ్య సర్వే-6 తాజాగా తన నివేదికను విడుదల చేసింది.
ఆహారపు అలవాట్లలో మార్పుల వల్ల ఊబకాయం పెరుగుతోంది. శారీరక శ్రమ తగ్గడంతో ఏటా అధిక బరువు పెరిగే వారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. పురుషుల కంటే మహిళల్లో అధిక బరువు సమస్య ఎక్కువగా కనిపిస్తోంది. చాలా మంది నిర్ణీత ప్రమాణాల కంటే ఎక్కువ బరువును కలిగి ఉన్నారని ఆ నివేదికలో వెల్లడైంది.
- మంచిర్యాల జిల్లాలో ఊబకాయం సమస్య ఎక్కువగా ఉంది. ఇక్కడ 40.2 శాతం మంది మహిళలు సాధారణ పరిమితి కంటే ఎక్కువ బరువును కలిగి ఉన్నారు.
- ఊబకాయం రేట్లు ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో 21 శాతం, కుమురం భీం జిల్లాలో 22.3 శాతం, నిర్మల్ జిల్లాలో 27.2 శాతంగా ఉన్నాయి.
- కుటుంబ నియంత్రణ శస్త్ర చికిత్సలు చేయించుకోవడానికి పురుషులు వెనకాడుతున్నారు. ఫలితంగా ఈ ప్రక్రియలు అధికంగా మహిళలకే జరుగుతున్నాయి. ఇలాంటి శస్త్ర చికిత్సలలో పురుషుల వాటా కేవలం 1 లేదా 2 శాతం మాత్రమే ఉండగా, మహిళల వాటా 50 శాతం కంటే ఎక్కువగా ఉంది.
- ఐదేళ్ల లోపు వయస్సు గల పిల్లలు వివిధ అనారోగ్యాల బారిన పడే అవకాశం ఉందని తేలింది. ఉమ్మడి జిల్లాలో ఈ వయస్సు వారిలో విరేచనాల సమస్య 7 శాతం నుంచి 10 శాతం మధ్య ఉంది.
- బాల్య వివాహాల కారణంగా 10 శాతం మంది చిన్న వయస్సులోనే పిల్లలకు జన్మనిస్తున్నారు.
- 30 శాతం కంటే ఎక్కువ మంది చిన్న పిల్లలు రక్తహీనతతో బాధపడుతున్నారు. కుమురం భీం జిల్లాలో ఈ సమస్య అత్యధికంగా ఉంది.
ప్రతి ముగ్గురిలో ఒకరు మద్యం సేవిస్తున్నారు :
ఉమ్మడి జిల్లాలో ప్రతి ముగ్గురిలో ఒకరు మద్యం సేవిస్తున్నట్లు తేలింది. మంచిర్యాల జిల్లాలో అత్యధికంగా 43.9 శాతం వినియోగ రేటు నమోదైంది. ఆ తర్వాతి స్థానంలో నిర్మల్ జిల్లా ఉంది. మద్యం సేవించే మహిళల శాతం 3 శాతం కంటే తక్కువగా ఉంది. కుమురం భీం జిల్లాలో పొగాకు వినియోగం అత్యధికంగా ఉంది.
|జిల్లా
మద్యపానం
ధూమపానం
|(శాతాలు ఇలా)
|ఆదిలాబాద్
|27.4
|30.2
|మంచిర్యాల
|43.9
|22.4
|నిర్మల్
|41.6
|24.1
|కుమురంభీం
|30.1
|36.5
రక్తపోటు, మధుమేహం వివరాలు ఇలా :
మానసిక ఒత్తిడి, అధిక పనిభారం, మారుతున్న ఆహారపు అలవాట్ల వంటి కారణాల వల్ల జిల్లాలో అధిక రక్తపోటు, మధుమేహంతో బాధపడే వారి సంఖ్య గణనీయంగా ఉంది.
|సాధారణం కంటే ఎక్కువగా ఉన్న వారి శాతం ఇలా
|జిల్లా
|రక్తపోటు
|మధుమేహం
|పురుషులు
|మహిళలు
|పురుషులు
|మహిళలు
|ఆదిలాబాద్
|23.5
|20.5
|23.5
|20.5
|మంచిర్యాల
|23.0
|24.8
|19.7
|25.0
|నిర్మల్
|22.8.
|19.9
|25.9
|19.7
|కుమురంభీం
|17.4
|16..6
|23.5
|33.2
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