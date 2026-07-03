ట్రాన్స్కోలో 'హెల్త్ ఇండెక్స్' - ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ మానిటరింగ్ సిస్టం ద్వారా పరిశీలన
విద్యుత్ సబ్ స్టేషన్లలో పవర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లు, సర్క్యూట్ బ్రేకర్లు - విద్యుత్ సరఫరాలో కీలకమైన పీటీలు, లైటినింగ్ అరెస్ట్లు, ఐసొలేటర్లు - హెల్త్ ఇండెక్స్ సాంకేతికతను వినియోగించునున్న ట్రాన్స్కో
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 3, 2026 at 7:22 AM IST
Health Index In TRANSCO : విద్యుత్ అంతరాయాలను తగ్గించడంలో సాంకేతికత కీలకంగా మారనుంది. సబ్ స్టేషన్లలో ఉన్న ట్రాన్స్ఫార్మర్ల పనితీరు జీవితకాలం అంచనాకు హెల్త్ ఇండెక్స్ సాంకేతికతను ట్రాన్స్కో వినియోగించబోతోంది. భౌతికశాస్త్రం, కృత్రిమ మేధ అనుసంధానంతో దీనిని సిద్ధం చేసింది. దీనికోసం విజయవాడలోని విద్యుత్ సౌధలో స్టేట్ ట్రాన్స్మిషన్ అసెట్ మేనేజ్మెంట్ సెంటర్ ఏర్పాటుకు ఇప్పటికే ట్రాన్స్కో టెండర్లు పిలిచింది. దీని ద్వారా రాష్ట్రంలోని 16 వందల ట్రాన్స్కో సబ్ స్టేషన్లలోని ట్రాన్స్ఫార్మర్లు, ఇతర పరికరాల పనితీరును అధికారులు అంచనా వేయనున్నారు. వాటిలో రాబోయే సమస్యలను ముందస్తుగా గుర్తించి చక్కదిద్దే వెసులుబాటు కలగనుంది.
హెల్త్ ఇండెక్స్ సాంకేతికత: విద్యుత్ సబ్ స్టేషన్లలో పవర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లు, సర్క్యూట్ బ్రేకర్లు, పీటీలు, లైటినింగ్ అరెస్ట్లు, ఐసొలేటర్లు, బస్బార్లు, ట్రాన్స్మిషన్ లైన్లు, బ్యాటరీ బ్యాంక్ వంటి విలువైన పరికరాలు ఉంటాయి. విద్యుత్ సరఫరాలో ఇవన్నీ కీలకం. వాటి పనితీరును ఇప్పటి వరకు ఆఫ్లైన్లో సిబ్బంది పర్యవేక్షిస్తున్నారు. దీనివల్ల పరికరాల అంతర్గత పరిస్థితి గురించి వారికి తెలిసే అవకాశం లేదు. ఏదైనా సాంకేతిక లోపం తలెత్తినప్పుడు దాన్ని చక్కదిద్దే వరకు విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడుతోంది. ఈ సమస్యను అధిగమించేందుకు హెల్త్ ఇండెక్స్ సాంకేతికతను ట్రాన్స్కో వినియోగించనుంది.
పరికరాల జీవిత కాలం: పరికరాల అంతర్గత సామర్థ్యాన్ని హెల్త్ ఇండెక్స్ ద్వారా తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. విద్యుత్ సరఫరాలో కీలకమైన ట్రాన్స్ఫార్మర్ ప్రస్తుత స్థితి ఏంటి? దాని జీవితకాలం ఎంత మేరకు క్షీణించింది? ఎన్నిరోజుల్లో దెబ్బతినే అవకాశం ఉందనే సమాచారాన్ని ముందస్తుగా తెలుసుకునే అవకాశం ఏర్పడుతుంది. ఒక్క ట్రాన్స్ఫార్మర్ గురించే కాకుండా సబ్ స్టేషన్లో ఉండే పరికరాల హెల్త్ డేటా తెలుస్తుంది. ట్రాన్స్ఫార్మర్లను ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ మానిటరింగ్ సిస్టం ద్వారా అధికారులు పరిశీలిస్తారు. ఐవోటీ సెన్సర్లు, స్కాడా ఇంటిగ్రేషన్, థర్మల్ ఇమేజెస్, డ్రోన్ ఇన్స్పెక్షన్ రిపోర్టుల ద్వారా సేకరించిన డేటాను క్రోడీకరించి పరికరాల జీవిత కాలాన్ని అంచనా వేస్తారు.
మెరుగైన ఫలితాలు: సాధారణంగా ట్రాన్స్ఫార్మర్ జీవితకాలం 35 ఏళ్ల వరకు ఉంటుంది. ట్రాన్స్ఫార్మర్కు సంబంధించి ఆయిల్, ఎలక్ట్రికల్, మెకానికల్ మెయింటెనెన్స్ల సమాచారం డేటా అనాలసిస్ ద్వారా తెలుస్తుంది. ఓవర్లోడ్ ఎంత సేపు అయ్యింది. ట్రిప్పింగ్లో లోపం ఎంత వచ్చిందనే అంశాల ద్వారా ట్రాన్స్ఫార్మర్కు మిగిలిన జీవితకాలం తెలుస్తుంది. కొత్త సాంకేతికతతో ఎక్కడ సమస్య ఉందనేది త్వరగా తెలుసుకోవచ్చు. తద్వారా విద్యుత్ అంతరాయాల సమయంతో పాటు నిర్వహణ ఖర్చులు తగ్గుతాయి. హెల్త్ ఇండెక్స్ ప్రోగ్రామ్ను ట్రాన్స్కో ఇంజినీర్ల బృందం అభివృద్ధి చేసింది. దీనిపనితీరును ఇప్పటికే పరిశీలించారు. ఫలితాలు మెరుగ్గా ఉండటంతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అమలు చేయాలని భావిస్తున్నారు.
తాజాగా ఆంధ్రప్రదేశ్ పవర్ సెక్టార్లో విద్యుత్ లైన్ల పర్యవేక్షణ కోసం ఏపీ ట్రాన్స్కో సరికొత్త సాంకేతిక విప్లవానికి శ్రీకారం చుట్టింది. ఇప్పటివరకు గ్యాంగ్మెన్ సంవత్సరానికి ఒక్కసారి మాత్రమే ప్రాణాలకు తెగించి టవర్లు ఎక్కి తనిఖీలు చేసేవారు. ఇకపై ఈ స్థానంలో అత్యాధునిక డ్రోన్లు, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ రంగప్రవేశం చేయనుంది. టవర్లపై ఉండే బోల్ట్లు, ఇన్సులేటర్లు, కండక్టర్ల మైక్రో ఫోటోలను డ్రోన్లు సర్వర్కు పంపితే, ఏఐ సాంకేతికత వాటిని గత డేటాతో విశ్లేషించి రాబోయే ప్రమాదాలను ముందే పసిగడుతుంది.
విద్యుత్ లైన్ల పర్యవేక్షణకు "డ్రోన్లు" - ఏపీలో సరికొత్త సాంకేతిక విప్లవానికి శ్రీకారం
'విద్యుత్ రంగంపై 1,29,503 కోట్ల నష్టం'- రూ.500, 200 నోట్లను కూడా రద్దు చేయాలి : చంద్రబాబు